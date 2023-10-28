Microsoft Teams Premium-gebruikers kunnen binnenkort AI-achtergronden genereren

Microsoft werkt aan een functie in de Teams-videobelsoftware waardoor Premium-gebruikers binnenkort eigen achtergronden zullen kunnen genereren via Dall-E. Het bedrijf wil de AI-functie in november uitrollen.

Uit een blogpost van Microsoft blijkt ook dat reguliere Teams-gebruikers binnenkort aangepaste achtergronden zullen kunnen maken. Het is niet duidelijk of deze functie ook met artificiële intelligentie werkt. Deze gratis gebruikers kunnen de achtergronden wel enkel voor aankondigingen in Teams-kanalen gebruiken. Het bedrijf vermeldt dat de functies in november zullen worden uitgerold. Op welke dag, is niet duidelijk.

Microsoft Teams Premium kwam in februari 2023 op de markt. De dienst bevat een reeks AI-tools zoals automatische transcripties en vertalingen tijdens een videobelsessie, de mogelijkheid om automatisch taken aan te maken en opgenomen gesprekken in hoofdstukken op te delen. Teams Premium kost 6,60 euro per maand.

Microsoft Teams

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-10-2023 10:33 53

28-10-2023 • 10:33

53

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Reacties (53)

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FPSUsername 28 oktober 2023 10:36
Ik zie de toegevoegde meerwaarde er niet van in. Teams gebruik je professioneel (werk of school). Letterlijk niemand boeit het of je op een strand zit of niet. Vaak wordt er een scherm gedeeld, dus zie je er toch vaak niks van.

Of zie ik het verkeerd?
Keypunchie @FPSUsername28 oktober 2023 10:40
Als iemand die veel video-vergadert: mijn collega’s boeit het inderdaad niks. De was die achter me hangt te drogen op de zolderkamer.

Maar ik heb ook contact met klanten. Daar hecht ik echt wel aan een professionele indruk en houding. Niks dramatisch, maar je wilt toch voorkomen dat iets in de achtergrond afleidt.

Nou heb ik daar geen AI-gegenereerde plaatjes voor nodig. We hebben een mooie foto van een wand met logo in ons kantoor genomen. Dat werkt prima.
SunnieNL @Keypunchie29 oktober 2023 00:21
Ik gebruik juist thuis express de echte achtergrond omdat het een ijsbreker is aan het begin van het gesprek. ANWB paal, whisky verzameling en deel van de LEGO waaronder de stardestroyer, falcon en razercrest. Altijd wel iets van die drie die de aandacht even trekt om over te praten terwijl de rest nog binnen druppelt.
Keypunchie @SunnieNL29 oktober 2023 07:19
Hah, maar als je er heel technisch naar kijkt heb jij dus ook een achtergrondje ingesteld.

Helaas hebben ik en vele anderen die luxe niet, vanwege de levendigheid in huis en/of ruimtegebrek.

Ook zijn er genoeg die zich misschien wat minder comfortabel voelen met hun decor, om wat voor reden dan ook.
Blokker_1999
@Keypunchie28 oktober 2023 11:22
En wat heeft MS dus gedaan? De optie om als bedrijf achtergronden naar je gebruikers te duwen verhuisd naar Teams Premium. En in de nieuwe Teams client hebben ze het ook weer wat moeilijker gemaakt om zelf custom achtergronden te gaan inladen via je eigen automatisatie. Moeten ze ineens een guid als naam hebben en een thumbnail.
Noxious @Blokker_199928 oktober 2023 12:41
Daarom doe ik het 'uitknippen' gewoon extern in OBS, met een virtuele camera in Teams. Werkt nog een stuk beter ook.
DvanRaai89 @Noxious28 oktober 2023 20:44
Dat is leuk voor jou, maar je kunt niet van alle werknemers verwachten dat zelf ook te doen.
Pep7777 @Blokker_199928 oktober 2023 12:12
Via bing chat plaatje genereren opslaan en als achtergrond gebruik kan ook gewoon
supersnathan94
@Pep777728 oktober 2023 13:52
Ja maar niet als je ze via kantoorautomatisering uitrolt naar alle apparaten van je werknemers. Iets wat voor bedrijven in het midden groot domein heel fijn is om huisstijlen mee up to date te krijgen.
Oon @Keypunchie28 oktober 2023 11:01
Dat laatste dus, ik ken meerdere mensen die gewoon een keer goed hebben opgeruimd en een foto hebben gemaakt van hun achtergrond, of die een muur op kantoor gebruiken, of überhaupt gewoon een logo uit de branding guidelines.

