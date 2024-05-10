Bètaversie Windows 11 bevat zwevende zijbalk met informatie naast startmenu

Microsoft werkt aan een zwevende zijbalk in Windows 11 die informatie toont, zoals een weersvooruitzicht of beursinformatie. De balk is te zien naast het startmenu en kan naar voorkeur worden aangepast.

De Start Menu Companions-functie zit in bètaversie 26212 van Windows 11. Volgens het X-account @thebookisclosed kunnen gebruikers via de instellingen bepalen of de balk links of rechts van het startmenu verschijnt. Ook is er de mogelijkheid om de balk helemaal weg te halen. Welke informatie de balk toont, kan worden aangepast in de instellingen. Daar zijn ook links te vinden naar de bronsites, mocht de gebruiker de informatie nog verder willen aanpassen.

Start Menu Companion Windows 11
Start Menu Companion Windows 11. Bron: @thebookisclosed

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 10-05-2024 16:44
111 • submitter: TheVivaldi

10-05-2024 • 16:44

111

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (111)

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Eriky 10 mei 2024 17:10
Het startmenu heeft een duidelijke functie: applicaties vinden en starten. Ik snap echt niet hoe de beslissing is gemaakt om daar weer iets aan toe te gaan voegen.

Er zijn zoveel plekken en manier om dit soort informatie te tonen. Bijvoorbeeld in dat irritante meldingen centrum, of op de desktop als widgets. Dit is gewoon dingen maken om het maken. Uiteindelijk is dit weer de zoveelste setting die je moet uitzetten om een klein beetje een schone desktopervaring te krijgen.

En ik snap het echt heus wel; de eenvoudige gebruiker slikt het namelijk allemaal wel weer en daar gaat het ze om. Want die kunnen ze straks weer iets van MSN nieuws of één van hun andere inkomstengenererende assets gaan pushen via deze geweldige functie.

[Reactie gewijzigd door Eriky op 22 juli 2024 21:27]

Metallize @Eriky10 mei 2024 17:44
Yup .. het is een brilliante marketing tactiek van Microsoft , je betaald 140eur voor een besturing systeem , waar je vrolijk advertenties gepresenteerd krijgt:Y) .. en een OS wat half-klaar is ;)

Ikzelf snap niet waarom, waarom ze geen tijd insteken in een KDE soort omgeving voor windows, en er eventueel 100eur extra voor vragen , ik denk dat ze er een hele hoop goodwill mee vangen

Maar goed , je kunt altijd nog naar Linux of Mac OS gaan

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 21:27]

Wulfric92 @Metallize10 mei 2024 18:34
* Eerst je post nakijken voordat je het plaatst.

De meeste consumenten betalen geen 140 euro voor het OS. Ze kopen een kant en klare pc (= laptop). Het gedeelte dat daadwerkelijk een licentie moet kopen, is zo klein dat het verwaarloosbaar is. En dat wordt hier nog wel eens vergeten.
Ryunoru @Wulfric9210 mei 2024 21:35
Maar die mensen kopen alsnog een licentie, bij de prijs van de computer inbegrepen. Of ze zich daarvan bewust zijn of niet.
jackyallstar @Wulfric9211 mei 2024 12:28
Oem licenties worden voor minder verkocht door Microsoft zelf en die prijs zit inbegrepen in de prosuctprijs, en die OEM licentie kan jij ook via tussenhandelaren kopen (buiten dat daar ook scammerspraktijken in de pool van leveranciers zitten). Dus tenzij je een boxed windows licentie koopt met shiny usb stick waar een versie op staat, klopt het wat je zegt, maar niet om de redenen waarom je het zegt.

[Reactie gewijzigd door jackyallstar op 22 juli 2024 21:27]

watercoolertje @Metallize10 mei 2024 17:57
Hoeveel mensen denk je dat 140 euro betaald heeft voor Windows 11?

