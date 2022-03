Titel Forspoken Platform Windows, PlayStation 5 Ontwikkelaar Luminous Productions Uitgever Square Enix Releasedatum 24 mei 2022

Square Enix heeft grootste plannen. De Japanse uitgever startte in 2018 een nieuwe interne studio, met als doel games te maken die aanslaan buiten Japan. Square Enix wil games maken voor de westerse markt. De nieuwe studio bestaat grotendeels uit ontwikkelaars die zijn overgeplaatst van het team dat aan Final Fantasy XV heeft gewerkt. De studio kreeg de naam Luminous Productions, naar de eigen Luminous Engine die het zal gaan gebruiken voor de eerste game die de studio gaat afleveren. Die eerste game stond tot voor kort bekend onder de werktitel Project Athia, maar heeft inmiddels zijn definitieve titel gekregen: Forspoken. We kregen van Square Enix een korte presentatie, waarbij we helaas niet zelf konden spelen.

Forspoken is een volledig nieuwe game die geheel losstaat van Final Fantasy. De game speelt zich gedeeltelijk af in New York, maar vooral in Athia, de fantasiewereld waarvan de werktitel van de game was afgeleid. Hoofdpersoon is Frey Holland, een Afro-Amerikaanse vrouw uit New York. Frey is bijna 21 en heeft eigenlijk alleen haar kat Homer. Ze heeft het zwaar in New York; ze is alleen, heeft weinig geld en leeft in een omgeving vol geweld. Er hangt haar zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Ze droomt van een beter en vooral rustiger leven.

Geheel onverwacht dient zich een uitweg aan. Zonder dat duidelijk is hoe en waarom opent zich een portal waar Frey, wat aarzelend, doorheen stapt. Daarmee stap je Athia binnen, een fantasiewereld die niet eens zo heel veel verschilt van Eos, de wereld waarin FFXV zich afspeelt. Daarmee begint het spel echt.