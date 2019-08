Vacaturesites klagen bij Europese Commissie over marktmacht Google

Vacaturesites klagen in een brief aan de Eurocommissaris voor Mededinging over de komst van Google for Jobs, de banenzoekmachine van Google. Volgens de vacaturediensten is sprake van oneerlijke concurrentie.

De brief waarover Reuters bericht, is ondertekend door 23 vacaturediensten, waaronder het Britse BestJobsOnline, het van oorsprong Deense Jobindex en de Duitse bedrijven StepStone van Axel Springer en Intermedia. Ze klagen dat Google bij de introductie van Google for Jobs in Duitsland, in mei 2019, marktleider is geworden wat zichtbaarheid betreft. Hetzelfde zou gebeurd zijn bij de introductie van de dienst in Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waar traditionele vacaturesites hun marktaandeel zagen dalen. Sinds juni is de dienst actief in Frankrijk. In Nederland en België is de banenzoekdienst nog niet actief, maar de verwachting is dat een introductie nog dit jaar plaatsvindt.

De banenzoeker van Google zou met zijn widget bij zoekacties de traditionele vacaturesites eerst omzeilen en vervolgens willen vervangen, is de claim in de brief. Het salesteam van Google zou klanten van de vacaturesites en recruiters 'achter hun rug om' direct benaderen, is de bewering verder. De vacaturesites vragen de Europese Commissie alvast maatregelen te nemen zodat Google stopt met zijn vermeende concurrentiebelemmerende handelwijze, hangende het onderzoek naar de banenzoeker. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager begon vorig jaar een onderzoek naar de banenzoekdienst van Google.

Google for Jobs geeft na een zoekactie resultaten van verschillende vacaturesites. De dienst maakt gebruik van machinelearning om gepersonaliseerde zoekresultaten te bieden en Google voegt extra informatie toe aan de resultaten, zoals een salarisindicatie.

Google meldt aan Reuters dat het op basis van feedback in Europa een keuzecarrousel toont met directe links naar banensites. Volgens de vacaturesites zijn die links niet afdoende om een gelijkwaardige behandeling van banendiensten te garanderen. Google verweert zich verder met de claim dat het met zijn dienst juist voor meer verkeer naar de banensites en een gelijkwaardig speelveld zorgt. Onder andere de vacaturedienst Monster steunt het bedrijf hierin. Monster verwelkomde Google for Jobs vorig jaar in Duitsland.