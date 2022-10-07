Marvel's Spider-Man Remastered krijgt Intel XeSS-ondersteuning

Nixxes voegt Intel XeSS toe aan Marvel's Spider-Man Remastered voor pc. Deze upscalingstechniek werd eind vorige maand uitgebracht door Intel. Daarnaast voegt de studio de mogelijkheid toe om Steam- en PSN-accounts aan de game te koppelen voor ingame-extraatjes.

Intel XeSS is na de update in te schakelen via de beeldinstellingen van Marvel's Spider-Man Remastered en werkt ook met videokaarten van Nvidia en AMD. Daarnaast is AMD FSR geüpdatet naar versie 2.1.1 en zegt Nixxes dat Nvidia DLSS 3 binnenkort volgt. Ook kan de game volgens het Utrechtse Nixxes nu meer vram gebruiken.

Met de update wordt het ook optioneel om Steam- en PSN-accounts aan de game te koppelen. Spelers die dit doen, krijgen een aantal extraatjes, zoals toegang tot de Resilient Suit en de Concussive Blast Gadget. Daarnaast ontvangen spelers met gekoppelde accounts twee vaardigheidspunten. Verder bevat de update een aantal bugfixes.

Intel bracht Xe Super Sampling eind september uit. Net als bij Nvidia DLSS en AMD FSR gaat het om een techniek voor temporal upscaling. XeSS verscheen vorige maand ook al in games als Death Stranding en Shadow of the Tomb Raider. Daarnaast wordt Intel XeSS nog verwacht in titels als Hitman III, Ghostwire Tokyo en de toekomstige shooter Call of Duty: Modern Warfare II.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 10:02
18 • submitter: Xtuv

07-10-2022 • 10:02

18

Submitter: Xtuv

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Reacties (18)

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tvdaXD 7 oktober 2022 10:03
Mooi dit, een game met alle nieuwe technieken als optie. Ik verwacht binnenkort weer mooie vergelijkingen van Digital Foundry.
Caayn 7 oktober 2022 10:07
Ook kan de game volgens het Utrechtse Nixxes nu meer vram gebruiken.
Mooi dat dit aangepakt is. Uiteraard gebruikt Windows ook wat maar max 80% van de daadwerkelijke hoeveelheid vram gebruiken is een beetje gek. Bijvoorbeeld max 6.4GB vram op een 8GB kaart.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:41]

fapkonijntje 7 oktober 2022 10:12
Daarnaast wordt Intel XeSS nog verwacht in titels als Hitman III
Hitman 3 heeft nu XeSS en FSR2.1 sinds een dag of twee.
Alcmaria @fapkonijntje7 oktober 2022 10:16
vlinders in mijn hoofd, aangenaam verdoofd.
Shizukana08 @Alcmaria7 oktober 2022 11:14
ik was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te zijn.
Kayce @Shizukana0810 oktober 2022 09:24
Oeh, la, la, la
Gamebuster 7 oktober 2022 10:05
Ik ben benieuwd Wat Nixxes vindt van XeSS en intel kaarten.
izzet3838 @Gamebuster7 oktober 2022 10:32
Ik ben benieuwd Wat Nixxes vindt van XeSS en intel kaarten.
Zeker aangezien fsr en XeSS beide op alle kaarten werken, je zou verwachten dat ze gewoon de beste er uit kiezen en die ondersteunen, maar zal wel worgen voor een leuke vergelijking van de 3 technieken.
fapkonijntje @izzet38387 oktober 2022 10:52
Met de kanttekening dat FSR2 op alle kaarten identiek werkt, ook die uit 1920. Waarbij XeSS drie modussen heeft en eigenlijk alleen nuttig lijkt als 'ie op een Intel ARC kaartje draait. Op een RX6600 bijvoorbeeld is de performancewinst van XeSS beperkt ten opzichte van native en beduidend minder dan FSR2 en op een 5600XT is XeSS helemaal waardeloos, waar FSR2 juist uitblinkt.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 23 juli 2024 06:41]

Caayn @fapkonijntje7 oktober 2022 11:03
Het DP4a fallback pad van XeSS kan het best nuttig maken voor niet Intel kaarten. Zolang de GPU DP4a ondersteund :)

Beide technieken kunnen prima naast elkaar bestaan. Het is al een aardig pluspunt dat je niet vast zit aan één vendor zoals met DLSS.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:41]

vliegendehommel @Caayn7 oktober 2022 11:14
Er is alleen vrijwel geen performance winst met de huidige GPU's op de DP4a fallback :)
Waah @vliegendehommel7 oktober 2022 11:23
True, maar concurrentie tussen 2 standaarden waarbij je als GPU fabrikant de anders implementatie ook kan toepassen zorgt toch voor competitie tussen die standaarden wat voor de consumenten toch een verbetering is.

