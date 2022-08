Nothing Phone (1) haalt geclaimde helderheid niet, maar bedrijf overweegt update

De nieuwe smartphonemaker Nothing heeft de specificaties van zijn Phone (1) aangepast. De maximale helderheid van de display is van 1200cd/m² naar 700cd/m² gegaan, wat ook in de praktijk zo is. Nothing overweegt wel met een software-update die 1200cd/m² te ontsleutelen.

Dat blijkt na uitzoekwerk van onder andere het Duitse ComputerBase. Dat concludeerde dat de geadverteerde 1200cd/m² onder geen omstandigheden gehaald werd op het toestel. Met automatische helderheid ingeschakeld, wist de Phone (1) de 700cd/m² te bereiken en met handmatige instelling maximaal 500cd/m². Ook Tweakers wist in zijn metingen niet hoger dan 688cd/m² te komen.

Na meerdere verzoeken om commentaar van ComputerBase paste Nothing de specificaties op zijn website aan. ComputerBase claimt dat Nothing dit heeft gedaan zonder uitleg te geven. Inmiddels treedt Nothing wel met informatie naar buiten. Het bedrijf zegt dat 'de beslissing gemaakt is om te verzekeren dat de gebruikservaring gebalanceerd is wat warmteproductie en energieverbruik betreft'.

Uitzoekwerk van ComputerBase wijst wel uit dat de display, een paneel van het Chinese Visionox, fysiek in staat is om die 1200cd/m² aan helderheid te produceren. Nothing vertelt ook dat het eerst 'feedback van gebruikers wil verzamelen' over de situatie rondom de helderheid voordat het eventueel een software-update uitbrengt die de hogere helderheid mogelijk maakt.

Bron: Nothing via NoteBookCheck

Video hoort bij de geschreven review.