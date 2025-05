Starfield-dlc Shattered Space verschijnt in september 2024

Bethesda brengt Shattered Space, de eerste grote uitbreiding van Starfield, uit op 30 september 2024. De dlc voegt nieuwe verhaalmissies, locaties en uitrusting toe aan de ruimte-rpg. Shattered Space komt naar de Xbox Series X/S-consoles en pc.

In de teaserbeelden die Bethesda op gamescom heeft getoond, is wederom te zien dat Shattered Space zich richt op de religieuze factie House Va'ruun en de kosmische entiteit Great Serpent. Het was al bekend dat de eerste dlc voor Starfield deze herfst zou verschijnen. Bethesda heeft naar eigen zeggen ook al plannen voor de volgende uitbreiding van de game, die jaarlijks van nieuwe dlc zal worden voorzien.

Daarnaast heeft Bethesda gisterenavond een gratis update uitgebracht voor Starfield, waardoor spelers een REV-8-voertuig kunnen gebruiken om zich sneller over het landschap van planeten te verplaatsen. De komst van het landvoertuig werd eerder al aangekondigd. Spelers kunnen de REV-8 installeren via een voertuigmodule bij de scheepstechnicus in steden.

Starfield werd in 2018 voor het eerst geteaset en uiteindelijk uitgebracht in september 2023. De Shattered Space-dlc komt een jaar later uit, op 30 september 2024. Het spel is beschikbaar voor de Xbox Series X/S en pc. Tweakers schreef eerder een review van de game.