90% van de consumenten heeft het gratis (upgrade van een eerdere versie) en/of via een OEM licentie (legaal danwel illegaal). Daarnaast smeer je de kosten ook nog eens uit over de totale levensduur van 5 tot 10 jaar.
Aegir81 @watercoolertje10 mei 2024 18:59
Die OEM-licentie zit mee in de prijs van je pc/laptop hoor ;-)
litebyte @watercoolertje10 mei 2024 21:38
Ik heb iets minder dan 4,- Euro betaald voor mijn nieuwe Workstation Windows 11 licentie (pro.)
mr_evil08 @litebyte12 mei 2024 09:08
Die key,s staan "gratis" op internet, 5 euro uitgeven heb je een criminele organisatie beloond.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 21:27]

litebyte @mr_evil0812 mei 2024 09:40
Vreemd dat bekende bedrijven (en hun websites) die keys aanbieden dan niet worden vervolgt/gesloten op aandringen van MS. Zelfde geldt natuurlijk voor de game keys.

Ik koop ze toch liever van een officieel bedrijf, anders zijn ze mogelijk illegaal verkregen.
mr_evil08 @litebyte12 mei 2024 17:51
Die key,s van 5-10 euro zijn bedoelt voor systeembouwers, OEM keys zijn het, denk aan fabrikanten zoals Dell, HP, Asus, Acer etc mogen ze gebruiken.

De hobyist is dat niet officieel.
Microsoft heeft altijd een gedoogbeleid gehad maar kan technisch gezien de keys wel intrekken bij misbruik.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 21:27]

litebyte @mr_evil0812 mei 2024 18:05
Ik ben geen hobbyist en 'thuisgebruiker' is relatief. Feit blijft dat de meeste sleutels legaal verkregen zijn, dat legitieme bedrijven deze (althans veel) zonder problemen mogen aanbieden. Dat het een grijs gebied is ben ik het mee eens. Zelf ken ik geen verhalen van sleutels die zijn ingetrokken -althans bij MS. Ik ken een voorbeeld bij Adobe (maar dat is een heel ander verhaal.)

Ik heb de sleutels (ook voor Office) legaal verkregen - dat deze mogelijk zijn overgenomen van bijv. een of andere Brazliliaanse overheidsorg. als 'restpartij' is niet mijn zorg.
mr_evil08 @litebyte13 mei 2024 13:43
Die sleutels zijn illegaal, dat Microsoft niet/amper handhaaft maakt het niet opeens legaal.
CodeCaster @litebyte11 mei 2024 00:25
En daarmee een creditcardscammer of hacker gesponsord, chapeau.
litebyte @CodeCaster11 mei 2024 15:13
Hoe kom je daar nu bij? Het zijn legitieme sleutels die 'grijs' worden doorverkocht. Je hebt een officiele licentie (voor 1 installatie/computer). Vaak uit landen waar sleutels via instellingen veel goedkoper worden ingekocht.
CodeCaster @litebyte11 mei 2024 18:56
Definieer "legitiem" en "officieel".

Keysites komen op twijfelachtige wijze aan keys. Ze komen uit VLK-batches, waarbij een bedrijf honderden of duizenden keys koopt en restanten doorverkoopt. Wat niet mag. Of ze verkopen review-keys door die gratis naar journalisten zijn gestuurd. Of ze zijn wel degelijk gekocht met gestolen creditcards, en daarbij help je witwassen. Of ze zijn inderdaad gekocht in werelddelen waar ze inderdaad goedkoper zijn, wat ook niet de bedoeling is, want dat hebben de uitgevers ook door, die ze daardoor duurder maken waardoor ze verder buiten het bereik van de lokale bevolking komen te liggen...

Dus gewoon niet doen. :)
GeroldM
@CodeCaster12 mei 2024 20:42
Definieer "legitiem" en "officieel".

Keysites komen op twijfelachtige wijze aan keys. Ze komen uit VLK-batches, waarbij een bedrijf honderden of duizenden keys koopt en restanten doorverkoopt. Wat niet mag.

