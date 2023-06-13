Renders tonen onaangekondigde OnePlus Nord 3-smartphone

Er zijn renders online verschenen van wat de OnePlus Nord 3-smartphone zou moeten worden. De telefoon zou onder meer een scherm krijgen met een iets hogere resolutie dan voorgaande modellen.

Het gaat om een 6,74"-oledscherm met 2772x1240 pixels, meldt WinFuture. De vorige Nord-modellen hebben schermen met 1080 pixels in de breedte. Het is onbekend waarom OnePlus nu heeft gekozen voor dit 20,1:9-scherm.

De telefoon heeft verder een MediaTek Dimensity 9000-soc aan boord. Het werkgeheugen heeft een maximale grootte van 16GB, de opslag is maximaal 256GB. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixels en daarnaast zijn er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en 2-megapixelmacrocamera op het toestel aanwezig. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh. Die is op te laden met maximaal 80W. Een exacte prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.