Parallels laat gebruikers Arm-versie van Windows 10 draaien op Macs met M1-soc

De Parallels Desktop-software krijgt ondersteuning voor de Apple M1-chip. Daardoor kunnen gebruikers virtual machines met de Arm-versies van Windows 10 en Linux-distributies draaien op Macs met deze soc. De software behoudt ook ondersteuning voor Intel Macs.

Parallels meldt in een blogpost dat Apple M1-ondersteuning wordt toegevoegd aan versie 16.5 van Parallels Desktop. Gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld Windows 10 voor Arm draaien in een virtuele machine. Dit OS is nog niet officieel uitgebracht, hoewel leden van het Windows Insider-programma een previewversie kunnen downloaden.

Gebruikers van dit besturingssysteem kunnen met de software Windows 10 Arm-apps naast macOS-applicaties draaien op Macs met M1-soc. Windows 10 x86-programma's worden ook ondersteund via emulatie. De virtualisatiesoftware biedt ook ondersteuning voor Linux-distributies voor Arm. De ontwikkelaar noemt hierbij Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 en Fedora Workstation 33-1.2 als opties.

Parallels claimt dat Windows 10-vm's op een Mac met Apple M1-chip tot 30 procent beter moeten presteren dan Windows 10 op een Macbook Air 2020 met Intel-cpu. De DirectX 11-prestaties moeten zestig procent beter zijn dan een Macbook Pro met Radeon Pro 555X-gpu, stelt het bedrijf. Het stroomverbruik van virtuele machines op een Apple M1-computer ligt volgens Parallels tot 250 procent lager dan dat van een Macbook Air 2020.

Parallels Desktop for Mac 16.5 is vanaf woensdag beschikbaar. Gebruikers die een licentie voor Parallels Desktop 16 hebben, kunnen de nieuwe versie gratis downloaden. Een nieuwe licentie voor thuisgebruik en studenten kost 80 euro, terwijl ontwikkelaars, testers of bedrijven een jaarabonnement van 100 euro kunnen afsluiten.