Ratchet & Clank bestaat 20 jaar, vijf games uit de serie naar PS Plus Premium

Sony brengt ter viering van de twintigste verjaardag van de Ratchet & Clank-franchise vijf games uit de serie naar PS Plus Premium. Klanten kunnen de vijf games met het duurste PS Plus-abonnement vanaf 15 november streamen naar hun Playstation 4 en 5.

Het gaat om de vijf eerste hoofdzakelijke Ratchet & Clank-games voor consoles die tussen 2002 en 2007 uitkwamen voor de PlayStation 2, met uitzondering van de laatste van de vijf titels, Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction. Die game kwam kort na de release van de PlayStation 3 voor die console op de markt. Alle aankomende Ratchet & Clank-games en de titels die al op de service beschikbaar zijn vallen onder het PlayStation 3-gedeelde van PS Plus Premium. Het gaat om de volgende games:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Op het moment van schrijven biedt Sony al vijf Ratchet & Clank-games aan via het PS Plus Premium-abonnement, namelijk:

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3)

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3)

Ratchet & Clank: All 4 One (PS3)

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3)

De Ratchet & Clank-franchise werd grotendeels door Insomniac Games gemaakt en bestaat ondertussen uit zeventien games en een animatiefilm. De games draaien in wisselende verhoudingen altijd om de twee titulaire personages. Ratchet is het mens-kat-achtige hoofdpersonage in bijna alle games uit de franchise, veelal bijgestaan door zijn sidekick Clank, een kleine robot die in enkele spin-offs meer naar de voorgrond trad.

Hoewel er meerdere afwijkende spin-offs werden uitgebracht, bleef de formule van Ratchet & Clank in principe altijd hetzelfde: actieavontuur met puzzel-, platformer-, vecht- en schietelementen. Insomniac en de sporadische gelieerde studio's vertellen in iedere game in de franchise uitbundige, diverse verhalen die in meer of mindere mate altijd bijdragen aan het doorlopende verhaal van de twee personages. De meest recente titel in de franchise was het gerenommeerde Ratchet & Clank: Rift Apart, een launchtitel voor de PlayStation 5 waarvoor ter ere van de twintigste verjaardag nu enkele gratis skins zijn uitgebracht.