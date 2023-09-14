Google gaat Chromebooks tien jaar lang van updates voorzien

Google gaat Chromebooks tien jaar lang van updates voorzien. Het bedrijf gaat dat vanaf volgend jaar doen voor Chromebooks die in 2021 of later zijn uitgebracht. Gebruikers van oudere Chromebooks krijgen de optie om die langere updates aan te zetten.

Google brengt deze 'automatische updates' met onder meer beveiligingsfixes iedere vier weken uit voor Chromebooks. Momenteel doet het bedrijf dat acht jaar lang. Vanaf volgend jaar krijgen laptops deze updates gedurende tien jaar na hun release. Chromebooks moeten hierdoor langer meegaan, zo zegt de fabrikant in een persbericht. Google werkt naar eigen zeggen samen met alle fabrikanten die Chromebook-componenten produceren om de software 'te ontwikkelen en te testen op elke afzonderlijke Chromebook'.

Chromebooks die in 2021 of later zijn uitgebracht, krijgen automatisch de verlengde Automatic Updates-periode van tien jaar. Gebruikers en IT-beheerders met oudere Chromebooks krijgen de optie om die verlengde ondersteuning in te schakelen. Dat kunnen ze doen nadat ze hun laatste officiële update hebben ontvangen.

Google zegt ook dat het updates uitbrengt voor zijn Chromebook-reparatieprogramma, waarmee geautoriseerde technici softwarereparaties kunnen uitvoeren zonder USB-key. Dat moet de tijd die nodig is voor dergelijke reparaties ruim halveren, claimt de techgigant. In de komende maanden brengt het bedrijf ook nieuwe functies voor energie-efficiëntie uit, waaronder adaptive charging en een nieuwe energiebesparingsmodus.

Chromebooks krijgen tien jaar updates

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 19:17 71

14-09-2023 • 19:17

71

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Reacties (71)

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Shaak007 14 september 2023 19:22
Geen ervaring met chromebooks, houden deze laptops het 10 jaar lang vol kwa snelheid?
Balance
@Shaak00714 september 2023 20:18
Hangt er enorm vanaf wat voor processor en hoeveel RAM ze aan boord hebben. Chromebooks met enkel oude, kleine Atom-cores (alle Celerons, meeste Pentiums) hebben het erg zwaar. Chromebooks met Core-processors, zeker de 4e generatie en nieuwe (die AVX2 hebben) kunnen heel lang mee gaan, net als Ryzen-modellen en Pentium Golds.

Geloof het of niet, er zijn in de tijd heel veel Chromebooks met 2GB werkgeheugen verkocht. Die hebben het erg zwaar. Alles met 8GB of meer draait als een zonnetje.

Als je nu een nieuwe Chromebook koopt, zou ik zorgen dat je er een met ofwel een Core-processor, ofwel de nieuwe Alder Lake-N serie (N100/N200/N300/N305) pakt. En minimaal 8GB werkgeheugen.

Dit lijstje heeft die filters en zitten een hele boel mooie modellen tussen. Voor een kleinere Chromebook is de 12,2" Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4 (82W4000JMH). Op 14" heb je de Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (82W60006MH). En zo zitten er nog een stuk meer modellen tussen.
readefries @Balance14 september 2023 21:04
Zo heb ik een hele tijd zitten kijken naar een HP Elite Dragonfly. De belofte was een 4k scherm, 1tb opslag, 32 Gb ram etc. Dat leek me ideaal als werk pc, maar helaas is die al twee jaar niet te krijgen en druppelt het nu pas binnen. Ook in de VS was die niet te krijgen.
Roywall.e @Balance15 september 2023 12:28
Alle Chromebooks werken nog steeds prima, maar het ligt vooral aan de gebruiker of het snel of langzaam is en verwachting die men heeft. Ik gebruik dagelijks een Acer R13 met 4 Gb en mijn gebruikerservaring als ik gewoon een beetje internet en hier rond hang is hij razend snel. Voor werk heb ik MS Surface 5 en voelt qua gebruik hetzelfde. Maar ligt er wel aan hoe je ze gebruikt. Maar mijn Samsung Chromebook XE303C12 werkt ook nog. Maar dan moet ik alleen browsen dan gaat ook nog wel.
mrtl @Shaak00714 september 2023 19:26
Je kan vrijwel niets met een Chromebook, dus wat dat betreft houden ze het prima 10 jaar vol.
thamaster88 @mrtl14 september 2023 20:38
Je hoeft niet te verwachten dat je native erop kan gamen op de Android games na.

