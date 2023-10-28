Microsoft Teams Premium-gebruikers kunnen binnenkort AI-achtergronden genereren

Microsoft werkt aan een functie in de Teams-videobelsoftware waardoor Premium-gebruikers binnenkort eigen achtergronden zullen kunnen genereren via Dall-E. Het bedrijf wil de AI-functie in november uitrollen.

Uit een blogpost van Microsoft blijkt ook dat reguliere Teams-gebruikers binnenkort aangepaste achtergronden zullen kunnen maken. Het is niet duidelijk of deze functie ook met artificiële intelligentie werkt. Deze gratis gebruikers kunnen de achtergronden wel enkel voor aankondigingen in Teams-kanalen gebruiken. Het bedrijf vermeldt dat de functies in november zullen worden uitgerold. Op welke dag, is niet duidelijk.

Microsoft Teams Premium kwam in februari 2023 op de markt. De dienst bevat een reeks AI-tools zoals automatische transcripties en vertalingen tijdens een videobelsessie, de mogelijkheid om automatisch taken aan te maken en opgenomen gesprekken in hoofdstukken op te delen. Teams Premium kost 6,60 euro per maand.