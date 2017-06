OnePlus haalt methode voor cheaten benchmarks uit OP5

Fabrikant OnePlus heeft naar alle waarschijnlijkheid een benchmarkcheat uit de software van zijn nieuwe smartphone OnePlus5 gehaald. De site XDA-Developers constateerde dat de fabrikant valsspeelde, maar Tweakers kan dat niet meer reproduceren.

XDA-Developers claimt dat OnePlus een lijst van benchmarks in de software heeft staan, waarbij de kloksnelheid van de lager geklokte vier 'kleine' processorkernen gedurende vrijwel de hele tijd op het maximum staat. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk niet, omdat het toestel dan te snel warm wordt. In de lijst met benchmarks zitten onder meer Geekbench, GFXBench en Antutu.

OnePlus zegt in een reactie dat het geen cheaten is. "We overklokken het toestel niet, maar in plaats daarvan tonen we de potentie van de prestaties van de OnePlus 5." Volgens de fabrikant heeft het toestel een automatische modus voor intensieve apps en games, waarbij de kloksnelheid hoger ligt dan bij regulier dagelijks gebruik.

XDA heeft de telefoon getest met buildnummer A5000_22_170603. Tweakers heeft de OnePlus 5 sinds eind vorige week en sinds die tijd draaide hij op versie A5000_23_170603, dat is dus een nieuwere build. In de benchmarkresultaten van Tweakers is geen aanwijzing te vinden van cheaten; de resultaten liggen in lijn met die van andere telefoons met een Qualcomm Snapdragon 835-soc. De scores zijn ook iets lager dan die van XDA-Developers, hoewel het verschil niet groot is.

Het is niet voor het eerst dat OnePlus in opspraak raakt omdat het invloed probeert uit te oefenen op benchmarks. In februari kwam naar boven dat de fabrikant hetzelfde doet voor de OnePlus 3T, hoewel die cheat iets anders werkt.

Ook met de camera, waarop OnePlus voor zijn nieuwste smartphone veel nadruk legt, is iets raars aan de hand. De fabrikant schermt met 'lossless zoom' door de dubbele camera, maar een druk op de knop '2X' in de camera-app geeft een digitaal ingezoomd beeld van de tweede lens. Dat komt doordat de brandpuntsafstand van beide lenzen niet genoeg uit elkaar ligt om het zoomeffect mogelijk te maken. In werkelijkheid is 'lossless zoom' mogelijk met een vergrotingsfactor van 1,33x, zo blijkt uit een verklaring die OnePlus gaf aan Tweakers.

De OnePlus 5 komt volgende week uit. De goedkoopste versie met 6GB geheugen en 64GB aan opslag kost 499 euro, de duurdere variant met 8GB ram en 128GB opslag kost 559 euro. Tweakers werkt momenteel aan een review van de telefoon. Die review staat op de planning voor volgende week.