Maar ik heb een Chromebook en heb nu windows weggedaan als standaard.

Als network/security Engineer doe ik alles op mijn Chromebook inclusief alle console kabels die gewoon prima werken zonder drivers.

Gamen doe ik er ook op maar dan via Moonlight streamen vanaf een virtuele Windows machine in mijn server hokje (lees kelderkast)

Voor de rest werken via Citrix, documenten bewerken via Google docs of libre office, SSH sessies opzetten vanuit de browser en weet ik veel wat nog meer.

Voor mijn laptop gebruik kan de Chromebook alles wat ik nodig heb. Dus nee een Chromebook kan "vrijwel niets" ben ik het niet mee eens
telenut @thamaster8815 september 2023 09:16
Van het werk heb ik een Windows PC gekregen. Maar privé gebruik ik ook enkel nog mijn Chromebook. Ook al is die al enkele jaren oud.
Zou eens een nieuwe willen kopen, maar als je een laptop gratis van het werk hebt is dat natuurlijk deels weggesmeten geld...
Zou het zelfs totaal niet erg vinden als we op het werk over gaan op Chromebooks. Maar die kans lijkt me vrij klein helaas.
Aangezien ik geen echte gamer ben ( statia werkte trouwens prima op de chromebook) mis ik ook totaal niks behalve wat exotische toestanden zoals het uitlezen van een e-ID.
PinusRigida @thamaster8815 september 2023 10:34
idd... de "... kan vrijwel niks"-claims doen wat denken aan;

- "dit of dat is echt een slecht automerk!"
- "heb je er ooit al mee gereden?"
- "ah nee, want ik zou het nooit kopen want het is echt slecht"
- "tja..."


...Maar de ene Chromebook is de andere niet idd... ouwe modelletjes zijn ondertussen enorm gebottleneckt... (net zoals ouwe laptops dat ook zijn met hun langzame processoren, weinig RAM en langzame HDD's)

Een nieuwe Chromebook daarentegen, bvb. de Asus lijn, zien er niet alleen 'sleek' uit, ze zijn best snappy en kan je best veel mee... (alleen zou ik willen dat Asus eens eindelijk wat anders doet dan rood op zwart maar goed... 'kleuren en smaken' }> )

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 23:18]

TheVivaldi
@mrtl14 september 2023 19:45
Vrĳwel niets? Je kunt native alle Linux-apps en -games installeren, evenals alle Android-apps en -games, zelfs Wine voor Windows-programma's. Als dat jouw definitie van “niets” is, dan stel je wel hele hoge eisen…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 23:18]

blorf @TheVivaldi14 september 2023 20:21
Natuurlijk kan alles, virtueel/ge-emuleerd.
Normaal gebruik met een praktisch verplicht overgespecifieceerde software-omgeving. Je moet niet een eigen native kernel gaan willen laden. Zelfde verhaal als bij telefoons en tablets. Helaas ziet het grote publiek niet het verschil tussen wat het nu is en wat het de afgelopen 25 jaar zonder deze ecosystemen had kunnen zijn.
The Zep Man
@blorf14 september 2023 20:33
Natuurlijk kan alles, virtueel/ge-emuleerd.
Normaal gebruik met een praktisch verplicht overgespecifieceerde software-omgeving. Je moet niet een eigen native kernel gaan willen laden.
Je kan native Linux draaien op een Chromebook. Voorbeeld voor x86. Dual-boot schijnt nog makkelijker te zijn. ARM kan ook. Zie o.a. Arch Linux ARM.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:18]