Dus gewoon niet doen. :)
Wat niet mag?
Inderdaad, Microsoft zegt dat dit niet mag. Europese wetgeving zegt dat het wel mag. Wetgeving verslaat het gebrabbel van Microsoft elke dag van de week en 2 keer op Zondag. Gebruikerslicenties leveren Microsoft zo weinig op, dat het voor hen niet interessant is. Bedrijfs-licenties, dat is waar Microsoft het overgrote deel van hun licentie inkomsten binnen harkt. Maar deze zijn al jaren aan het krimpen.

Hun cloud- en andere abonnementsinkomsten, dat is waar zij op focussen, want daar zit het grote geld. Microsoft heeft liever dat een gebruiker een 10 euro licentie koopt van een VLK, want deze is al afgerekend met Microsoft en er is weer een (tevreden) Windows gebruiker bij. En wat deze gebruiker thuis gebruikt, dat wil hij/zij ook op hun werk gebruiken, en daar betaald het bedrijf dan weer rijkelijk voor met bedrijfslicenties.

Door dit allemaal oogluikend toe te staan, heeft Microsoft heel wat minder personeel nodig voor de administratie van gebruikerslicenties. En meer personeel houdt in: meer en andere vormen van administratie nodig, werkplekken, energiekosten, enz. Dit was al zo destijds met Gates/Balmer aan het roer bij Microsoft en dat is nog steeds niet veranderd.
osmosis @CodeCaster13 mei 2024 08:49
Nee, dat zijn 9 vd 10x volume licenties niet uit een 'hack' of 'scam'

Het is niet de bedoeling maar.... Het gebeurd en niemand die er eigenlijk om geeft. Zelfs MS heeft zoiets van 'Meh'

[Reactie gewijzigd door osmosis op 22 juli 2024 21:27]

HerrPino @Verwijderd11 mei 2024 08:44
Ah ja, want er werken daar geen developers die graag betaald krijgen voor hun werk? Snap het nooit zo. Doe je ogen dicht en verplaats jezelf in de schoenen van een Windows developer bij Microsoft en bedenk hoe jij het zou vinden als iemand niet betaald voor een licentie voor een product waar je hard aan werkt. Ik denk niet dat er veel werknemers zijn die het oké vinden als hun werkgever belazerd wordt.
Verwijderd @HerrPino11 mei 2024 08:50
Het was dan ook een grap.
HerrPino @Verwijderd11 mei 2024 08:58
And I fell for it :)
Verwijderd @HerrPino11 mei 2024 09:39
Die mensen krijgen toch wel betaald. Microsoft, heeft zoveel sponsors en zoveel geld. Dat ze de verkoop van licenties nauwelijks merken. Want als dat echt het probleem zou zijn was dit allang opgelost.
litebyte @Verwijderd11 mei 2024 15:13
Ik betaal nog heel veel met mijn data.
Verwijderd @litebyte11 mei 2024 15:18
Ja, dat is zeker waar. Daarom zeg ik ook ze hebben niets maar dan ook niets te klagen.
AlbertG80 @Verwijderd13 mei 2024 00:08
Beetje een rare opmerkingen wat laat zien dat je het niet helemaal begrijpt.
Verwijderd @AlbertG8013 mei 2024 06:50
Het was sarcasme en een dus een grap dat had ik als reactie eronder geplaatst....

