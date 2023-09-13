OpenSUSE brengt Slowroll-distro uit met maandelijkse of tweemaandelijkse updates

OpenSUSE brengt een nieuwe distributie uit genaamd Slowroll. Die is gebaseerd op Tumbleweed, maar heeft een langzamere releasecyclus. Slowroll krijgt 'om de één of twee maanden' een nieuwe release, maar bugfixes worden continu verspreid.

OpenSUSE schrijft dat de nieuwe distro nog experimenteel is. De distro heet openSUSE: Slowroll en is gebaseerd op Tumbleweed, de standaard distributie van de makers waarbij packages met slechts een kleine vertraging snel bij gebruikers terechtkomen via een rolling release. Daar staat openSUSE: Leap tegenover, de serverdesktopomgeving die juist jaarlijks een kleine release krijgt en iedere drie jaar een grote release. Slowroll moet het midden houden tussen die twee distro's.

Slowroll krijgt volgens de ontwikkelaars van openSUSE 'om de één of twee maanden' een nieuwe release. Daar zijn bugfixes en reparaties voor CVE-bugs van uitgezonderd; die komen in het OS binnen zodra die uit zijn. Updates moeten door ontwikkelaars in Factory worden doorgevoerd. Ze worden dan na acceptatie automatisch gemigreerd naar de Slowroll-build.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-09-2023 13:10
68 • submitter: TheVivaldi

13-09-2023 • 13:10

68

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (68)

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- peter - 13 september 2023 13:15
Is OpenSUSE nog wat? Ik gebruik tot nu toe Ubuntu, maar word beetje moe van dat Snap gebeuren. Zit Fedora te overwegen, dus ben wel benieuwd of mensen OpenSUSE gebruiken.
xFeverr @- peter -13 september 2023 14:10
Ik ben van Fedora naar Ubuntu gegaan een paar weken terug en dat snap bevalt me eigenlijk wel. Ik heb gewoon zonder gezeur mijn hele developmentomgeving kunnen installeren (oa .NET en Node) en dat ging nog verrekte snel ook. Stond er van te kijken, was nog nooit zo snel klaar.

[Reactie gewijzigd door xFeverr op 22 juli 2024 16:05]

ViPER_DMRT @xFeverr13 september 2023 15:35
Bone-Apple-Thea =]

$ sudo dnf install -y dotnet-sdk-7.0 nodejs
$ sudo apt-get install -y dotnet-sdk-7.0 nodejs
xFeverr @ViPER_DMRT13 september 2023 22:47
Ja, zoals ik in een andere reactie al aangaf zat ik op Silverblue. En daar werkt het dus net even anders. Dat wist ik van tevoren hoor, was ook erg onder de indruk van het idee erachter. Maar ik moest door iets te veel hoepels springen op den duur en mijn ingerichte toolbox wou nier meer. Dus was er klaar mee.
ViPER_DMRT @xFeverr14 september 2023 12:51
Check, Silverblue.. not a fan, begrijp het idee erachter, maar gebruik dat liever voor m'n container images dan voor m'n eigen workstation. Maar dat is persoonlijk.
- peter - @xFeverr13 september 2023 14:15
Wat deed je besluiten om weg te gaan van Fedora?
xFeverr @- peter -13 september 2023 15:26
Ik draaide Silverblue omdat ik het idee erachter enorm aangenaam vindt. Nog steeds. Maar het is wel een gedoe. Mijn ingerichte toolbox wou opeens niet starten en moest door een hoop hoepels springen om zaken werkend te krijgen. Dat wist ik vooraf al, maar werd het beu.

Dus toen ik echt iets voor elkaar moest krijgen maar snel Ubuntu erop geslingerd en ik kon toen snel aan de slag. Drivers werkte ook gelijk goed (heb een nogal moeilijke NVidia GPU, i know…) en ik was dus ook verbaasd over snap.

Het komt zovaak voor dat software het beste werkt op Ubuntu omdat men het daar alleen op test of alleen daarvoor packages maakt. En ja, met bijvoorbeeld Distrobox kom je een heel eind. Maar zoals ik zei: moest even aan het werk zonder geklooi en gedoe.
UPPERKEES @xFeverr14 september 2023 11:59
In plaats van toolbox zou je ook kunnen kijken naar distrobox.
Killemov @xFeverr13 september 2023 14:57
Ununtu = Ubuntu + Unity?
desalniettemin @Killemov13 september 2023 17:44
Is er al: https://ubuntuunity.org/ Al heet het geen Ununtu ;)

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 22 juli 2024 16:05]

Shal-Ziar @- peter -13 september 2023 13:27
Zeker, ik gebruik Tumbleweed 3 jaar op mijn werklaptop (en desktop thuis) omdat het destijds het enig OS was wat mijn AMD Renoir chip goed ondersteunde (vanwege de snelle release cycle).
Weinig tot geen problemen gehad over de tijd, soms een paar kleine bugs die binnen een aantal dagen weer verholpen zijn.