blorf @The Zep Man14 september 2023 20:52
Het kan op sommige modellen, maar de vereiste preparatie om een andere kernel te booten moet vanuit ChomeOS zelf, en per apparaat opnieuw. Het kan op die manier nergens een fork-platform voor worden.
Vervolgens is het hopen dat er geen cruciale hardware in zit die proprietary Chrome-OS drivers nodig heeft.
TheVivaldi
@blorf14 september 2023 21:31
Hoezo? Je kunt alles native op Chrome OS draaien. Chrome OS is een volledige Linux-distributie tegenwoordig.
Soldaatje @TheVivaldi15 september 2023 00:50
Ik denk dat @blorf bedoeld dat als je je eigen kernel of linux distro wil draaien je wel eerst wat stappen moet volgen voordat dit kan. Mogelijk met schending van garantie. Gemiddeld genomen is het makkelijker om dan een Windows laptop te gebruiken als basis.
TheVivaldi
@Soldaatje15 september 2023 09:54
Maar het ging hierboven helemaal niet om het draaien van je eigen Linux-distro, maar om wat je met Chrome OS zelf kon. En met Chrome OS kun je alle Linux-apps en meer draaien, dus je hoeft helemaal niet je eigen distro te draaien. De gemiddelde Linuxer die dat wél wil, zal inderdaad waarschĳnlĳk een andere laptop kopen.
RogerWilco2 @TheVivaldi15 september 2023 11:01
Maar de hardware is vaak erg minimaal, dus het draait voor geen meter als er al genoeg ruimte is om het op te slaan.
RomaniusDranius @TheVivaldi15 september 2023 20:21
Nee, je kan er niks mee vandaar dat scholen, universiteiten en grote bedrijven naar overstappen of al gebruik van maken.
MeNTaL_TO @mrtl14 september 2023 19:36
Defineer je kan vrijwel niets, want dat zou dan ook opgaan voor de gemiddelde tablet.
Geekomatic @MeNTaL_TO14 september 2023 22:54
Dat klopt :+ :+

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 22 juli 2024 23:18]

w3news @mrtl14 september 2023 20:00
Meeste mensen gebruiken de browser voor de meeste dingen (of via web apps als standalone web applicatie, dus site zonder browser schil)
En laat Chrome os daar nu net op gericht zijn.
Maar tegenwoordig kun je zelfs Linux en Android applicaties ook nog installeren.

Maar misschien leef je nog zoals 10 jaar geleden ;)
Kiswum @mrtl15 september 2023 09:04
Je kunt een Chromebook zien als een opgevoerde Android tablet.

Onze kinderen (7/11) gebruiken het om Android games op te spelen, streaming media mee te kijken (offline Netflix op vakantie bijvoorbeeld) en door middel van het touchscreen en omklapbaar scherm, is het eigenlijk een betere variant van de vroegere Asus Transformer reeks geworden.

Het is alleen de vraag of de hardware 10 jaar mee gaat als je het gebruikt voor deze doelgroep. Ik verwacht niet dat dat lukt. 5 jaar is denk ik wat realistischer in ons huishouden. Dat is in ieder geval qua updates 2-3x langer dan 99% van de Android tablet fabrikanten.
bashendriks1972 @mrtl15 september 2023 11:22
Een chromebook kent een specifieke usecase. Deze zijn niet perse gemaakt voor gebruikers met hi-end verwachtingen. Ik ben het daarom ook niet eens met je stelling. Je kan verrassend veel met een chromebook. Mijn (enorm) oude chromebook was dé redding tijdens de verschillende corona-lockdowns. Zelfs zonder update's was deze uitstekend geschikt om online onderwijs (basisschool) te blijven volgen. Tegenwoordig gaat de chromebook mee op vakantie voor zaken waar een telefoon echt te klein voor is (mailen, browsen, e.d.).
TD-er @Shaak00714 september 2023 19:41
Ik heb hier een Acer Chromebook 14 CB3-431-C5K7 die ik in begin 2017 gekocht heb.
Enige wat er op dit moment mee "mis" is dat deze een paar maanden geleden de officiele laatste update gehad heeft.
Zelfs de accu die erin zit haalt nog makkelijk 4 a 5 uur (was ruim het dubbele), wat ik voor een laptop van die leeftijd erg netjes vind.

