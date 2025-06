Nothing introduceert Ear (stick)-oortjes met kokervormige case voor 119 euro

Nothing heeft de Ear (stick)-oortjes geïntroduceerd. De draadloze oordoppen lijken sterk op de Ear (1)-oortjes van het bedrijf maar hebben geen siliconen eartips en slechts beperkte noisecancellation. De oortjes komen in een kokervormig oplaaddoosje en kosten 119 euro.

De oortjes hebben 12,6mm-drivers meegekregen en dat maakt ze groter dan de 11,6mm-drivers van de Nothing Ear (1)-oortjes. De Ear (stick)-oordoppen zijn volgens Nothing in staat zijn om relatief basrijk geluid te produceren. Via de drie ingebouwde microfoons en bijbehorende software kan er bovendien een geluidsscan gemaakt worden om na te gaan hoeveel bas er ontsnapt als de oortjes in gebruik zijn. Op basis van die resultaten zou de equalizer van de Ear (stick) dan aangepast worden. De microfoons worden ook ingezet om achtergrondgeluid te filteren tijdens gesprekken en om het stemgeluid beter te registreren.

Nothing voorziet de draadloze oordoppen van een IP54-rating. Dat wil zeggen dat ze bestand zijn tegen stof, spatwater en zweet. De Ear (stick)-oortjes kunnen 7 uur lang muziek spelen op een enkele lading. Met de accu van het kokervormige opbergdoosje meegerekend, wordt dat naar verluidt 29 uur. Dat doosje moet dankzij zijn vorm overigens ook eenvoudiger op te bergen zijn. De accu in het doosje kan opgeladen worden via een USB-C-poort en het bevat ook een knop om de oordoppen te koppelen aan een Bluetooth-apparaat.

De oortjes ondersteunen de AAC- en SBC-codecs. Gebruikers zullen de equalizer ervan kunnen aanpassen via de Nothing X-app voor Android en iOS. Daarmee kan ook de bediening van de oortjes gewijzigd worden. De Ear (stick)-oortjes komen uit in een transparante uitvoering met witte elementen en roodkleurige details. Het ontwerp doet sterk denken aan de Nothing Ear (1)-oordoppen die het bedrijf in juli van dit jaar introduceerde voor 99 euro. Die oortjes kosten sinds 26 oktober overigens 149 euro. De Ear (stick)-oordoppen kosten 119 euro en zijn vanaf 4 november beschikbaar.