Ik zou het niet aanraden als OS voor een systeem wat altijd moet werken, daar is immers LEAP voor.

OT: Ik zie dat de link ook aangeeft dat je kan overstappen van Leap of Tumbleweed naar Slowroll door een aantal repo's aan te passen.
Gps4l @Shal-Ziar13 september 2023 14:17
Door brtfs, kan er eigenlijk niks mis gaan.

De enige problemen waar ik wel eens tegenaan loop is dat de updater een pakket niet vinden kan.
Dat is dan binnen een paar dagen opgelost.

Verder is Tumbleweed heel erg stabiel. Stabieler als windows in mijn belevingswereld.
ViPER_DMRT @Gps4l13 september 2023 14:27
Waarom zou je brtfs op je laptop willen draaien ?
Bied wat leuke features voor een NAS, maar can't touch XFS op single/dual storage config.
TheVivaldi @ViPER_DMRT13 september 2023 14:39
Omdat btrfs snapshots ondersteunt. Superfĳn - heeft me al meer dan eens uit de brand geholpen op Tumbleweed.

Maar XFS is mĳn op een na favoriet.
Gps4l @TheVivaldi13 september 2023 14:45
Hier heeft btrfs mij ook al gered.

Gewoon een vorig snapshot starten en alles werkt weer.

En dat het een keer mis ging was omdat ik in yast zat te roeren.
Een user error dus.
ViPER_DMRT @Gps4l13 september 2023 15:24
Gebruik ik LVM voor, normaliter dan. Zie geen meerwaarde voor m'n eigen laptop, maar doet hetzelfde.
Niet 'altijd' jezelf de schuld geven hoor, er zijn scenarios zat waar de software gewoon schade maakte.

That said, 95% ....
TheVivaldi @ViPER_DMRT13 september 2023 15:30
Hĳ geeft toch niet “altĳd” zichzelf de schuld? Hĳ schreef over “een keer”.
ViPER_DMRT @TheVivaldi13 september 2023 15:49
Hĳ geeft toch niet “altĳd” zichzelf de schuld? Hĳ schreef over “een keer”.
yast is notorious for fscking it's own db, net zoals yum daar ook nog wel eens gevoelig voor was,

Had wat duidelijker kunnen zijn, misschien.
no regrets.
dcm360 @ViPER_DMRT13 september 2023 20:11
[...]


yast is notorious for fscking it's own db, net zoals yum daar ook nog wel eens gevoelig voor was,

Had wat duidelijker kunnen zijn, misschien.
no regrets.
Welke eigen database van Yast? Volgens mij is Yast niet meer dan een front-end voor de packagemanager.
xFeverr @dcm36013 september 2023 22:43
Nou, de package manager is slechts één van de vele onderdelen van Yast. Je kunt er ook je firewall mee configureren, users aanmaken, printers installeren, het OS zelf mee installeren, partities bewerken, enzovoorts enzovoorts. Veeeeeel meer dus.

Het idee is een beetje dat je niet in configuratiefiles hoeft te duiken met een texteditor en elke syntax daarvan moet weten. Daar is Yast voor.
dcm360 @xFeverr13 september 2023 23:16
Maar in alle gevallen is het niet Yast waar de state van dat alles in zit, het is een front-end voor de tools die het echte werk verzetten (en is daar best goed in, en dat is echt goud waard). Daarom de vraag om welke eigen database van Yast het ging (maar waarschijnlijk is het de gebruikelijke verwarring dat Yast een tegenhanger van Yum is).