Mijn dochter gebruikt deze nu voor haar school dingen.
Nog steeds een prima Chromebook, na al die jaren.
g_v_rijn @TD-er14 september 2023 19:49
Wellicht ChromeOS Flex om alsnog jouw Acer up to date te houden.
review: Laat je oude hardware niet verstoffen - Een tweede leven met ChromeOS...
phizzie @TD-er14 september 2023 19:57
Ik zit met een CB5 variant, Chromebook for work. Prima device voor de periode dat deze toegepast wordt, in mijn geval sinds 2018 en aangeschaft voor minder dan €275 na kortingen.
Het was een experiment om ongeveer een jaar te evalueren. Ik ben er nog niet mee gestopt, al heb ik de ribbon cable van het beeldscherm al eens moeten terugstoppen. Verder een prima device met 4gb werkgeheugen en 64Gb opslag. Doet wat het moet doen, al jaren.
Regelmatig was ik het zogenaamde 'roze konijntje' dat kon doorgaan wanneer alle anderen om me heen de laptop op een werkdag op een beurs moesten bijladen, vechtend om een stopcontact.
Gaat ie het nog 5 jaar volhouden? Nee, de bouwkwaliteit is daar onvoldoende voor. Maar wat me tegenstaat is dat ik nu ruim €700 moet neerleggen voor vrijwel gelijke specs. Het update programma voor dit device is in juni afgelopen, er zijn echter geen audio drivers die ondersteund worden in Linux distro's als alternatief.
Al met al zal ik binnenkort overstappen naar zelfde formaat en gewicht maar dan een volledige machine. Chromebooks zijn heel goed in veel dingen, maar niet goed in dingen als printers aansturen via USB. Via BT en netwerk gaat heel veel goed. Voldoende gebruikers hebben voldoende aan een Chromebook.
TD-er @phizzie14 september 2023 20:04
Yep, dat "roze konijntje" wat betreft batterij-duur snap ik heel goed.
Persoonlijk heb ik nog niets aan te merken op de mechanische kant van die Chromebook.
Enige is een deukje in de metalen behuizing toen de laptop echt een enorme smak gemaakt had. En dat zie je eigenlijk ook alleen maar als je weet waar je moet kijken.

Heeft minstens de omtrek van de wereld aan reis-kilometers meegemaakt. (exclusief de enkele reis van fabrikant naar NL :) )

Super ding, zeker gezien dat 'ie maar 300 euro kostte.
AlphaWierie @Shaak00714 september 2023 21:31
Als het gebruiksdoel het zelfde blijft. Dan wel. Ik heb zelf wat chromebooks die worden gebruikt voor tekstverwerken of wat websites voor school van de kinderen.Dat gaat echt al jaren prima.
Some12 @Shaak00714 september 2023 20:32
Ik heb Flex geinstalleerd op een tien jaar oude bak (i3, Intel GPU) met een Sata SSD en 4GB RAM.

Draait als een zonnetje, behalve dat de webcam het niet doet…
WOteB2 @Some1214 september 2023 20:58
Flex is een goede optie als je een 'afgeschreven' of 'verouderd' chromebook verder wil gebruiken. Ik heb er via mijn werkgever vier. Die heb ik allemaal geflasht met mrchromebox.tech en twee daarvan draaien met ChromeOS Flex en de andere twee met Manjaro Linux. Ik typ dit nu vanaf zo'n Manjaro chromebook.

ChromeOS flex gaat prima op een echt chromebook. Het enigste wat je zou kunnen missen is de android apps. Maar die zijn eigenlijk sowieso net echt handig op een chromebook want android apps zijn geschreven voor smartphones en draaien goed in portrait modus. Aangezien chromebooks primair in landscape modus draaien zijn die apps redelijk onbruikbaar.
Firefox en vlc bijvoorbeeld zijn beslist niet handig op een chromebook. Dan kun je beter de Linux versie draaien en heb je de echte en betere ervaring.

Een van de chromebooks met ChromeOS Flex draait op mijn werkaccount en dat gaat prima, ook voor Miscrosoft programma's die dan via Microsoft Office 365 online draaien. Dat gaat prima, ook via Chrome.

Vanmorgen nog een update van ChromeOS Flex binnen gekregen. Ik ben er zeer tevreden mee.

Voor wat betreft de andere twee chromebooks met Manjaro Linux. Ik heb daarvoor gekozen vanwege de energiebeheer en het touchscreen. Dat gaat ook wel met Ubuntu, Xubuntu enz. of Linux Mint, maar geluid geeft problemen met vlc en celluloid. Met Manjaro heb ik daar geen problemen mee. Ik heb ook Endeavour OS geprobeerd, dat gaat ook prima hoor, maar is voor mij wat omslachtiger om bij te werken.

