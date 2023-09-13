OpenSUSE brengt Slowroll-distro uit met maandelijkse of tweemaandelijkse updates

OpenSUSE brengt een nieuwe distributie uit genaamd Slowroll. Die is gebaseerd op Tumbleweed, maar heeft een langzamere releasecyclus. Slowroll krijgt 'om de één of twee maanden' een nieuwe release, maar bugfixes worden continu verspreid.

OpenSUSE schrijft dat de nieuwe distro nog experimenteel is. De distro heet openSUSE: Slowroll en is gebaseerd op Tumbleweed, de standaard distributie van de makers waarbij packages met slechts een kleine vertraging snel bij gebruikers terechtkomen via een rolling release. Daar staat openSUSE: Leap tegenover, de serverdesktopomgeving die juist jaarlijks een kleine release krijgt en iedere drie jaar een grote release. Slowroll moet het midden houden tussen die twee distro's.

Slowroll krijgt volgens de ontwikkelaars van openSUSE 'om de één of twee maanden' een nieuwe release. Daar zijn bugfixes en reparaties voor CVE-bugs van uitgezonderd; die komen in het OS binnen zodra die uit zijn. Updates moeten door ontwikkelaars in Factory worden doorgevoerd. Ze worden dan na acceptatie automatisch gemigreerd naar de Slowroll-build.