Voordeel van je natuurlijke achtergrond gebruiken is dat Teams niet goed is in het uitknippen van je achtergrond, dus als je daadwerkelijke achtergrond een beetje matcht met je digitale achtergrond valt dat een stuk minder op. Dan heb je nog dat je soms een oor of wat haar mist, maar lang niet zo extreem als wanneer je zo'n hypermoderne woonkamer gebruikt terwijl je eigenlijk voor een boekenkast zit.
Sylph-DS @FPSUsername28 oktober 2023 11:03
Ik heb een keer het verzoek van HR gekregen bij een solicitatiegesprek (waar ik dus een kandidaat voor een van onze vacatures interviewde), dat ik een achtergrond met het bedrjifslogo erin zou gebruiken. Was ik uiteindelijk vergeten, maar ik heb niet het idee dat dit bijzonder invloed heeft gehad op het verloop van het gesprek.

Persoonlijk zie ik dit een beetje vergelijkbaar met dresscode. Ja als je veel met klanten of andere externe partijen interactie hebt dan valt er iets te zeggen voor jasje-dasje en bedrijfslogo in je achtergrond, maar in een gemiddeld Nederlands techbedrjif in contact met directe collegas is jeans, t-shirt, en het aanrecht inclusief vuile afwas in de achtergrond ook prima (+ kinderen en huisdieren die langskomen).
turbojet80s @Sylph-DS28 oktober 2023 12:42
maar in een gemiddeld Nederlands techbedrjif in contact met directe collegas is jeans, t-shirt, en het aanrecht inclusief vuile afwas in de achtergrond ook prima (+ kinderen en huisdieren die langskomen).
Het zijn niet alleen de techbedrijven die teams gebruiken en het zijn ook niet alleen tweakers die Teams gebruiken. We hebben op kantoor begin twintigers aangenomen. Je merkt in Teams meteen dat het "breezer" niveau stijgt. Ik weet zeker dat de nieuwe feature bij bepaalde doelgroepen van harte welkom is.
supersnathan94
@turbojet80s28 oktober 2023 13:58
Nou en? Die generatie moet ook gewoon “spelenderwijs” leren wat het is om een professional te zijn. Daar mag je als collega best wat van zeggen.


Ik gebruik met calls met directe collega’s ook hele andere achtergronden dan met calls bij mijn opdrachtgever.

Heel eerlijk. Van mij mag teams ook gewoon default een zwarte achtergrond er in zetten, maar ik heb liever dat ze stoppen met het semi “green screen” effect wat ze gebruiken, want dat leid juist heel erg af bij ietwat matigere belichting.

Ik zou liever zien dat ze de app gewoon beter maken. Ik kan hoog of laag springen, maar notificaties op telefoon doen het gewoon niet. Het is nu zelfs zo erg dat ik niet meer direct iemand kan bellen (hangt de app zelf gewoon op als diegene opneemt). Ook kloppen tijden bij agenda afspraken niet. Zegt ie “over 29 minuten” terwijl het echt over 30 seconden is bijvoorbeeld.

Zorg gewoon dat je core goed werkt.
turbojet80s @supersnathan9428 oktober 2023 16:11
Als je last hebt van die klachten dan snap ik je frustratie. Kan me voorstellen dat je liever ziet dat ze de aandacht verleggen. Bij ons werkt de nieuwste versie van Teams echter perfect. Ik vind het wel goed dat ze doorontwikkelen en niet stilstaan.
supersnathan94
@turbojet80s29 oktober 2023 15:28
Dan heb je het over de desktop versie denk ik? Ik mag helaas de nieuwe versie nog niet installeren van IT. Zou het graag proberen namelijk.