Chromebooks hebben een geweldige accu duur, ruim 12 uur is geen uitzondering. Die komen makkelijk een dag door.
dez11de @Shaak00714 september 2023 21:54
Elke computer van 10 jaar oud is net zo snel als toen hij uit de doos kwam, is bij Chromebooks niet anders.
laptopleon @dez11de14 september 2023 23:26
Als je de moeite neemt om hem opnieuw te installeren dan, wat de eigenaar vaak niet beseft. Daarnaast neemt de snelheid vaak af vanwege een nieuwere versie van het OS, dat meer vraagt qua rekenkracht, geheugen en voortschrijdende onderliggende hardwarematige mogelijkheden.
beerse
@laptopleon15 september 2023 09:20
En bij dat updaten/bijwerken/refreshen komt de manier waarop ChromeOS bijgewerkt wordt dus positief uit de bus: Bij iedere chromeOS update wordt dat praktisch opnieuw geïnstalleerd. Er zijn namelijk steeds 2 installaties aanwezig: De vorige en de huidige. De nieuwe wordt op de plaats van de oude gezet en bij de herstart wordt die actief. Daarmee is de update betrekkelijk snel en levert een fris systeem op. Tel daarbij dat op een chromeOS systeem zelf praktisch niets wordt geïnstalleerd, de applicaties zijn websites en dergelijke.
laptopleon @beerse15 september 2023 10:39
Ik heb er zelf nooit mee gespeeld, maar ik zie de voordelen wel. De aanpak / implementatie van ChromeOS heeft zijn beperkingen, maar een grote groep gebruikers zal dat niet eens merken of in ieder geval niet missen.

Als je weet dat er 10 jaar updates voor komen, ben je als bedrijf / school / privé-persoon ook eerder geneigd om iets meer uit te geven aan zo'n laptop, want net wat betere hardware levert vaak een relatief groot voordeel op in de praktijk. Je krijgt relatief gezien meer waar voor je geld én je hebt er langer plezier van. Google en of de fabrikant kan er tegelijkertijd zelfs ook iets meer marge op maken.

Qua milieu is het ook beter. Kortom, win/win/win/win.
youridv1 @laptopleon15 september 2023 13:24
Als je de moeite neemt om hem opnieuw te installeren dan
Dit is meer een windows issue dan een computer issue. Je opmerking over nieuwere versies van het OS die meer vragen van de hardware is ook meer een windows issue.

Mijn HP Compaq laptopje uit 2004? is met ubuntu mate of lubuntu of 32 bits debian erop nog net zo snel als hij in 2004 was, tot je een webbrowser start, want hij heeft net geen 1GB RAM. Een OS hoeft niet trager te worden omdat het nieuwer is, dat is een bijkomstigheid van de prioriteiten die men stelt bij de ontwikkeling van windows. Je kunt prima een modern OS opzetten zonder alle rommel en non features die windows standaard mee installeert die de boel ontzettend zwaar maken terwijl de gemiddelde gebruiker het nooit aanraakt.
Er was tot voor kort nog een 32 bit W10 installer. Die is heel minimaal omdat veel moderne rotzooi geen 32 bit binary heeft. Als gevolg daarvan loopt die versie van windows erg goed op hele oude hardware zodra je superfetch disabled of van een SSD boot.

Bijvoorbeeld https://antixlinux.com/ (negeer het politieke geblaat op de site) is een linux distro die echt onzettend lightweight is en tegelijkertijd heeft het gewoon moderne features. Ik heb het een tijdje gebruikt op mijn oude hp laptopje en er miste functioneel werkelijk niets. Alles deed het gewoon en ik kon prima code programmaatjes schrijven, compileren en flashen naar mijn arduino, tekstverwerken, browsen etc. Youtube videos kijken op moderne resoluties kan die oude single core celeron natuurlijk niet zo goed, maar bijoorbeeld een beetje googlen, nieuwssites en tweakers lezen en mailen ging meer dan prima

Bijvoorbeeld iPhones worden ook niet echt trager door OS updates. Dat roept iedereen altijd wel met een tinfoil hat op, maar als ze dan in een eerlijke test tegen over elkaar gezet worden blijkt het broodje aap te zijn

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 23:18]

laptopleon @youridv115 september 2023 13:43
Het verschilt per geval.

Ik heb een Mac Pro uit 2008. Updaten via de gebruikelijke Apple updates kan maar tot een bepaalde versie van macOS.

Op een bepaald moment kreeg die versie geen veiligheidsupdates meer.

Met een hack kon hij alsnog naar 10.14 ‘Mojave’, maar Mojave werkt met een bepaalde optimalisatie / chip instructieset (als ik het zo mag noemen), die deze computer niet heeft.

Vervolgens worden deze instructies wel gedaan, maar via emulatie, wat een stuk meer tijd kost en waardoor macOS Finder merkbaar trager werd.

Dus ja: Op het oorspronkelijke OS zou hij ongetwijfeld net zo snel blijven, maar dan heb je niet 10 jaar aan veiligheidsupdates, dus wil je eigenlijk updaten en dat kan dit soort vertragende gevolgen hebben.