Draai zelf win 11 met o&o shutup 10 op max settings en met revo alle Windows apps verwijderd dus zoveel data hebben ze niet.
storchaveli @Metallize10 mei 2024 19:11
Laatst nog voor mijn nieuwe build een windows 11 pro licentie aangeschaft voor een whopping €11,99. OEM ftw 🥳😅👌
phpnuker @storchaveli10 mei 2024 21:31
Mag ik je vragen waar ik ook zo'n pro licentie kan aanschaffen? ik heb ook een nieuwe build en wil het liefst Windows 11 pro draaien op mijn PC.
storchaveli @phpnuker10 mei 2024 21:41
Check je dm
litebyte @phpnuker10 mei 2024 21:44
Iik heb minder dan 4 Euro betaald, via cdkey.nl
storchaveli @litebyte10 mei 2024 21:46
Dat domein staat geen website op, enkel bezet…
litebyte @storchaveli10 mei 2024 21:50
Sorry...https://cd-keys.nl/
Ik zie nu dat het wel wat duurder is.
storchaveli @litebyte11 mei 2024 02:57
En deze had ik hem in een dm getipt indd 😜👍
bons @storchaveli11 mei 2024 04:43
Mensen moeten wel bewust zijn dat deze keys met een reden erg goedkoop zijn.
Vaak worden deze met gestolen creditcards van andere mensen ingekocht en goedkoop doorverkocht om het weer te wassen. Er zitten dus vaak financiële slachtoffers achter deze sleutels.
litebyte @bons11 mei 2024 15:10
Hoevaak? De (OEM) sleutels zijn ingekocht via (educatieve) instellingen en landen waar de prijs van een key vele malen lager is.
michelr @Metallize10 mei 2024 19:20
1) Bètaversie, all bets are off
2) Je kunt het uitzetten
3) In corp : Beheerder kan het uitzetten; die stat je dan al toe beta versie te draaien.
deadlock2k @Metallize10 mei 2024 23:23
Yup .. het is een brilliante marketing tactiek van Microsoft
Het spijt me oprecht maar als je briljante MS-marketingtechnieken wil zien dan moet je De Barbaren van Bill Gates lezen; dit is echt allesbehalve briljant. Dit is niets anders dan obstinaat rotzooi pushen; niemand wordt gekieteld, niemand is geïnteresseerd, het is gewoon een zoveelste nieuwe feature waar niemand echt op zit te wachten.
DutchKevv @Metallize10 mei 2024 17:51
Met alle respect, zo klinkt het wel een beetje alsof kun je niks met Windows.
En al ben ik zelf ook relatief groot Linux gebruiker, vind ik het neerhalen van Windows toch altijd wel iets te ver gaan.

Buiten advertenties om, want dat is inderdaad pure troep.
Daman55 @Eriky10 mei 2024 17:52
In Windows 7 had al van die widgets op je bureaublad, destijds waren die dingen best handig. In het startmenu lijkt me wat meh, maar eerst maar is zien.
Tourmaline @Daman5510 mei 2024 23:00
Die kun je nog draaien met:
https://8gadgetpack.net/

Draait ook netjes onder Windows 11.
Deckkie @Eriky10 mei 2024 18:13
Zelf geloof ik wel dat het continu veranderen van de OS en gebruikers "overloaden" met prikkels een grote reden is dat steeds meer mensen overstappen naar Mac. Of in ieder geval een grote reden waarom Mac een zoveel betere naam heeft.
iAR @Eriky11 mei 2024 08:09
Het start menu is al lang niet meer wat je aangeeft. Het is een bloat menu dat je amper kan aanpassen, onoverzichtelijk en lomp.
Je zou zeggen dat Microsoft andere prioriteiten heeft in Windows. Maar blijkbaar niet…
Puffino @Eriky11 mei 2024 19:29
En gaat die startknop nou weer terug naar links, na even in het midden te hebben gestaan?
sus @Puffino12 mei 2024 21:42
Die kan je met een paar klikken links zetten, is een instelling van je taakbalk. De default is midden, en dat is met de steeds groter wordende schermen een prima keuze. Ook minder travel met je muis, je zit toch het grootste deel van de tijd “in het midden van je scherm” (niet letterlijk in het midden)met je cursor. Dan is naar beneden een kortere afstand dan naar linksonder.

De vertikale taakbalk… dat zou ideaal zijn.

[Reactie gewijzigd door sus op 22 juli 2024 21:27]

GoingToaster299 10 mei 2024 16:49
Leuk idee om gebruikers snel wat nieuws als het weer en andere data te laten zien. Ik ben alleen bang dat de meeste mensen hier niks aan hebben of dat hier uiteindelijk zelfs reclames op getoond gaan worden.