Teams is in dag opzicht weer een typisch MS product. Weinig visie, veel bugs, inconsistenties in UI/UX (is wel beter geworden), matige performance en vooral hard gepushet zonder daadwerkelijk een goed product te hebben. Het werkt, maar je hebt vaak veel omwegen nodig om een werkbare situatie te houden/maken.
turbojet80s @supersnathan9429 oktober 2023 18:17
Op de zaak gebruiken we Teams allemaal op Windows Desktop en (High-end) Android... moet zeggen dat ik hem zelf ook op MacOs (op een M1) gebruik. Daar gaat het voor mijn idee wat stroef. Opstarten duurt lang, switchen tussen vensters en tijdens video gesprekken wordt de laptop warmer dan tijdens het normale gebruik.
isene @FPSUsername28 oktober 2023 10:47
Als ik in een zakelijke call collegas of klanten met van die standaard Teams achtergronden (of in dit geval een strand ) zie, is het eerste wat ik denk "niet echt professioneel".

Als je niet wil dat iemand de ruimte waar je werkt mag zien, waarom niet gewoon blurren?
CrazyBernie @isene28 oktober 2023 19:01
Ik vind het echt helemaal geen probleem de leuke achtergronden. Fleurt de boel een beetje op. Zolang het geen kermis wordt tenminste.

En klanten die jasje dasje belangrijk vinden heb ik al meer dan 25 jaar niet meer. Beetje normaal gekleed moet wel maar een net T-shirt met
Jeans is prima is mijn ervaring.

Blijkt trouwens ook dat de klanten die eerst om jasje dasje vroegen snel overstag gaan als ze de dienstverlening nodig hebben.
Webgnome @FPSUsername28 oktober 2023 10:41
Dat hangt heel erg van welke setting je werkt. Werk, ja ik deel vaak mijn scherm maar dat neemt niet weg dat ik er wel voor zorg dat ik voordat ik een call in ga het er een beetje netjes uit ziet. Zelf heb ik een hekel aan de achtergronden. Immers kloppen ze nooit met de belichting etc etc. Als dat hiermee opgelost kan worden dan is het gebruik van goede achtergronden al een stuk beter.
4play @FPSUsername28 oktober 2023 10:42
Het is momenteel of een basic achtergrond plaatje als je kantoor een bende is een bedrijfslogo of het is vervaagd en niemand boeit het echt iets.

En zoals hier ookal genoemd is er 75% van de tijd gewoon een scherm of presentatie gedeeld dus zit iedereen daar naar te kijken.

Dit is alleen interresant voor op een slide bij Microsoft of hun buzzwords score te halen. AI in ons product verwerkt ✅

Als ze echt iets nuttigs willen doen wil ik wel AI die het achtergrond licht weghaalt als mensen tegen een raam aan gaan zitten online vergaderen.

[Reactie gewijzigd door 4play op 22 juli 2024 19:58]

nokie @FPSUsername28 oktober 2023 12:00
Ik denk niet dat iemand hier op zich te wachten, maar ik denk wel dat dit iets is wat ik in ons team nog wel zie gebruikt worden. Die achtergronden is iets wat bij ons toch wel leeft, en vaak de aanleiding is voor “sociale gesprekken”.

Nu is mijn werkomgeving er eentje van internationale remote teams die mekaar eigenlijk nooit fysiek zien (ik heb mijn eigen collega’s in de voorbije 5 jaar 1 keer bij elkaar gekregen), en Teams is bij ons ook bijvoorbeeld waar we virtueel samen een “koffie drinken” en over voetbal praten. En die achtergronden (en emoji’s, animated gifs, etc.) worden echt veelvuldig gebruikt, en zijn vaak ook gespreksonderwerpen (worden daarvoor bewust gekozen).

Dus ja, ik zie mij dit wel gebruiken. Zit ik er op te wachten, dat weer niet…
supertheiz @FPSUsername28 oktober 2023 12:32
Ik werk voor een Amerikaans bedrijf, en ik zie daar een toename van (vooral bij het hogere management) een ruimte waar alles op de achtergrond bewust is ingericht. Een beetje zoals je op TV ziet bij sommige interviews met politici.
Dus een boek, een persoonlijk item, etc. etc. en vaak werkt het omdat je een kort gesprek erover hebt als je een 1:1 meeting hebt met zoń persoon.
Waarom staat dat boek er? Omdat het belangrijk is voor ons bedrijf want....
Waarom staat dat persoonlijke item daar? Omdat het belangrijk is voor mij want....