Met een Macbook Pro 2013 krijg je nog steeds macOS updates, maar in Adobe CC Photoshop 2023 gaan er dingen mis qua gpu omdat die maar tot 7 jaar terug ondersteund wordt. Ondanks dat deze laptop de extra, ‘discrete’ gpu variant heeft.
youridv1 @laptopleon15 september 2023 14:08
Iedere situatie kan anders zijn inderdaad, maar je omschrijft wel allemaal situaties waar de developer ervoor gekozen heeft compatibility te droppen. Desalniettemin goede punten, maar in de meeste situaties iets minder relevant binnen 15 jaar.
laptopleon @youridv115 september 2023 23:06
Ik zie inderdaad dat hardware nu minder snel verouderd dan ooit. Je ziet dat ook terug in hoe lang videokaarten en mobiele telefoons en tablets mee kunnen.
!mark @dez11de15 september 2023 01:19
Uiteraard , maar de software (incl. websites) van nu heeft in principe meer CPU kracht en geheugen nodig dan die van 10 jaar geleden. Effectief zal oudere hardware op een gegeven moment dus wel degelijk trager gaan aanvoelen ondanks dat de hardware zelf niet trager wordt ;)

Neemt niet weg dat je mits je destijds een redelijk capabel apparaat met voldoende geheugen hebt gekocht 10j geen probleem zou moeten zijn qua snelheid.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 23:18]

beerse
@Shaak00715 september 2023 09:16
Zelf heb ik op een black-friday of blue-monday een chromebook gekocht (uitvoering: Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11IGL05 (82BB0012MH)) gewoon en vooral om te zien of en hoe het werkt. Daarnaast heb ik wat zitten prutsen met oude laptops en ChrumiumOS. Met ChromiumOS heb je praktisch alleen maar de webbrowser waar helaas dan ook de drm niet altijd wil meewerken.

Met een officiëel chromebook heb je een systeem met browser waarbij de drm wel werkt: F1TV kijken gaat daarin bijvoorbeeld wel. Tel daar bij dat je ook een praktisch volledige android omgeving hebt, vergelijkbaar met de gemiddelde android tablet. Dat is voor de normale gebruiker al heel aangenaam. Voor zover mij bekend gelden de updates voor ChromeOS ook voor het android deel. Mijn tablet kan worden omgevouwen tot tablet en werkt in die stand net zo goed (of zelfs beter) dan de Samsung Tab S2 (uitvoering: Samsung Galaxy Tab S2 9,7" WiFi 32GB (2016) Zwart) die er naast ligt.

En dan is er voor de tweaker in ChromeOS ook nog een (debian) linux omgeving. Daar binnen heb ik firefox, thunderbird en libreoffice draaien. Al is dit niet echt voor Jan-met-de-pet, vooral omdat zowel android als linux elk in hun eigen container omgeving draaien.
ZombieRofl 14 september 2023 19:51
Bij ons op school hebben wij honderden Chromebooks in beheer. Ik kan je zeggen dat de meeste na 4/5 jaar wel aardig op zijn. Ze worden gewoon traag. Een Chromebook is eigenlijk niet veel meer dan een smartphone met een vast keyboard eronder. Een smartphone heb je ook geen 5+ jaar. Daarom snap ik de keuze ook niet helemaal.
karelvandongen @ZombieRofl14 september 2023 21:53
Nou ik heb er een stuk of 350, die toch echt 6 jaar zijn meegegaan, en nu aan een stichting zijn gedoneerd. (en nog 700 actieve) En het is meer zo dat er problemen komen door onvoorzichtig omgaan met de systemen, of doordat er vroeger niet altijd aandacht was voor goede cameras etc. Als de bouw kwaliteit goed genoeg is dan kunnen ze best >7 of meer meegaan.
Znorkus @ZombieRofl14 september 2023 19:59
"na 4/5 jaar wel aardig op zijn. Ze worden gewoon traag."