[Reactie gewijzigd door dcm360 op 22 juli 2024 16:05]

Superstoned @dcm36014 september 2023 08:42
Vroeger, en dan hebben we het over 20 jaar terug, was YaST heel anders, en deed het dingen als het herbouwen van de configuratie bij boot, zodat je handmatige wijzigingen verloor. Veel mensen denken dat YaST dat soort dingen nog steeds doet, net als ik denk dat nog steeds een kl*te pakket manager is die niet eens oplossingen voorstelt als er een dependency probleem is (ik neem aan dat dat toch wel een keer is opgelost).
TheVivaldi @Superstoned14 september 2023 12:53
YaST geeft keurig oplossingen als er een afhankelĳkheidsprobleem is. Dat deed het jaren geleden trouwens ook al (in elk geval sinds rond 2010, toen ik openSUSE voor het eerst gebruikte).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 16:05]

ViPER_DMRT @dcm36014 september 2023 12:49
yast repository db
/var/cache/zypp/zypp.db
TheVivaldi @ViPER_DMRT14 september 2023 12:52
Dat is de db van Zypper, niet van Yast.
ViPER_DMRT @TheVivaldi14 september 2023 13:06
hoop, hoop,hoop > it's the RPM DB in sqlite.

Uyuni calls on yast , so it's the yast db https://www.uyuni-project.org/
TheVivaldi @ViPER_DMRT14 september 2023 13:53
Eh, nee? zypp.db is van Zypper, niet vas Yast. Yast bevat wel een pakketbeheerder, maar Yast is veel meer dan dat. Yast heeft geen eigen db, daar het een frontend voor andere hulpmiddelen is.

Maar ik ben wel klaar met deze discussie.
TheVivaldi @ViPER_DMRT13 september 2023 17:21
Ik heb nog nooit problemen gehad met Yast en ken niemand die er ooit problemen mee had.
ViPER_DMRT @TheVivaldi14 september 2023 12:48
Not really a benchmark now is it ?

That said, ik heb duizenden vm's in beheer. Thuis ook nog nooit wat mee gehad

Google: yast db corruption
About 173.000 results (0,46 seconds)

=]
TheVivaldi @ViPER_DMRT14 september 2023 12:51
“Not really a benchmark now is it ?”

En die van jou wel dan? Onze beide reacties zĳn N=1.

Een Google-zoekopdracht zegt niet zoveel. Google: ‘iPhone won't turn on’ levert ook veel resultaten op, maar dat wil niet zeggen dat iPhones “notorious” zĳn om het niet willen opstarten.
ViPER_DMRT @TheVivaldi14 september 2023 13:02
Iedereen die een vloot aan servers beheerd krijgt ze nu en dan. Heb zelfs ansible playbooks voorbij zien komen die er op letten bij het uitrollen van updates. Same with RPM db's. Als je 2k servers in beheer hebt en je krijgt in 3 update windows 4 meldingen, dan is dat veel. But hey, take it... or don't ;)
UPPERKEES @Gps4l13 september 2023 14:22
Niks is wel een groot begrip in je zin. Natuurlijk kunnen er nog steeds dingen fout gaan. Ik vind RPM OStree een mooiere oplossing, zoals Fedora Silverblue dat toepast. Meer overzicht wat er nou precies veranderd is en de mogelijkheid om je tree te resetten alsof het git is.
Stefan22 @- peter -13 september 2023 13:38
Zeker, ben zelf zeer tevreden over openSUSE Leap, gewoon een fijn en stabiel OS.
scholtnp @- peter -13 september 2023 13:56
Ik gebruik tot nu toe Ubuntu, maar word beetje moe van dat Snap gebeuren.
Dat is precies de reden dat ik naar Linux Mint ben overgestapt. Gewoon weer alles met apt installeren en updaten.
Superstoned @scholtnp14 september 2023 08:44
Je klinkt alsof het een stap vooruit is maar apt loopt toch enorm achter op het gemak van zypper?!?!?
scholtnp @Superstoned14 september 2023 14:05
Jammer dat je alleen een oordeel geeft, niet hoe je daartoe gekomen bent. (Ook handig voor meelezers). Zelf heb ik in het verleden Debian pakketjes gemaakt en op een server gezet, om er zo voor te zorgen dat alle Linux gebruikers binnen het bedrijf uiteindelijk zelf kunnen bepalen wanneer ze willen updaten met de specifieke bedrijfssoftware.
Gps4l @- peter -13 september 2023 14:12
Ik gebruik al jaren opensuse, en ik vind YAST geweldig.

Je kan vrijwel alles instellen zonder de cli.