Beter dan een gesloten techniek die enkel werkt voor 1 GPU fabrikant omdat het closed source is en enkel met de eigen cores werkt.

[Reactie gewijzigd door Waah op 23 juli 2024 06:41]

vliegendehommel @Waah7 oktober 2022 11:34
Mee eens!

Zelf ben ik van mening dat games het beste FSR2 als basis kunnen ondersteunen en daarnaast AI upscaling aanbieden - indien ze er ontwikkel ruimte voor hebben.

AI upscaling is leuk en ik denk ook wel beter, maar zo lang we nog zo veel oudere kaarten in gebruik hebben, sluit je een grote groep spelers uit. Niet iedereen kan/wil nieuwe GPU's betalen, de DP4a fallback is ook traag gebleken. De games worden daarentegen wel steeds veeleisender.
Wolfos
@Waah7 oktober 2022 13:30
Uiteindelijk implementeren de meeste ontwikkelaars ze toch alledrie, dus dat maakt weinig uit. Voor iedere videokaart is er altijd één de beste.
Eikeltje @Wolfos7 oktober 2022 13:35
Lijkt me dat ontwikkelaars daar nou niet al te blij van worden.
Wolfos
@Eikeltje7 oktober 2022 14:04
Het zijn niet de lastigste technieken om te implementeren. Vooral DLSS is behoorlijk plug and play. Beter dat deze technieken eerst volwassen worden voordat er één standaard komt.

Ik denk dat FSR een doodlopend spoor is en dat AI upscaling het uiteindelijk gaat winnen. Zeker als je de resultaten van DLSS3 ziet. Dat is echt een heel ander niveau dan de eerdere technieken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 06:41]

m.z 7 oktober 2022 12:43
Naast mijn gezeur over AMD drivers (en deels ook in combinatie met VR), moet wel zeggen dat AMD toch wel goed bezig is met VR en mooi om te zien is hoe rap tempo games dit nu ook supporten:
If you break the 45 games in total into available and upcoming games as you can see in the image above, there are 20 games available with FSR 2 today:

1. Chernobylite 8. Ghostwire: Tokyo 15. Shibainu – VR Katana Simulator
2. DEATHLOOP 9. God of War 16. Swordsman HD
3. Deep Rock Galactic 10. Marvel’s Spider-Man Remastered 17. The Bridge Curse Road to Salvation
4. Destroy All Humans! 2 – Reprobed 11. Red Dead Redemption 2 18. Thymesia
5. Dying Light 2 Stay Human 12. Remnants 19. Tiny Tina's Wonderlands.
6. Edge of the Abyss Awaken 13. Scathe 20. VAIL VR
7. Farming Simulator 22 14. SCUM

The 25 upcoming FSR 2 games are:

1. Abyssworld 10. Kingshunt 19. Rescue Party: Live!
2. Asterigos: Curse of the Stars* 11. Lies of P 20. Saints Row
3. Choo-Choo Charles 12. Miasma Chronicles 21. Scorn
4. Cyberpunk 2077 13. Microsoft Flight Simulator 22. Super People
5. Delysium 14. NiShuiHan 23. The Callisto Protocol
6. EVE Online 15. No One Survived 24. Unknown 9: Awakening
7. Forspoken 16. Overprime 25. VEIN
8. Grounded 17. Perfect World Remake
9. Hitman 3 18. Project Haven
(*Demo available)

The upcoming game Asterigos: Curse of the Stars has a free demo available now that includes FSR 2 that you can download and try out today.

These new games bring the total number of AMD FidelityFX Super Resolution (FSR 1 and FSR 2) games to over 135, an incredible achievement for our upscaling technology and the number will only keep growing. You can see the full list of games that support FSR on our webpage at www.amd.com/fsr.
Source: https://community.amd.com...en-more-fsr-2/ba-p/544170
ItalianStyle 7 oktober 2022 13:36
Dolmen kreeg bij mij net ook een update voor voor XeSS maar de performance winst is marginaal op 4k met een RTX 3080.

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