Ik vind dat persoonlijk super leuk, denk erover zelf ook mijn werkruimte aan te passen op die manier.

Maar: Ik denk niet dat ik met AI dit voor elkaar kan krijgen, dus van mij hoeft dat niet zo. Vertaling en automatisch notuleren daarentegen....
pimssi @FPSUsername29 oktober 2023 05:53
Volgens onderzoekers van Durham University worden mensen wel degelijk beoordeeld op hun achtergrond tijdens het videobellen en kan het best wel in je voordeel werken om er rekening mee te houden als je over wilt komen als betrouwbaar en competent ;)
Will a background really make you look less trustworthy than someone else who uses a different background? If you can sit in front of a bookcase or some house plants we found those to be the best for ratings of trust and competence in the person. Try to avoid having a novelty background or your living space behind you. We found those to be the worst for ratings of trust and confidence. Blurred backgrounds are OK but if you can show plants or bookcases that’s the best for first impressions for trust and competence
SeenD @FPSUsername29 oktober 2023 08:05
Typisch Microsoft… vol blijven gooien met nutteloze zooi ipv van echt een handige tool maken.
dasiro @FPSUsername28 oktober 2023 13:48
"propose 5 backgrounds that makes customer/applicant at ease and eager to work with us in the next sales pitch/job interview based on their resume and our corporate identity."

Vroeger hadden we een gezegde: "het is de gedachte dat telt", die gedachte neemt nu letterlijk 2 minuten van je tijd in en kan een wereld van verschil maken.
User87231 @FPSUsername29 oktober 2023 08:03
Je begint je zin met "IK". Teams heeft ruim 300 miljoen gebruikers, ga er maar van uit dat er genoeg gebruikers zijn die dit een fijne optie vinden.
Net als een eigen achtergrond kiezen. Ik kan mij nog goed herinneren dat hier op Tweakers hoog van de toren werd geblazen door leden dat het onzin was en waarom zou je dat gebruiken. Nou ik zit dagelijks in Teams calls en zie men toch vrijwel allemaal een achtergrond kiezen..
manuarmata @FPSUsername29 oktober 2023 12:56
Je ziet het helemaal juist. Dit valt onder de categorie "zonde van de programmeertijd, elektriciteit en processorkracht".
theduke1989 28 oktober 2023 10:40
Voor een bedrijf zie ik de toegevoegde waarde niet van.

Wij hebben standaard een eigen bedrijfs achtergrond die door alle medewerkers gebruikt wordt. Niemand die een strand achtergrond deelt of wat dan ook.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 19:58]

Mercurion @theduke198928 oktober 2023 10:54
Hier op kantoor gebruiken we ook allemaal een achtergrond met o.a. bedrijfslogo wanneer we contact hebben met klanten of externe partijen.

Voor intern gebruik gebruiken de meeste collega's dezelfde achtergrond maar zelf gebruik ik dan geen specifieke achtergrond. Mijn bureau is (meestal) opgeruimd en zo zien collega's dat ik op kantoor ben.

Thuis zal ik vaak de achtergrond 'blurren' aangezien mijn thuiswerkplek niet altijd netjes is :).

Welke achtergrond ook, zelf verkies ik steeds een achtergrond die niet afleidt.
Rolfie @theduke198928 oktober 2023 16:20
We kregen hier ook vanuit iemand voor een standaard achtergrond...... 32Mb naar 300 personen verstuurd. Zag er ook niet uit.
We hadden hier in NL al een veel mooiere klant achtergrond gemaakt. Zag er ook veel professioneler uit.
af_bert 28 oktober 2023 10:37
Tijdens corona heb ik regelmatig gebruik gemaakt van video-calls.
Soms (vaak?) was de kwaliteit van het videobeeld en de audio ondermaats, haperig, ...
Dat zijn dingen die verbeterd moeten worden.
Zitten mensen (zakelijk) nu echt te wachten op achtergrondjes en emoticons en dergelijke fluffy onzin?
Zijn we allemaal zo 'verkindst' geworden?
Webgnome @af_bert28 oktober 2023 10:43
Je moet emoticons en achtergronden natuurlijk niet op een hoop gooien. Daarnaast moet je niet denken dat omdat je het in een zakelijke setting gebruikt de mens ineens anders werkt. Als mensen te kans krijgen dan gebruiken ze alles wat ze tot hun beschikking hebben. Dus ook emoticons. Daar zal gewoon beleid op moeten worden gemaakt.

