Renders tonen onaangekondigde OnePlus Nord 3-smartphone

Er zijn renders online verschenen van wat de OnePlus Nord 3-smartphone zou moeten worden. De telefoon zou onder meer een scherm krijgen met een iets hogere resolutie dan voorgaande modellen.

Het gaat om een 6,74"-oledscherm met 2772x1240 pixels, meldt WinFuture. De vorige Nord-modellen hebben schermen met 1080 pixels in de breedte. Het is onbekend waarom OnePlus nu heeft gekozen voor dit 20,1:9-scherm.

De telefoon heeft verder een MediaTek Dimensity 9000-soc aan boord. Het werkgeheugen heeft een maximale grootte van 16GB, de opslag is maximaal 256GB. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixels en daarnaast zijn er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en 2-megapixelmacrocamera op het toestel aanwezig. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh. Die is op te laden met maximaal 80W. Een exacte prijs en releasedatum zijn nog niet bekend.

OnePlus Nord 3. Bron: WinFutureOnePlus Nord 3. Bron: WinFutureOnePlus Nord 3. Bron: WinFutureOnePlus Nord 3. Bron: WinFuture

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 18:16 14

13-06-2023 • 18:16

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Reacties (14)

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Flappie 13 juni 2023 18:56
OnePlus Nord 2 gehad. Mooi toestel, prima specs, goede prijs. Jammer van de matige software ondersteuning. Verwacht dat het bij de Nord 3 niet anders zal zijn.

Nord 2 was:
- 2 jaar Android upgrades
- 3 jaar Android updates

Maar die updates waren niet maandelijks. 1 per kwartaal denk ik.

[Reactie gewijzigd door Flappie op 22 juli 2024 20:49]

Mavamaarten @Flappie13 juni 2023 20:03
De software ondersteuning is inderdaad echt ondermaats. Helemaal in het begin was ik relatief tevreden, na een jaar vielen de updates bijna stil en kwamen er wat bugs en nu een week geleden kreeg ik een Android 13 update die het laatste beetje standaard Android vervangen heeft door een iOS cloon met nog wat extra bugs. Neem je nu een OnePlus telefoon dan krijg je eigenlijk gewoon een Oppo, inclusief het lelijke ColorOS. Niks meer OnePlus aan.

Echt zonde.

Bron: Getypt op mijn OnePlus Nord 2 5G.
NeverSettle @Flappie13 juni 2023 19:16
OnePlus onderscheid haar toestellen in verschillende categorieën:
-low budget (Nord N series, voornamelijk in Noord-Amerika te koop)
-entry level midrange (Nord CE)
-midrange (gewone Nord series, waaronder deze Nord 3)
-premium toestellen (reguliere OnePlus zoals de 8, 9, 10 en 11 series)

Daarnaast verkopen ze in Azië ook nog de "R" series, die vallen onder "entry-level premium".

Ze releasen meestal om de twee maanden een OTA update. Soms maandelijks, zeker bij de nieuwe toestellen die nog wel eens bugs hebben.
Bron. Oud artikel/bericht van OnePlus, maar nog relevant.
Xfade @NeverSettle13 juni 2023 19:52
Niet echt relevant aan iets wat Flappie observeerd, uw bron gaat over het samenvoegen van de beide OSen. Verder niks over eventuele ondersteuning van huidige toestellen over een langere periode.
Anonymoussaurus
@Xfade13 juni 2023 20:04
Dat kan je hier vinden: https://community.oneplus.com/thread/1462181 [Update to the OxygenOS Codebase and Software Maintenance Schedule]

Dit is het nieuwe beleid: https://www.xda-developer...rm-updates-five-security/
XBlaStErRr 13 juni 2023 19:13
Momenteel gebruik ik nog steeds de 1e nord. Geen moment spijt gehad, noh steeds ruim voldoende power, draait netjes het ene spelletje die ik nog speel en als ik dat niet doe nog steeds 2 dagen op 1 accu.
joost00719 @XBlaStErRr13 juni 2023 22:03
Ik heb ook de 1e Nord.
Fijn apparaat, batterij is prima, maar niet 2 hele dagen voor mij.

Enige puntje waar ik eigenlijk op kan klagen, is dat de galerij app onwijs traag is. Het wordt ook steeds erger, alsof alle foto's tegelijk wordt ingeladen, en niet enkel de relevante resultaten.
In sommige gevallen is het gewoon onbruikbaar en draait de app op 3 seconde per frame.

De Nord 3 gaat waarschijnlijk mijn volgende telefoon worden.
XBlaStErRr @joost0071913 juni 2023 22:46
Ik gebruik zelf de app van google zelf. Simpel weg foto's geheten. En heb daar geen last van. Wellicht dat je hier wat mee kunt? En grote kans dat dit idd mijn volgende wordt, of wellicht de 4 als die van mij het nog een jaartje weet vol te houden.
joost00719 @XBlaStErRr14 juni 2023 08:24
Die Foto's app van Google werkt een stuk beter! Bedankt voor de tip :)
Xfade @joost0071914 juni 2023 01:38
Ik zou iig even de app opzoeken in settings en cache/data verwijderen, wellicht dat dit soelaas bied.
Haay 13 juni 2023 19:41
Heb ook nog steeds de eerste OnePlus Nord in gebruik. Aangeschaft in augustus 2020, dus al weer bijna drie jaar in gebruik. Werkt nog altijd prima voor mijn dagelijkse gebruik en voorlopig heb ik een nieuw toestel nog niet nodig.
Clubbtraxx 13 juni 2023 20:38
Alweer groen? Was ooit apart maar dit is al de zoveelste oneplus in het groen.
De favo kleur van het designteam soms?
BlueLed 13 juni 2023 20:47
Ik heb de Nord 2 5G (12/256), superfijn toestel voor het geld. Een van de voornaamste redenen om deze te kopen wat het geringe formaat. 6,4 tov 6,7 inch. Erg jammer dat een eventuele opvolger dus ook weer groter wordt terwijl het aantal compacte toestellen blijft uitdunnen.
De software is niet bug- of foutvrij maar beter dan Xiaomi in deze klasse. Hardwarematig zijn dit uiterst fijne toestellen, inclusief de accu. In tegenstelling tot sommige andere merken.

[Reactie gewijzigd door BlueLed op 22 juli 2024 20:49]

Hamoudi1995 13 juni 2023 20:55
Dit wordt mijn volgende toestel! Vervanger van Samsung A52.
Nog steeds erg tevreden, maar accu begint beetje minder te worden.

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