Dat werkt gewoon niet zo met hardware. Dat wil de industrie je graag laten geloven, dat de boel na een paar jaar 'op' is, gewoon, vanwege de leeftijd. Maar het is je oma niet. Het doet het of het doet het niet. Cpus worden niet 'traag', en ram ook niet. Harde schijven ook niet, en grafische kaarten en behuizingen ook niet. Dus: er is iets anders aan de hand.
Teun! @Znorkus14 september 2023 20:49
Dit ben ik gedeeltelijk met je ineens, ja de hardware wordt opzich niet langzamer, maar programmas gaan wel steeds meer cpu gebruiken naarmate de tijd vordert, er meer features uitkomen, etc. Daarbij kunnen mitigations voor Spectre enzo de performance ook serieus omlaag brengen. Daarbij kan ik me ook nog voorstellen dat SSDs ook zeker wel op raken naar verloop van tijd. Maar SSDs is volgens mij ook echt het enige dat opgebruikt wordt, naast de batterij dan.
nomad_ @ZombieRofl14 september 2023 19:59
Meerdere chromebooks hier in gebruik, die allemaal na 5 jaar nog prima mee kunnen/konden. Was al blij met de 8 jaar maar dit is helemaal top.
In een wereld van SaaS en HTML5 en mobile first is de Chromebook (en tablet en vooral de 2-in-1) echt een toplossing. En remoten naar je Windows VM oid kan gewoon natuurlijk via diverse (ingebouwde) functies, als het echt nodig is.
ikbenerniet @ZombieRofl14 september 2023 21:10
De flagships van 10-15 jaar geleden gingen al zeker 5 jaar mee, mijn huidige 5,5 jaar oude smartphone draait ook nog steeds als een zonnetje en verwacht ik ook nog wel jaren te gebruiken :)
laptopleon @ZombieRofl15 september 2023 10:45
Met bijvoorbeeld een iPhone 5, 5S, 6, 6S kon je al 5 jaar doen en zeker met de latere modellen.

Het knelpunt van dat de hardware niet lang genoeg meeging of niet (genoeg) de ontwikkelingen bij kon houden, verschoof naar dat de (beveiligings)updates stopten.

Als Google, Apple, etc daar langer mee door gaan, kan dat significant schelen qua voetafdruk / milieu / verspilling. :)
System 14 september 2023 19:21
Lijkt me een redelijke tijdspanne.
Benieuwd of dit ook betekent dat ze 10j feature updates krijgen.
RCFProd @System14 september 2023 19:23
Het betreft vooralsnog 10 jaar aan beveiligingsupdates. Er wordt zo ver ik zie niets vermeld over OS updates voor 10 jaar.
Verwijderd @RCFProd14 september 2023 19:27
Os'sen groeien dan ook steeds, om dan tien jaar oude hardware te ondersteunen zorgt wellicht alleen voor extra rommel zoals bij Windows. Zolang je maar een moderne browser kan gebruiken op een veilig is, ben je tegenwoordig eigenlijk wel onder de pannen voor normaal gebruik.
System @Verwijderd14 september 2023 19:46
Zelfs een huidige windows pc met alle toeters en bellen kan zonder problemen 10 jaar geüpgraded worden.
De tijd dat je een nieuwe cpu nodig hebt opdat de oude het niet kan is al een hele tijd geleden.
CH4OS @System14 september 2023 20:18
CPU is met Windows 11 wel een dingetje, die officieel alleen met onboard TPM module werkt.
System @CH4OS14 september 2023 20:38
tja, dat is een kunstmatige begrenzing.
Maar de hardware is meer dan krachtig genoeg.
Elka I5 of I7 kan probleemloos windows 11 aan.
TheVivaldi
@Verwijderd14 september 2023 19:43
Aan de andere kant is Chrome OS een stuk eenvoudiger in het onderhoud dan zoiets als Windows of Android.
micnocom 14 september 2023 21:29
Je kan een linux omgeving gebruiken en dan kan je dus bijv.de linux installaties van Brave of Libre Office erop zetten en die gebruik je gewoon net als alle andere PWA's en Android Apps.

Een Chromebook werkt ook heerlijk in combinatie met een Android smartphone.

[Reactie gewijzigd door micnocom op 22 juli 2024 23:18]

Uruk-Hai 15 september 2023 00:28
Google gaat Chromebooks tien jaar lang van updates voorzien.
Heel fijn. Nu de Google Pixel smartphones nog.
Microwilly 14 september 2023 20:48
Nog nooit een chromebook gehad. Maar kan je op chromebooks ook gewoon linux installeren?
LionkingNL @Microwilly14 september 2023 21:37
Dat is niet nodig. Staat er af fabriek al op. Even in de settings Linux activeren en klaar ben je.
Microwilly @LionkingNL14 september 2023 22:44
Oke dan. Kan je bijvoorbeeld gewoon Debian installeren?
shyblue @Microwilly15 september 2023 09:30
Chrome OS zelf is Gentoo, dicht getimmerd.
Als je Linux in de settings hebt geactiveerd krijg je een container met Debian stable, waar je dan applicaties kan installeren.
WOteB2 @Microwilly15 september 2023 11:19
Debian staat er standaard op. Het is nu nog Bullseye, maar zal binnenkort wellicht Bookworm worden.
Overigens kun je het ook op Testing krijgen als je dat per se wilt hebben. Op het web kun je hiervoor wel instructies vinden.

