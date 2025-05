Colossal Order brengt DLSS-ondersteuning uit voor Cities: Skylines II

Colossal Order en Paradox Interactive hebben DLSS geïntroduceerd met patch 1.1.2f1 voor Cities: Skylines II. De upscalingtechnologie moet volgens de bedrijven voor een betere prestatie zorgen. De patch maakt tevens de onlangs uit de verkoop gehaalde dlc gratis beschikbaar.

De bedrijven laten in een blogpost weten dat de strategiegame voortaan DLSS ondersteunt, maar lichten niet toe over welke versie van de upscalingtechniek het gaat. Tweakers concludeert op basis van de gamebestanden dat het om versie 3.1.11.0 gaat, wat een variant van DLSS 2 is met ondersteuning voor upscaling.

Cities: Skylines II werd in oktober uitgebracht en kampte toen met aanzienlijke prestatieproblemen. De ontwikkelaar erkende deze problemen en beloofde met updates de prestaties te verbeteren. Volgens verschillende tweakers presteert de game intussen aanzienlijk beter en mogelijk zorgt DLSS-ondersteuning voor verdere prestatieverbeteringen. DLSS 2 werkt op alle systemen met een RTX-videokaart.

Met de betreffende patch introduceert Colossal verder de content die eerst als Beach Properties-dlc verkocht werd. Dit contentpakket is uit de verkoop gehaald omdat de inhoud volgens de ontwikkelaar niet aan de verwachtingen van klanten voldeed.