Google Meet krijgt snelmenu voor reframing en achtergrondeffecten

Videovergaderdienst Google Meet krijgt een snelmenu voor het reframen of toepassen van achtergrondeffecten op de eigen videostream. Dat is tot nu toe verborgen in menu's als een call al bezig is.

Het snelmenu komt naar boven als gebruikers over de eigen video hoveren, meldt Google. Vervolgens is het mogelijk om snel de eigen video opnieuw te framen, zodat de gebruiker beter in beeld is. Ook het toevoegen van blur en andere effecten is daardoor sneller mogelijk. Daarnaast kunnen gebruikers de feed van andere gebruikers uitzetten om zich te concentreren op alleen de sprekers in een call.

De functies komen vanaf volgende week snel beschikbaar voor alle gebruikers van de software. Reframen van het shot is wel beperkt tot de abonnementsvormen waar dat al bij in zat.