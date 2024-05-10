Bètaversie Windows 11 bevat zwevende zijbalk met informatie naast startmenu

Microsoft werkt aan een zwevende zijbalk in Windows 11 die informatie toont, zoals een weersvooruitzicht of beursinformatie. De balk is te zien naast het startmenu en kan naar voorkeur worden aangepast.

De Start Menu Companions-functie zit in bètaversie 26212 van Windows 11. Volgens het X-account @thebookisclosed kunnen gebruikers via de instellingen bepalen of de balk links of rechts van het startmenu verschijnt. Ook is er de mogelijkheid om de balk helemaal weg te halen. Welke informatie de balk toont, kan worden aangepast in de instellingen. Daar zijn ook links te vinden naar de bronsites, mocht de gebruiker de informatie nog verder willen aanpassen.