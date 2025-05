Indiana Jones and the Great Circle komt uit in december, PS5-versie volgt later

Indiana Jones and the Great Circle is vanaf 9 december 2024 beschikbaar voor de Xbox Series X/S en pc. De release van het spel voor de PlayStation 5 volgt in het voorjaar van 2025. Volgens geruchten mikken Microsoft en Bethesda op een PS5-release in april.

In een nieuwe trailer onthullen Microsoft en Bethesda het releaseschema voor Indiana Jones and the Great Circle. Begin dit jaar verschenen de eerste geruchten dat de titel na een korte exclusiviteitsperiode voor de Xbox Series X/S en pc ook zou worden uitgebracht voor de PlayStation 5-console van Sony. Dat nieuws is nu bevestigd. The Verge meldt op basis van ingewijden dat de PS5-versie in april 2025 moet verschijnen, ongeveer vier maanden na de release op de Xbox en pc. Die datum kan echter nog veranderen.

Microsoft brengt steeds meer games uit voor de PlayStation 5, als onderdeel van een nieuwe multiplatformaanpak. Die aanpak staat intern bekend als Project Latitude. Ook Doom: The Dark Ages verschijnt volgend jaar voor de spelcomputer van Sony. Eerder bracht de techgigant voormalige Xbox-exclusives zoals Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves en Grounded ook naar de PS5.

Tweakers schreef al een preview van de game. The Great Circle draait om een reeks gelijknamige artefacten die zo over de wereld zijn verspreid dat ze een cirkel rond de aardbol vormen. Spelers kruipen in de huid van archeoloog Indiana Jones om oude ruïnes te verkennen, puzzels op te lossen en af te rekenen met vijanden.