Achtergronden zijn juist wel handig lijkt mij om niet teveel prijs te willen geven van je thuissituatie. Als je in een washok je laptopje hebt staan bijvoorbeeld dan is het misschien handiger om je achtergrond aan te passen. Waarom dat een AI achtergrond moet zijn vraag ik mij af. Verder zie mijn vorige reactie
af_bert @Webgnome28 oktober 2023 10:50
Achtergronden zijn juist wel handig lijkt mij om niet teveel prijs te willen geven van je thuissituatie. Als je in een washok je laptopje hebt staan bijvoorbeeld dan is het misschien handiger om je achtergrond aan te passen. Waarom dat een AI achtergrond moet zijn vraag ik mij af.
Dat is wat ik bedoel. Als achtergrond gebruikte ik een gekleurd bedlaken dat ik op zodanig opgehangen had dat het voldoende diepte gaf, mijn thuisomgeving niet liet zien, ... Veel beter dan zo'n kunstmatige achtergrond waar je profiel gekunsteld ervoor geprojecteerd wordt als het ware. We zijn de band met de werkelijkheid aan het verliezen door alles maar kunstmatig aan te passen: stem, gezichtsfilters, achtergrond, ....
JanVQ 28 oktober 2023 15:27
Wij hebben nog uiterst zelden een video-vergadering. De paar wekelijkse vergaderingen verlopen tegenwoordig altijd zonder beeld. Het voegt ook helemaal niets toe en breekt de concentratie alleen maar. Zonder video hoor je tenminste wat er gezegd wordt en kun je je beter concentreren in plaats dat je naar gezichten en achtergronden zit te kijken, dat leidt alleen maar af.
eettjjuuhh @JanVQ28 oktober 2023 15:57
Hoe zit jij erbij aan een vergadertafel?
Kijk je de mensen dan ook niet aan omdat dat voor afleiding zorgt? Kan ik me niet voorstellen.
JanVQ @eettjjuuhh28 oktober 2023 16:16
Aan een vergadertafel heeft ook niemand z'n eigen achtergrondje, met of zonder AI-fratsen. Uiteraard kijk je dan je collega's wel af en toe aan omdat het niet anders kan. Maar je kijkt meestal toch maar één persoon tegelijk aan, dat stoort veel minder dan 15 gezichten die constant voor je neus geprojecteerd worden.
Jacques-Oh 28 oktober 2023 11:30
Het zou fijn zijn als het teams ontwikkelteam zich eens bezig houdt met zaken die écht relevant zijn.

- 2 schermen tegelijkertijd delen, zodat ik mijn powerpoint kan delen en mijn cursisten hun scherm.
- Één persoon afzonderlijk kunnen muten, zodat wanneer ik samen met mijn collega in 1 ruimte zit je geen last heb van echo's, maar die persoon wel gewoon kan praten.
- Forceren hogere FPS of uitzeten AI FPS settings. (nu krijg je 3 FPS wanneer je je scherm deelt omdat Teams AI denkt dat je iets statisch deelt ook al is dat bijv. een applicatie. Kijkt zeer vervelend).
- Performance / snelheid kan écht beter.
Zat zaken die écht waarde toevoegen. Maar nee... we hebben nieuwe achtergrondjes, jeej
supersnathan94
@Jacques-Oh28 oktober 2023 14:08
Ik zou ook graag zien dat ze real time stream protocol ook beschikbaar stellen voor de basis versies. Soms heb je zo’n luister webinar waar je vooral gewoon goede kwaliteit audio en video wil hebben richting de deelnemers en dan maakt 1 of 2 seconden buffer vertraging niet zo veel uit. Het verschil in kwaliteit is echter dag en nacht. Daadwerkelijk 1080P60 zonder artefacten en high end crispy audio mogelijkheid door hoge bandbreedte audio. Werkt ook veel beter met filmpjes die worden getoond.