Ik ga het in elk geval direct uitzettten wanneer de update op mijn PC verschijnt. :)
Mizgala28 @GoingToaster29910 mei 2024 17:12
Volgens mij zit het al in Windows 11, alleen in vorm van widgets.

Zelf nooit gezien aangezien die functie niet werkt met een lokale account.

Op windows 10 werkt het wel met een lokale account en zit het rechts onder bij de klok en dergelijke (ik heb dat uit, maar mijn partner niet)
TheVivaldi @GoingToaster29910 mei 2024 17:41
En de gemiddelde tweaker laat hier steeds weten het startmenu überhaupt niet te gebruiken, dus die hoeft niks uit te zetten. ;)
Houtenklaas 10 mei 2024 17:06
Wanneer leert Microsoft nu eens dat het niet om het OS gaat maar om jouw workflow en een efficient desktopgebruik. Ik betaal netjes voor mijn licenties en zit echt niet te wachten op dit soort onzin. Wees onzichtbaar!
bartvdn @Houtenklaas11 mei 2024 10:53
Ik ben bang pas als een rechter of de overheid Microsoft dwingt op te splitsen.

Met de digitalisering zijn particulieren, bedrijven en overheden afhankelijker van het bestudingssysteem voor hun workflow dan ooit. Tegelijkertijd is Microsoft, een hele grote speler op dat gebied met Windows, het besturingssysteem steeds meer aan het inzetten in dienst van zijn eigen services i.p.v. de eindgebruiker.

Microsoft niet alleen natuurlijk. Een besturingssysteem dat volledig in dienst van jou als eindgebruiker staat is bijna een nutsfunctie tegenwoordig. Ik zou graag zien dat de besturingssystemen van poortwachters als Apple, Google en Microsoft als losstaande bedrijven verder gaan.
dawg 10 mei 2024 17:19
De GUI begint er zo wel rommelig uit te zien. Ik weet dat het allemaal aanpasbaar is maar toch. Blij dat ik na jaren min of meer noodgedwongen Windows te gebruiken weer terug kon naar macOS.

Anyway, de recente berichten omtrent Windows 11, zo ook deze, doen me vermoeden dat Microsoft niet echt een heldere visie heeft over waar Windows naartoe gaat. Of wel maar die wordt niet publiekelijk gedeeld. Hoe dan ook, ik kan er niet echt een consistente lijn in vinden.
curkey 11 mei 2024 10:43
Precies alle dingen die Windows krachtiger en netter zouden maken worden continu terzijde geschoven. Alle dingen zijn extra kliks verder in een menu gestopt. Er is meer loze whitespace dan ooit. Settings schermen zijn modaal, waardoor je niet twee verschillende settings schermen tegelijk open kunt hebben. De aanpasbaarheid wordt steeds minder. Ik kan nog wel ff doorgaan met de rant.

Voor de meeste dingen kan ik inmiddels Linux gebruiken, wat ik nu sinds het uitkomen van W11 ook serieus doe. Helaas heb ik wat eigen tools zoals CaptureOne die het op Linux niet doen, en voor mijn werk heb ik teveel vendor client tools die Win-only zijn, of waarvan de web versie nog krakkemikkiger is dan hun Windows tools.
StGermain 10 mei 2024 16:49
De startknop terug links? Heb ik iets gemist?
Xypod13 @StGermain10 mei 2024 16:49
Kon altijd al, is gewoon een setting. Heb ik ook
wildhagen
@StGermain10 mei 2024 16:54
Euh, nee? Dat kan al heel lang hoor, met een eenvoudige toggle in de settings. Hier staat beschreven hoe dat moet: https://www.wikihow.com/M...to-the-Left-on-Windows-11

Dat is dus zeker niets nieuws in deze beta-versie.
Carlos0_0
@StGermain10 mei 2024 18:23
Dat kan al sinds dag1 van Windows 11 zonder rare hacks, gewoon in het setting menu.
R4gnax
@Carlos0_010 mei 2024 19:49
Nou; niet sinds dag 1, vziw.
Ik geloof dat het er later terug in gekomen was, maar dat dat idd wel al heel snel na initiële releases was. Op tijd voor de officiële RTM? Dat weet ik niet zeker.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 21:27]