[Reactie gewijzigd door WOteB2 op 22 juli 2024 23:18]

beerse
@Microwilly15 september 2023 09:27
Met een oude laptop (64 bits, 4 GB geheugen, 60 GB opslag) kan je ChromiumOS proberen.

ChromiumOS is op (Gentoo) linux gebaseerd maar dat is redelijk dicht geschreven. Bij ChromeOS is er een (debian) linux omgeving beschikbaar maar dat is onder ChromiumOS niet op alle hardware beschikbaar.
Roel1966 14 september 2023 22:32
Op zich natuurlijk prima dat Google tot 10 jaar blijft updaten maar vooral bij oudere Chromebooks kan ik mij voorstellen dat die dan niet meer echt mee komen. Maar zelf ben ik ook nooit zo gecharmeerd geweest van ChromeOS vooral omdat je eigenlijk altijd een internetverbinding nodig hebt. Nu kan je voor zover ik weet heb van ChromeOS ook nu offline werken maar toch dan veel beperkter dan b.v. Windows.
micnocom @Roel196615 september 2023 07:07
Je kan prima offline werken, het verhaal van moeten opslaan in de gdrive is allang niet meer (ondersteuning voor o.a. Dropbox en Onedrive is trouwens ook zo toegevoegd) en door de ondersteuning van Linux kan je nog aardig wat software installeren maar je bent zeker niet net zo flexibel Microsoft Windows.

Maar dat is ook het punt, veel mensen hebben geen Windows (meer) nodig en kunnen prima uit de voeten met een beperkter apparaat.
Dick Ravestein @micnocom15 september 2023 08:59
Maar dat is ook het punt, veel mensen hebben geen Windows (meer) nodig en kunnen prima uit de voeten met een beperkter apparaat.
Dus zou het fijn zijn als je in welk OS dan ook op welk apparaat dan ook alle apps/programmaatjes zou kunnen deïnstalleren maar jammer genoeg zit de wereld zo niet in elkaar.
beerse
@Dick Ravestein15 september 2023 09:32
Dus zou het fijn zijn als je in welk OS dan ook op welk apparaat dan ook alle apps/programmaatjes zou kunnen deïnstalleren maar jammer genoeg zit de wereld zo niet in elkaar.
De google wereld gaat wel aardig die kant op. Als je een google account hebt en een chromebook aantreft, kan je daar op inloggen en je best doen met de google tools, zoals die ook op android tablets en in een chrome browser beschikbaar zijn.
Enneh, nee, installeren lijkt nog nodig maar is praktisch alleen maar even een link in een lijstje opnemen. Uiteindelijk wordt gewoon de website geopend naar de applicatie. Al doen ze wel redelijk hun best om zo veel mogelijk toch lokaal te laten landen zodat je na een eerste keer online daarna ook offline kan werken.
Roel1966 @micnocom15 september 2023 17:49
Ik heb zelf nooit een Chromebook in handen gehad maar had wel inderdaad al hier en daar gelezen dat je ook offline kan werken. Maar zoals je al schrijft is het allemaal wel wat beperkter dan Windows en tja, zeker als je specifieke software gebruikt kan dat onhandig zijn.
telenut @Roel196615 september 2023 09:23
Ik neem mijn chromebook mee op reis, ook waar er geen wifi is... die werkt perfect offline.
En ja, je moet uw netflix films wel op voorhand downloaden natuurlijk :-) Maar dat is op een Windows toestel niet anders :-)
Roywall.e @telenut15 september 2023 12:29
Op een Windows laptop kun je niet eens Netflix films downloaden dat kan alleen een CB omdat deze Android apps kan draaien.
IIIIIIIIIIII 15 september 2023 09:35
Ja want Google houdt zich altijd aan zijn beloftes.
Roywall.e 15 september 2023 12:31
Mooi dat het weer verlengt wordt. Mijn Acer R13 Chromebook had al eens een end of life moment gehad maar gisteren toch gewoon weer een update gekregen en ik zit netjes ChromeOS v.116
Dark Angel 58 15 september 2023 16:53
Geld dit ook voor school Chromebooks?

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