Bethesda werkt aan Indiana Jones-game

MachineGames, onderdeel van de Bethesda-studio's die overgenomen worden door Microsoft, werkt aan een Indiana Jones-game. Dat gebeurt in samenwerking met Lucasfilm Games, dat eerder deze week weer werd opgestart door Disney.

Inhoudelijke details over de Indiana Jones-game zijn nog niet bekendgemaakt en het is niet bekend wanneer het spel uitkomt. Bethesda zegt dat er gewerkt wordt aan een game met een nieuw verhaal en dat Todd Howard de productie overziet. Howard had eerder de leiding over de productie van de Fallout-games en de serie van The Elder Scrolls-games.

Todd Howard met ark op achtergrond

Bethesda zegt dat er ook samengewerkt wordt met Lucasfilm Games. Maandag maakte Disney bekend dat dit merk nieuw leven wordt ingeblazen en dat de merknaam weer bij Star Wars-games gebruikt zal worden. Indiana Jones is bedacht door George Lucas en de rechten liggen bij Lucasfilm Games. Vermoedelijk betreft de samenwerking het uitbesteden van het maken van de game door Bethesda.

Todd Howard lijkt vorig jaar al stilletjes gehint te hebben op de komst van een Indiana Jones-game. In een videocall met journalist Geoff Keghley in november 2020 was te zien dat in een kast achter Howard een miniatuur van de 'ark van het verbond' staat. Dat is de ark waar de Indiana Jones-film Raiders of the Lost Ark over gaat.

Machine Games neemt de ontwikkeling van het spel op zich. Die studio heeft in de afgelopen jaren naam gemaakt met zijn Wolfenstein-games. De meest recente daarvan is Wolfenstein: Youngblood. De studio is onderdeel van Bethesda, dat door Microsoft wordt overgenomen voor 7,5 miljard dollar.

De overname moet nog afgerond worden, maar als dat rond is, dan zou de Indiana Jones-game direct bij de release naar Microsofts Game Pass kunnen komen. Microsoft brengt alle games van zijn eigen studio's direct uit bij dat abonnement. Het is nog niet bekend wanneer de game af is, vermoedelijk duurt dat nog jaren.