Parallels brengt Parallels Desktop 15 voor Mac uit met DirectX 11-ondersteuning

Parallels heeft Parallels Desktop 15 uitgebracht. De nieuwe versie van de software waarmee Mac-gebruikers virtueel andere besturingssystemen kunnen draaien, biedt onder meer ondersteuning voor DirectX 11 en speelt in op enkele nieuwe functies in macOS Catalina 10.15.

Met versie 15 maakt Parallels Desktop de overstap van OpenGL naar Metal, de hardware-versnelde grafische api van Apple. Dit stelde ontwikkelaar Parallels in staat om ondersteuning in te bouwen voor DirectX 11. Volgens Parallels kunnen gebruikers hierdoor nu ook probleemloos aan de slag met applicaties als Autodesk Revit 2020, Lumion en ArcGIS Pro 2.3. Daarnaast ondersteunt de software verschillende games, waaronder Age of Empires: Definitive Edition, Crysis 3, Space Engineers en Risk of Rain 2. In Parallels Desktop 13 en 14 ontbreekt ondersteuning voor DirectX 11.

Parallels Desktop 15 haakt ook in op enkele nieuwigheden in macOS Catalina 10.15, dat in de herfst wordt verwacht. Zo is het via Sidecar mogelijk om een iPad in te zetten als tweede beeldscherm voor het gevirtualiseerde besturingssysteem. Verder is er volledige ondersteuning voor de Apple Pencil en voor Sign in with Apple, een nieuwe manier om in te loggen bij apps en websites.

Eveneens nieuw is de mogelijkheid om Windows-wachtwoorden op te slaan in Apples Sleutelhanger, om Mac-bestanden met een druk op de knop te verzenden via Windows Mail en om de Touch Bar van een MacBook te gebruiken voor Windows-toepassingen. Parallels stelt verder dat Microsoft Office-applicaties voortaan tot tachtig procent sneller starten.

Parallels Desktop 15 for Home & Student is beschikbaar als eenmalige aankoop voor honderd euro of met een abonnementsformule van tachtig euro per jaar. Een jaarlicentie op de uitgebreidere Pro en Business Editions kost honderd euro. Een vorige versie upgraden naar Parallels Desktop 15 kan vanaf vijftig euro.