Andere distro hebben geen one stop oplossing voor alles.
ViPER_DMRT @Gps4l13 september 2023 14:28
en ik vind YAST geweldig.
I was searching this planet for 25 years ... but I finaly found him !
winfriedD @- peter -13 september 2023 15:12
Hier ook een tevreden OpenSuse gebruiker, al een jaar of 20. Op mijn werk-laptop staat Leap, onze servers draaien Suse Linux Enterprise.
De installer en Yast zijn inderdaad een van de sterke punten, plus een goede KDE ondersteuning (naast andere desktops).
SVMartin @- peter -13 september 2023 18:07
Ik gebruik tumbleweed op de desktop, Fedora op de werklaptop.

Werkt allebei uitstekend, suse heeft me wel eens in de steek gelaten door een nvidia driver probleem na een update. Maar ja, dat is me met Fedora vroeger ook wel eens overkomen.

Probeer ze gewoon eens uit, het blijft toch iets persoonlijks.
beerten @- peter -13 september 2023 15:20
Ubuntu - gnome

Opensüße - KDE

Ik vind het een bijzonder prettig OS. Ubuntu is iets meer mainstream en veel wat voor Linux geschikt is werkt er op (Ubuntu)
Bij Opensuse moet je soms wat meer zoeken.

Ik installeer het wel eens bij mensen die een laptop 'erbij' willen hebben. En die kunnen er zonder introductie mee overweg.

Voor mij uitsluitend Opensuse.
Jehare @- peter -13 september 2023 20:19
Tijdje Leap gedraait, de software beviel prima, maar het gebrek aan updates begon vervelend te worden. Vaak moeilijk om de recente versie te vinden.
ZIt nogsteeds op openSUSE, maar nu Thumbleweed op zowel laptop als desktop. Bevalt fantastisch, vind de looks en software van KDE echt top en is hartstikke betrouwbaar, en tot nu toe geen problemen met niet beschikbare software.

[Reactie gewijzigd door Jehare op 22 juli 2024 16:05]

PolkaDanser @- peter -14 september 2023 08:14
Gebruik SuSE/openSUSE meer dan 20 jaar. Laatste 3 jaar draai ik Tumbleweed omdat Leap niet op mijn nieuwe laptop draaide. Heel toevallig hoorde ik dit gisteravond ook van iemand anders. De lange tijd tussen de grote updates van Leap kan blijkbaar nogal eens zorgen dat nieuwere hardware nog niet ondersteund wordt.
In mijn ervaring is Tumbleweed erg stabiel. Wel soms wat update problemen (package conflict) maar als je wat dieper kijkt is dat in 90% omdat ik applicaties via andere repo's had geïnstalleerd. Dan kun je soms conflicten krijgen. Discover (het update tool) heeft daar wat problemen met, het constateert slechts de problemen. Echter, met YaST is het probleem vaak zo verholpen. Zo zag ik een aantal malen dat ik ooit een applicatie had geïnstalleerd die wat dependencies meenam. Na het verwijderen van die applicaties bleven die dependencies staan en na verloop van tijd begonnen die problemen te veroorzaken omdat andere tools latere versie nodig hadden die de betreffende repo niet had. Opruimen van orphaned packages helpt in zo'n geval uitstekend. Of het omzetten van het conflictgevend package naar een andere repo. Dit alles gaat in YaST vrij simpel.
Al met al lijkt het er op dat ik minder problemen ervaar als mijn partner op Apple of mensen die ik ken die continue met windows zitten te stoeien omdat een of andere update weer iets heeft verziekt (of simpelweg verwijderd).
mxttie @- peter -14 september 2023 19:21
gebruik al 15j opensuse + KDE , best tevreden. Aangezien ik telkens upgrade of mijn home partitie behoudt bij nieuwe installatie, kan ik me wel niet echt uitspreken over de huidige out-of-the-box experience.
Ilmar 13 september 2023 13:29
Ze willen volgens mij van Leap af vanwege al het backport werk dat er bij komt kijken. Dit zou wat mij betreft de ideale tussenoplossing zijn: niet te frequent regelmatige, voorspelbare updates itt Tumbleweed, maar up to date genoeg om grotendeels de upstream te kunnen volgen voor fixes.
kodak @Ilmar13 september 2023 18:46
Waarop baseer je dat ze van Leap af zouden willen? Want het nieuws is juist dat dit een oplossing is om langzamer updates uit te brengen dan Tumbleweed en sneller te zijn dan Leap. Er lijkt dan eerder een te groot verschil te zijn geweest, niet dat Leap dus maar ongewenst is. Anders kan je omgekeerd net zo goed stellen dat men van Tumbleweed af zou willen omdat dit in het midden ligt.
Ilmar @kodak13 september 2023 19:55
Is al meer dan een jaar discussie over, zie oa https://forums.opensuse.org/t/the-future-of-leap/166123
Gps4l 13 september 2023 13:23
Ik volg dit met grote interesse.