En daarnaast stabiliteit. De app is echt een drama om te gebruiken.
boxlessness @Jacques-Oh28 oktober 2023 16:49
Precies. Ik gebruik regelmatig de web-variant in Edge, maar ik heb de laatste tijd regelmatig issues met de app. Of hij laadt helemaal niet, of er gaat wat mis met tokens/SSO (terwijl outlook in diezelfde browser op dat moment prima werkt).
Ik krijg steeds meer het idee dat Microsoft steeds meer quality problemen heeft. WSL is ook al niet helemaal stabiel, en ik ben daarom voor dev-werk steeds meer over aan het gaan naar Linux.

Het achtergrondje zal me ook echt worst wezen.
IStealYourGun @Jacques-Oh29 oktober 2023 08:54
De performance is toch wel merkelijk verbeterd met de New teams.
DrVic @Jacques-Oh29 oktober 2023 10:53
en AI zodat het lijkt alsof je in de camera kijkt :)
brianbitchballs @Jacques-Oh30 oktober 2023 08:39
Nee maar gelukkig kan je wel een avatar maken en spelletjes spelen, dat zijn ook essentiële tools in een zakelijk product.
Get!em 28 oktober 2023 13:31
Ieder zijn ding. Ik werk veel in teams en zeker in repeterende team besprekingen kan ik het prima maken om eens wat grappigs te doen. Zo gebruik ik de afgelopen maanden verschillende video mp4 achtergronden (kopieer de mp4 naar de teams background folder) bijv met live beelden van bedrijfsactiviteiten buiten (bouw, transport, docks, etc).

Of als ik fun wil zijn een Rollercoaster, cockpit view van een f35 fighter.

Ook heb ik al vaker een live deep-fake gemaakt met mijzelf als de manager. In de juiste setting en type vergadering kan dit echt even een speelse opening zijn ipv weer de zoveelste saaie teams vergadering.

En met klanten, leveranciers schakel je dan weer terug naar bedrijfsachtergrond.
dasiro @Get!em28 oktober 2023 13:58
hangt natuurlijk van je bedrijf en gesprekspartners af of zoiets op prijs gesteld wordt. Persoonlijk vind ik zulk speels gedrag enorm afleidend en storend. Ik zou het aangenamer vinden moest je anderen hun achtergrond gewoon kunnen neutraliseren. Als beeld geen noodzaak is minimaliseer ik teams en zet ik enkel m'n audio aan.
bend1976 @Get!em29 oktober 2023 15:17
Ooh wat leuk en kek man!
eric.1 28 oktober 2023 23:20
Al die vage achtergronden, ik heb er niets mee en het stoort eerder dan dat het iets oplost. De blur vind ik dan wel handig en ideaal.
Martinspire 28 oktober 2023 12:04
Beetje jammer dat ze blijkbaar geen echte nuttige toevoegingen kunnen verzinnen (of werkend krijgen) voor AI en dan krijg je dus dit soort fluff.
Helox-in-a-box 28 oktober 2023 12:26
Hier zat ik nou op te wachten, Teams meeting met stripclub op de achtergrond, wellicht we dan gelijk terug gaan naar Slack :D
bribrab 28 oktober 2023 12:34
Nog bijna geen één positieve reactie hierop :z Niet elke call die je doet is bedoeld om wereldvrede te bewerkstelligen he :P Ik snap best dat je in een call met klanten of met iemand vanuit de board terughoudend bent met dit soort achtergronden, maar toch niet elke call is zo serieus dat er geen ruimte is om wat te spelen met wat leuke achtergronden? Dit soort dingen zijn in mijn ervaring juist leuke conversation starters.
brianbitchballs @bribrab30 oktober 2023 08:40
Als Teams nou een uitermate verfijnde en lekker werkende tool zou zijn zou ik het minder erg vinden dat Microsoft tijd en resources stopt in dit soort onzin.

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