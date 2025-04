Intel Arc A580 duikt op bij retailers: kost tussen 189 en 245 euro

De Intel Arc A580-videokaart voor desktops is opgedoken bij Amerikaanse, Canadese en Japanse retailers. De prijzen voor de videokaart zouden omgerekend tussen 189 en 245 euro liggen. Voorlopig zijn er enkel uitvoeringen van de fabrikanten ASRock en Sparkle waargenomen.

De ontdekking werd gedaan door Twitter-/X-gebruiker momomo_us. De leaker deelde een screenshot van een Japanse retailer die de Intel Arc A580-gpu in stock had en kon aanbieden voor 38.880 Japanse yen. Omgerekend is dat momenteel ongeveer 245 euro.

De redactie van Videocardz heeft ook nog enkele listings van de videokaart ontdekt, maar dan bij retailer Newegg. Deze winkelketen verkoopt de Arc A580-desktopvideokaart op zijn Amerikaanse website voor 209,96 dollar, ofwel 198 euro. Op de Canadese website van Newegg zou de videokaart 274 Canadese dollar kosten, ofwel ongeveer 189 euro.

De Intel Arc A580 is in 2022 aangekondigd. Deze gpu krijgt 24 Xe-cores, 24 raytracingunits en 384 XMX-engines. De videokaart beschikt over 8GB aan GDDR6-geheugen en een geheugenbandbreedte van 512GB/s. De grafische rekenkernen draaien op een kloksnelheid van 1700 MHz. De Arc A580 behoort tot het middensegment van de Intel Arc Alchemist videokaarten. De introductie van de eerste Arc-videokaarten verliep langzamer dan Intel aanvankelijk had gepland.