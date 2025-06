Steeds vaker worden er PlayStation-games geport naar de pc, zoals we gezien hebben bij Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart en Spider-Man Remastered. Wat deze games gemeen hebben met Ghost of Tsushima, dat kortgeleden voor de pc verscheen, is dat Nixxes Software de ontwikkeling van de pc-versie heeft gedaan.

Ghost of Tsushima kwam vier jaar geleden uit voor de PlayStation 4. Het spel kreeg ruim een jaar later een expansion genaamd Director's Cut, die ook voor de PlayStation 5 beschikbaar kwam. Deze uitgebreide versie is sinds kort ook voor de pc beschikbaar, met enkele extra's zoals DLSS, FSR en XeSS voor upscaling, ondersteuning voor ultrawidemonitors en een unlocked framerate.

Systeemeisen

Om Ghost of Tsushima op de pc te kunnen spelen, heb je volgens de ontwikkelaars niet zulke snelle hardware nodig. Een midrange videokaart van een paar generaties terug zou al voldoende moeten zijn, zelfs als het gaat om de aanbevolen specificaties. De genoemde RTX 2060 en RX 5600 XT beschikken over 6GB videogeheugen. Wat processors betreft zijn de opties minstens zo bescheiden, met zelfs een dualcore als minimale optie. Ook de genoemde hoeveelheid werkgeheugen en de hoeveelheid opslagruimte is alles behalve spannend. Het gebruik van een ssd is slechts een aanbeveling. Voor de hogere settings worden wel snellere en modernere videokaarten aanbevolen, tot een RTX 4080 en RX 7900 XT aan toe.