Carlos0_0
@R4gnax10 mei 2024 20:05
Misschien niet dag 1 met de test versies, maar wel toen die gewoon uit kwam. en voor iedereen te downloaden was via de normale weg.(Tenminste lang geleden al weer).
ReconRat 10 mei 2024 17:19
betaald Microsoft ook een deel van mijn internet aansluiting met alle data die ongevraagd over mijn lijn loopt?
Verwijderd @ReconRat10 mei 2024 17:36
Ik meen mij te herinneren dat er, sinds een rechtzaak over precies dat probleem, een optie is om de aansluiting "metered" in te stellen.

Ik veronderstel dat met die optie ook deze zooi in de zijbalk beperkt gaat worden.
Sylvia @ReconRat10 mei 2024 17:28
Idd.
SRI @ReconRat10 mei 2024 17:48
Wellicht dat als je dat niet wilt je hem dus gewoon uit moet zetten (zoals kan volgens het artikel).

En hoe gebruik jij internet dan? Via een sim kaart? Dat beetje data dat ze nodig hebben voor het weer valt in het niks in vergelijking met twee seconde een filmpje op youtube kijken.
watercoolertje @SRI10 mei 2024 18:00
Precies of een Belg daar waren (kleine) databundels ooit wel een ding op het vaste internet.
fe1995 @watercoolertje10 mei 2024 18:49
Dat is helaas nog steeds zo. Vaak bij de basis bundels.
SRI @fe199510 mei 2024 20:30
Ik denk dan dat nog steeds het dataverbruik van die balk in het niets valt in vergelijking met een enkel kattenfilmpje kijken (of de update zelf al).

Maar als data zo'n groot probleem is gewoon auto update uitzetten. Dat bespaart je wellicht het meeste in dit geval.
GeroldM
@SRI12 mei 2024 21:00
Zet er eens een teller op "dat kleine beetje data". Ten eerste, het bandbreedteverbruik is hoger dan je initieel zou verwachten. En het gaat maar door, zolang je computer aanstaat. In mijn geval dus 24 uur per dag. En als je dan ziet wat het aan bandbreedte kost op maand-basis, dan zal je al gauw negatief verrast zijn. Heb je 4 laptops/computers met Windows in je huishouden, dan telt dat echt wel op.

Nu heb je in NL weinig last meer van internetverbindingen met gelimiteerde databundels. Maar reis eens verder dan het Europese continent en je komt er heel snel achter dat deze vorm van internet nog volop gebruikers tart. Hier in Zuid-Amerika heb je weinig te klagen over internetverbindingen. Ga echter ook maar 1 meter over de gemeente-grens en je gaat al gauw 20 jaar terug in de tijd (puur en alleen naar internet gekeken).
Boeryepes 10 mei 2024 17:00
Nou nog effe en het startmenu is echt beeldvullend. Misschien haalt MS dan ook maar de desktop shortcuts weg want die zijn dan overbodig.
jemson @Boeryepes10 mei 2024 17:03
Hmm, hadden ze dat niet eerder geprobeerd met Windows 8? Niet permanent open dat startmenu natuurlijk… ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen.
scsirob @jemson10 mei 2024 17:07
En dat is in de basis het probleem. Windows, het besturingssysteem, is af. Al heel lang. Alles wat er nu nog gebeurt is window dressing. Kleurtje hier, venstertje daar, knopje zus, menuutje zo. Het heeft niets meer met innovatie te maken.
Some12 @scsirob10 mei 2024 17:17
Af is het zeker niet: er valt heel erg veel terrein te winnen op het gebied van techniek, beveiliging en eindgebruikerervaring.

Men zou er goed aan doen om eens te stoppen met dingen toe te voegen en eens te gaan itereren op de UI, op basis van onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid. Eerst moeten ze zo veel mogelijk weghalen wat niet werkt, om ook zo de boel makkelijker te maken, en toevoegen wat een usecase heeft.

