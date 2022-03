Financiële toezichthouder gaat op Nederlandse mbo's lesgeven over cryptomunten

De Nederlandse toezichthouder voor financiële producten, de Autoriteit Financiële Markten, gaat op tientallen mbo-scholen in Nederland lessen geven over beleggen en speculeren. Daarbij lijken cryptomunten een hoofdrol op te eisen.

Medewerkers van de AFM beginnen in de komende maanden met de lessen. Het doel is jongeren te waarschuwen voor de risico's die ze lopen en om niet te snel mee te gaan in de positieve verhalen van influencers. "Bij crypto's hebben we serieuze zorgen dat je wordt verleid om heel snel geld te verdienen", zegt Tom Smiers van de AFM tegen de NOS. "We zien dat er veel geadverteerd wordt en de ene advertentie is nog aanlokkelijker dan de ander. Het snel geld verdienen staat vaak centraal."

Naast de AFM waarschuwt ook De Nederlandse Bank voor de risico's, mede omdat het juridisch gezien niet eenvoudig is in te grijpen. Door het gebrek aan regels kunnen de toezichthouders nu nog weinig anders dan waarschuwen voor de risico's en influencers ertoe bewegen om transparant te zijn over de voor- en nadelen van een product. "Het feit dat we nog geen wettelijk mandaat hebben, betekent niet dat we onze stem niet willen laten horen", zegt Smiers. "Dat betekent dat we door middel van deze lessen een waarschuwend geluid laten horen en het gesprek erover met de jongeren willen aangaan." Smiers heeft al een gastles gegeven.

In onder meer Spanje is het toezicht op het promoten van cryptovaluta al aangescherpt en Frankrijk let sinds eind vorig jaar scherper op influencers die cryptovaluta aanprijzen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk op EU-niveau regels worden ingevoerd. Daartoe zijn al voorstellen gedaan die inhouden dat aanbieders hun publiek veel meer en beter moeten wijzen op de risico's. Misleiding is dan uitdrukkelijk niet toegestaan. De verwachting is dat deze regels pas in 2024 van kracht zullen zijn.

De AFM waarschuwde eind vorig jaar zogeheten finfluencers, influencers die financieel advies geven over beleggingen, zoals cryptovaluta. De toezichthouder wees hen op de regels inzake onlinepublicaties over beleggen, een markt waarop in Nederland nog geen strak geregeld toezicht is. Ook deed de AFM eerder onderzoek naar ruim 150 finfluencers. De autoriteit concludeerde toen dat zij veelal een risicovolle werkwijze hanteren, vaak beleggingsadvies geven zonder de verplichte vergunning en risicovolle producten zoals cryptovaluta aanprijzen.