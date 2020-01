Microsoft liet Chinese werknemers Skype-opnames op eigen laptops beluisteren

Microsoft had vrijwel geen veiligheidsmaatregelen ingesteld voor het beluisteren van Skype- en Cortana-opnames door externe aannemers. In sommige gevallen deden medewerkers dat op hun persoonlijke laptops vanuit China. Ook was de portal om in te loggen slecht beveiligd.

Dat schrijft The Guardian na gesprekken met werknemers die opnames vertaalden of uitschreven. Het gaat daarbij om de gesprekken van Skype, en spraakopnames die tegen slimme assistent Cortana waren uitgesproken. Microsoft huurde externe bedrijven in die werknemers dergelijke opnames beluisterden voor kwaliteitsverbeteringen. "Werknemer werden amper gescreend", zegt één zo'n werknemer tegen de Britse krant. De werknemers moesten inloggen op een webportal om de opnames te beluisteren.

Die webportal was te bereiken vanaf iedere computer, zegt de bron van The Guardian. Werknemers konden de opnames daarom ook op hun persoonlijke laptops openen. Sommige aannemers werkten vanuit China, en beluisterden de opnames via het streng gemonitorde Chinese internet. Het ging daarbij om Britse en Amerikaanse gebruikers. De beveiliging van de portal was ondermaats. Daar was alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord voor nodig, maar geen tweestapsverificatie. Bovendien werd er in sommige gevallen één account aangemaakt die met meerdere medewerkers werd gedeeld. Dat gebeurde vanwege het gemak, zegt de werknemer. Bovendien werden de inloggegevens in plaintext via email naar de werknemers gestuurd.

Microsoft kwam, samen met veel andere grote techbedrijven, in de zomer van 2019 onder vuur te liggen vanwege het meeluisteren met opnames van gebruikers. Bij Microsoft ging het om livevertalingen die via chat-app Skype werden gedaan, en om opnames van slimme assistent Cortana om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Het ging om een kleine, willekeurige selectie van opnames die beluisterd konden worden door menselijke medewerkers. Ook bij Google, Apple en Amazon luisterden werknemers mee naar opnames. Veel van die meeluisterprogramma's zijn inmiddels stopgezet.