Qua techniek zijn de graphics nog in volle gang en de AI kan ook best ethischer.

Qua veiligheid kan het ook best immutable worden en dan maar wat sandboxed apps en een Docker-sausje krijgen.
vrow @scsirob10 mei 2024 22:57
Van mij mag echt Windows 7 zo weer terugkomen.
Het is dat het niet kan vanwege veiligheid en bepaalde functies die niet meer werken, maar de UI en vooral de UX (User eXperience) was zoveel beter. Alls consistent en consequent (nouja, 80% dan)… Windows 10 en 11 blijven een puinhoop. Ik weet echt niet wat MS aan het doen is.
Zelfs Linux is consistenter ondertussen, vind ik. En dat wil wat zeggen, want laten we wel wezen: Linux doet ontzettend veel goed, maar GUI was niet altijd je van het. Maar zelfs die is nu makkelijker in de omgang.
(Ja, ik weet dat er ontzettend veel distro’s zijn en dat ‘dé GUI van Linux’ daarom niet bestaat, maar ik bedoel dat gemiddeld genomen met een populaire distro als Ubuntu of Debian).
Janbraam @jemson10 mei 2024 17:43
Hmm, hadden ze dat niet eerder geprobeerd met Windows 8? Niet permanent open dat startmenu natuurlijk… ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen.
Er zijn mensen die beweren dat gek en briljant érg dicht bij elkaar liggen...

Daarnaast zou het zó maar kunnen, dat als je 100 mensen vraagt om feedback, je 100 verschillende antwoorden/wensen krijgt. Ik als ontwikkelaar (ben ik niet) zou er i.i.g. stapelgek van worden }:O
GeroldM
@Janbraam12 mei 2024 21:19
Microsoft heeft daarom al miljoenen USD gestolen in User Experience onderzoeken. De UI zoals je die kent is daaruit voorgekomen. Tegenwoordig slaat men een heleboel van die onderzoeksresultaten in de wind, want er zijn nu ook smart-apparaten en -telefoons. Het gebruik daarvan moest blijkbaar via geheel andere UI regels en ideeen. Doordat deze zo lang hun eigen ideeen en ideologien hebben mogen botvieren op gebruikers, zitten we nu met rommelige UI op elk apparaat.

Van mij mag het ook zo weer terug naar de UI ideeen en ideologie van Windows 7. Maar dan op elk apparaat, met alleen minimale aanpassingen. Dat was voor mij de meest uitgekristalseerde gebruikerservaring, maar ook eentje die ook gemakkelijk werd opgepikt door nieuwe gebruikers zonder computerervaring.
Verwijderd 10 mei 2024 16:48
Ben verbaasd dat je de mogelijkheid krijgt om het te disabelen. Ik dacht dat het de bedoeling was om de UI zo bloated en frustrerend mogelijk te maken voor de eindgebruiker met W11.
SRI @Verwijderd10 mei 2024 17:52
Wellicht, net zoals dat sommige mensen net zo hard hun best doen om de comments feed hier te vullen sarcasme, trolling en flaming. In een wereld als dit zal er altijd verandering zijn en nieuwe dingen geprobeerd worden. En sommige zullen dat goed vinden en andere niet. En het zou ook niet de eerste keer zijn dat iets in een beta zit maar nooit in de release komt. Dus wie weet.
vrow @SRI10 mei 2024 23:00
Of de nieuwspagina te vullen met nieuws over een zwevende balk…(!!) Het is 2024 en wat hebben we nieuw? Een zwevende balk! Nog even en ze komen met gesneden brood…

Het is natuurlijk alweer mei en ook mijn komkommers staan weer in de tuin….
mOrPhie 10 mei 2024 16:50
Ook is er de mogelijkheid om de balk helemaal weg te halen.
Good. Veel meer hoeven we hierover niet te zeggen dan toch? Laten we wel wezen...

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