Microsoft Copilot is in bèta in te stellen als standaardassistent op Android

Microsoft Copilot is in de bètaversie in te stellen als standaardapp voor assistentie in Android. De functie luistert nog niet meteen naar spraakinput, waardoor het erop lijkt dat ze nog niet helemaal klaar is.

Bartok Gabriel ontdekte dat de app, in de instellingen van versie 27.9.420225014 van Copilot voor Android, als standaard voor assistentie is in te stellen. Normaal staan daar apps als Google en, in het geval van Samsung-telefoons, Bixby en Internet. Die apps zijn beschikbaar door diagonaal te vegen vanaf de hoek van het scherm.

Copilot is al de standaardassistent in Windows 10 en Windows 11. Ook ChatGPT zou instelbaar worden als standaardapp voor assistentie in Android. Behalve Google Assistent heeft Google ook Gemini, dat op die manier te benaderen is.

Microsoft heeft nog niets gezegd over de ondersteuning van Copilot voor instelling als standaard op Android. Telecomjournalist Mishal Rahman bevestigt dat het werkt en laat dat in een video zien.