Luminous Productions: Forspoken op de PlayStation 4 zou niet werken

Forspoken wordt begin 2023 exclusief voor de PlayStation 5 en pc uitgebracht, maar is specifiek voor de PlayStation 5 en de bijbehorende DualSense-controller ontwikkeld. In een interview met VG247 legt de ontwikkelaar uit dat een PlayStation 4-versie hierdoor is uitgesloten.

"[Forspoken] zou simpelweg niet werken op de PlayStation 4", zo stelt studiohoofd Takeshi Aramaki. Dit zou onder meer te maken hebben met de DualSense-controller, waarin voor het eerst haptische feedback in de triggers verwerkt is. "De kleuren van de lichtbalk op de DualSense-controller veranderen op basis van het type magie dat de speler gebruikt. Ook de haptische feedback verschilt op basis van de gebruikte magie." Aramaki laat daarnaast weten dat het personage Cuff, een tot leven gekomen magische armband, via de controller tegen de speler praat.

Mede vanwege deze functies zou Forspoken niet op de PlayStation 4 uit kunnen komen, al zijn de licht- en speakerfuncties ook aanwezig in de DualShock 4 voor die console. Pc-spelers vallen in principe wat betreft de vermelde functies sowieso buiten de boot. Een van de directors van de game, Takefumi Terada, zegt daarover: "Het spel is van begin af aan gemaakt met het oog op de functies van de PS5 en is daarom geoptimaliseerd voor dat platform." Hij stelt dat het gebruik van een hdd voor problemen kan zorgen en suggereert daarmee dat een ssd wordt aangeraden om het spel 'zo snel en vloeiend mogelijk' te laten voelen.

Het tot dusver drie keer uitgestelde Forspoken komt op 24 januari 2023 uit voor de PlayStation 5 en pc.