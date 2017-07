OnePlus 5 kan bij sommige gebruikers alarmnummer niet bellen

Verschillende gebruikers van een One Plus 5 zeggen dat hun telefoon het alarmnummer niet kan bellen. Zodra zij contact zochten met een alarmcentrale, startte de telefoon opnieuw. Er zijn ook gebruikers die melden geen probleem te hebben met het bereiken van het alarmnummer.

Een gebruiker op Reddit die woonachtig is in de Verenigde Staten, meldt dat hij probeerde het Amerikaanse alarmnummer 911 te bellen toen hij zag dat een gebouw in brand stond. Hij deed twee pogingen om het alarmnummer te bellen, maar beide keren startte zijn OnePlus 5 automatisch opnieuw. De gebruiker was niet in staat de alarmcentrale te bereiken. Hij zegt dat de telefoon niet eerder uit zichzelf opnieuw startte.

Op een later tijdstip probeerde hij nogmaals het alarmnummer te bellen en weer ging de OnePlus 5 over tot een automatische reboot. Tegelijkertijd zijn er ook gebruikers die melden geen problemen te ondervinden op het moment dat ze met hun OnePlus 5, 3, 2, One of X het alarmnummer bellen. Het is onduidelijk of het probleem ook speelt voor gebruikers in Nederland of België die 112 proberen te bellen.

OnePlus laat in een reactie weten dat het bedrijf contact heeft opgenomen met de gebruiker die het probleem op Reddit aan de kaak stelde. De fabrikant zegt dat het probleem op dit moment wordt onderzocht. OnePlus roept gebruikers op contact op te nemen met het bedrijf als zij ook met een reboot te maken krijgen tijdens het bellen naar een alarmnummer.