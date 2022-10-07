Marvel's Spider-Man Remastered krijgt Intel XeSS-ondersteuning

Nixxes voegt Intel XeSS toe aan Marvel's Spider-Man Remastered voor pc. Deze upscalingstechniek werd eind vorige maand uitgebracht door Intel. Daarnaast voegt de studio de mogelijkheid toe om Steam- en PSN-accounts aan de game te koppelen voor ingame-extraatjes.

Intel XeSS is na de update in te schakelen via de beeldinstellingen van Marvel's Spider-Man Remastered en werkt ook met videokaarten van Nvidia en AMD. Daarnaast is AMD FSR geüpdatet naar versie 2.1.1 en zegt Nixxes dat Nvidia DLSS 3 binnenkort volgt. Ook kan de game volgens het Utrechtse Nixxes nu meer vram gebruiken.

Met de update wordt het ook optioneel om Steam- en PSN-accounts aan de game te koppelen. Spelers die dit doen, krijgen een aantal extraatjes, zoals toegang tot de Resilient Suit en de Concussive Blast Gadget. Daarnaast ontvangen spelers met gekoppelde accounts twee vaardigheidspunten. Verder bevat de update een aantal bugfixes.

Intel bracht Xe Super Sampling eind september uit. Net als bij Nvidia DLSS en AMD FSR gaat het om een techniek voor temporal upscaling. XeSS verscheen vorige maand ook al in games als Death Stranding en Shadow of the Tomb Raider. Daarnaast wordt Intel XeSS nog verwacht in titels als Hitman III, Ghostwire Tokyo en de toekomstige shooter Call of Duty: Modern Warfare II.