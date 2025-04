Diablo IV krijgt DirectStorage-ondersteuning

Blizzard Entertainment werkt aan DirectStorage-ondersteuning voor Diablo IV. Met deze technologie van Microsoft moeten aanzienlijk snellere laadtijden gerealiseerd kunnen worden. Het is niet duidelijk wanneer ondersteuning voor de technologie aan de game wordt toegevoegd.

De ontwikkelaar zegt tegenover PC Gamer: "Microsofts DirectStorage is momenteel nog niet ingeschakeld. Maar we zijn van plan om de functie in de toekomst te ondersteunen." Tijdens de bètaperiode van Diablo IV werden al verwijzingen naar Microsofts laadtechnologie in de gamebestanden gevonden.

Vooralsnog maakt alleen Luminous Productions' Forspoken gebruik van DirectStorage; Diablo IV is voor zover bekend een van de weinige games waarvoor ondersteuning van de opslagtechnologie in de pijplijn zit.

DirectStorage is een software development kit ontwikkeld door Microsoft als onderdeel van de DirectX-api. Ontwikkelaars van games kunnen deze technologie toepassen om aanzienlijk hogere leessnelheden met een NVMe-ssd te behalen. Het uitpakken van gamebestanden wordt met behulp van DirectStorage niet door de cpu gedaan, maar direct door de gpu; textures en andere assets kunnen zo zonder omweg door de videokaart verwerkt worden tot graphics. Tweakers schreef recentelijk een achtergrondverhaal over gameontwikkelaars en de vermoedelijke definitieve overstap van harde schijven naar ssd's. Ook deze opslagtechnologie kwam daarin aan bod.