Tumbleweed met minder vaak updates klinkt best wel aantrekkelijk.

Ik word soms best moe van het aantal updates dat er zijn.

Hoe ik dat nu oplos is dat ik wacht tot er een 1500 updates zijn, en dan pas update.

Ik typ dit vanaf Tumbleweed, en zou alleen de repositories hoeven te veranderen, van tumbleweed naar slow roll.
pporrio 13 september 2023 13:24
Ik heb OpenSUSE Tumbleweed onlangs weer een keer geprobeerd. An sich een goede en stabiele distro met veel mooie tools via YaST. Maar persoonlijk vind ik Debian toch fijner en veelzijdiger. Maar ik zou je aanraden om het zeker een keer te proberen of het wat voor je is.
metalmania_666 13 september 2023 13:51
Heb eerst Ubuntu op mijn laptop gehad, maar ben overgestapt op OpenSuse. Geen spijt van gehad
Gebruik wel Leap, omdat ik graag een LTS versie wil
wimdebok 13 september 2023 13:59
Ik dacht iets gelezen hebben over OpenSuse, Oracle Linux en Rocky. Om samen te werken aan een Enterprise Linux a la Red Hat. Door het gedoe rond IBM / Red Hat. Na het afschieten van Centos en onlangs het blokkeren van de sources voor gebruik bij Rocky/Alma besloten geen Linux distributie meer te nemen waar een bedrijf achter zit.

Overgegaan op Debian. Prachtsysteem! Linux is uiteindelijk Linux.
illum1n4ti @wimdebok13 september 2023 15:09
Niets is mis met CentOS Stream.
Ik persoonlijk maak gebruik van Red Hat dev. account (16 gratis license tot je beschikking) en daarnaast Archlinux.
In mijn mening mensen zijn te negatief richting Red Hat.
ViPER_DMRT @illum1n4ti13 september 2023 15:43
Tuurlijk, de meeste beheren dan ook geen 500+ server productie omgeving uit een managment perspectief.

RedHat is top-tier met hun support, en de licentie kosten trekken echt geen hoge ogen (Looking at you VMware vSphere / NSX-T / Cloud Director / Horizon in enterprise sausje met 20 node Oracle DB's)

Dat is 6 figures op jaarbasis, en dat doet het nog niks :P

Maar vind het zelf ook tever gaan voor fietsbel dot nl de webshop om die een licentiie aan te moeten smeren om z'n server up2date te houden. Ben nog steeds van mening dat IBM Red Hat gekocht heeft om de boel af te laten fikken in de achtergrond.
wimdebok @ViPER_DMRT13 september 2023 16:27
Geloof niet dat IBM Red Hat gekocht heeft om af te laten fikken, denk dat het eerder gekocht is omdat Linux onvermijdelijk is met alle beschikbare populaire software. Daarmee dekt IBM alles af.

Wel hebbeb ze de praktijkten overngenomen. Of het nou mensen bij Red Hat ontslaan is of bescherming van de winkelnering is.

Denk dat dit uiteindelijk voor de kwaliteit en popluriteit van Red Hat niet goed is.
wimdebok @illum1n4ti13 september 2023 16:23
Ben ooit gedachtenloos in de Centos gerold, ook door ervaringen met Red Hat. Vanaf de cd's zelf kopen tot later in het werk. Het was een logische keus. Centos ook gebruik om te oefenen voor Red Hat examens. Red Hat is meer dan een distributie!

Ongetwijfdeld dat er nog mogeljkheden zin maar ik ben wel vebolgen dat tot twee keer toe uit het niets een streep door distributies wordt gezet. Eerst Centos waar vanuit niets de spelregels worden veranderd een streep door wordt gezet en nu een tweede maal met Rocky dat zo voor het blok wordt gezet.

Het is IBM zijn goed recht om dit te doen maar of het verstandig en fatsoenlijk is? Red Hat maakt ook geld met vrij beschikbare software die de door de 'community' is ontwikkeld.

Ik wil er niig iets meer mee te maken hebben. Nu ik Debian draai denk ik dat had ik veel eerder moeten doen. Vind het een veel fijnere distributie, bij Centos had ik veel externe repos nodig om wat up to data software te draaien.

