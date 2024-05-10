Bètaversie Windows 11 bevat zwevende zijbalk met informatie naast startmenu

Definieer "legitiem" en "officieel".
Keysites komen op twijfelachtige wijze aan keys. Ze komen uit VLK-batches, waarbij een bedrijf honderden of duizenden keys koopt en restanten doorverkoopt. Wat niet mag.
Dus gewoon niet doen.
Wat niet mag?
Inderdaad, Microsoft zegt dat dit niet mag. Europese wetgeving zegt dat het wel mag. Wetgeving verslaat het gebrabbel van Microsoft elke dag van de week en 2 keer op Zondag. Gebruikerslicenties leveren Microsoft zo weinig op, dat het voor hen niet interessant is. Bedrijfs-licenties, dat is waar Microsoft het overgrote deel van hun licentie inkomsten binnen harkt. Maar deze zijn al jaren aan het krimpen.
Hun cloud- en andere abonnementsinkomsten, dat is waar zij op focussen, want daar zit het grote geld. Microsoft heeft liever dat een gebruiker een 10 euro licentie koopt van een VLK, want deze is al afgerekend met Microsoft en er is weer een (tevreden) Windows gebruiker bij. En wat deze gebruiker thuis gebruikt, dat wil hij/zij ook op hun werk gebruiken, en daar betaald het bedrijf dan weer rijkelijk voor met bedrijfslicenties.
Door dit allemaal oogluikend toe te staan, heeft Microsoft heel wat minder personeel nodig voor de administratie van gebruikerslicenties. En meer personeel houdt in: meer en andere vormen van administratie nodig, werkplekken, energiekosten, enz. Dit was al zo destijds met Gates/Balmer aan het roer bij Microsoft en dat is nog steeds niet veranderd.