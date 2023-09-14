Google gaat Chromebooks tien jaar lang van updates voorzien. Het bedrijf gaat dat vanaf volgend jaar doen voor Chromebooks die in 2021 of later zijn uitgebracht. Gebruikers van oudere Chromebooks krijgen de optie om die langere updates aan te zetten.

Google brengt deze 'automatische updates' met onder meer beveiligingsfixes iedere vier weken uit voor Chromebooks. Momenteel doet het bedrijf dat acht jaar lang. Vanaf volgend jaar krijgen laptops deze updates gedurende tien jaar na hun release. Chromebooks moeten hierdoor langer meegaan, zo zegt de fabrikant in een persbericht. Google werkt naar eigen zeggen samen met alle fabrikanten die Chromebook-componenten produceren om de software 'te ontwikkelen en te testen op elke afzonderlijke Chromebook'.

Chromebooks die in 2021 of later zijn uitgebracht, krijgen automatisch de verlengde Automatic Updates-periode van tien jaar. Gebruikers en IT-beheerders met oudere Chromebooks krijgen de optie om die verlengde ondersteuning in te schakelen. Dat kunnen ze doen nadat ze hun laatste officiële update hebben ontvangen.

Google zegt ook dat het updates uitbrengt voor zijn Chromebook-reparatieprogramma, waarmee geautoriseerde technici softwarereparaties kunnen uitvoeren zonder USB-key. Dat moet de tijd die nodig is voor dergelijke reparaties ruim halveren, claimt de techgigant. In de komende maanden brengt het bedrijf ook nieuwe functies voor energie-efficiëntie uit, waaronder adaptive charging en een nieuwe energiebesparingsmodus.