Edit; wordt helemaal kriegel als ik nu yum//dnf zie, het enige wat me nu nog herrinert aan red hat is systemd.....

[Reactie gewijzigd door wimdebok op 22 juli 2024 16:05]

Killemov 13 september 2023 14:34
Al jaaaaaaaren fanatiek (Open)SUSE gebruiker. KDE/Plasma werkt gewoon fantastisch, hardware (/videokaart!) support ook. Het enige probleem dat ik recentelijk heb is dat ik, tijdelijk?, geen zypper dup kan doen in Tumbleweed omdat libav(codec/device/format)60 dan verplicht wordt geïnstalleerd en de meeste video dan niet meer afspeelt in Firefox. Yay, gewoon de update terugdraaien door een oude BTRFS snapshot te booten met GRUB! (En dan de wijziging permanent maken met snapper.) Ik adviseer Ubuntu voor instappers, OpenSUSE voor powerusers en Debian voor servers.
ViPER_DMRT @Killemov13 september 2023 15:47
Heb je de community repo gebruikt ?

sudo zypper addrepo -cfp 90 'https://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/packman/suse/openSUSE_Tumbleweed/' packman
sudo zypper refresh
sudo zypper dist-upgrade --from packman --allow-vendor-change
sudo zypper install --from packman ffmpeg gstreamer-plugins-{good,bad,ugly,libav} libavcodec vlc-codecs
Killemov @ViPER_DMRT14 september 2023 02:39
Die snap ik niet helemaal. Ik leeft voorlopig in de veronderstelling dat het een Firefox-probleem is. Ik zoek eigenlijk een manier om Firefox hard aan de huidige werkende libraries libav(codec/device/format)59 te linken.
ViPER_DMRT @Killemov14 september 2023 12:53
libav isn't keeping up, zijn meerdere klachten over, iemand melde dat dit werkte voor hem op een suse support forum.
Killemov @ViPER_DMRT14 september 2023 15:04
libav isn't keeping up, zijn meerdere klachten over, iemand melde dat dit werkte voor hem op een suse support forum.
Ik neem aan dat v60 beter zou moeten zijn dan v59. Firefox werkt prima met v59 en niet met v60. Dus het ligt aan libav? :?
Link pleeze.
ViPER_DMRT @Killemov15 september 2023 00:39
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

een copy/paste van 1 van deze resultaten, sorry geen tijd om het terug te zoeken :)
shady61 @Killemov13 september 2023 17:56
Werkt het beter of is KDE vergelijkbaar met Kubuntu?

Ik heb het op Debian en Fedora ook gebruikt maar vind dat Kubuntu het beste werkt.

Verder is mijn ervaring dat sommige software makkelijker werkend te krijgen is op Ubuntu distro’s. Op Debian en Fedora moest ik soms gewoon extra werk verrichten waar ik niet altijd zin in heb.
Killemov @shady6114 september 2023 02:51
Ik denk dat het grotendeels hetzelfde werkt. (open)SUSE is wel een KDE-first distro dus waarschijnlijk meer geoptimaliseerd. Ik gebruik overigens al even geen ander desktop OS meer, maar ik heb nooit echt moeite moeten doen om software werkend te krijgen. Welke software op welk OS levert volgens jou problemen op?
shady61 @Killemov14 september 2023 17:47
Ah ik wist niet dat (open)SUSE KDE-first was.

Voornamelijk mysql en bepaalde plugins die bij Ubuntu out-of-the-box werken maar bij andere distro’s nog enige configuratie vereisen of bijv. in Debian Bookworm helemaal niet werken.
arjanvanderveen 13 september 2023 13:19
Al jaren tevreden op openSuSE Tumbleweed
Falco 13 september 2023 13:39
Van alle grote distro's eigenlijk nog nooit OpenSUSE gebruikt, misschien toch eens proberen....
Vooralsnog een tevreden EndeavourOS en Manjaro gebruiker
sepulep 13 september 2023 19:21
Hier ook, jaren tumbleweed + xfce..eigenlijk nooit problemen met updates, soms moet je een conflict handmatig resolven (kiezen uit opties)
Killemov @sepulep14 september 2023 15:09
Tenzij je echt een hardware/resource beperking hebt zou ik toch echt kiezen voor KDE. (Open)SUSE is een KDE-first distro en alle ander desktop environments volgens dus pas daarna.

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