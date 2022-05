Halo: Reach-update lost slechte audio voor pc-versie op

Ontwikkelaar 343 Industries heeft een nieuwe patch uitgebracht voor Halo: The Master Chief Collection. Deze voor de pc bedoelde collectie bevat Halo: Reach en pc-spelers klagen al langer over slechte audio in deze game. Dat zou nu verholpen moeten zijn.

In de patch notes meldt de ontwikkelaar dat de audio van Halo: Reach en Halo 3 een update hebben gekregen. Voor Halo: Reach is de audio geüpdatet met Waves-integratie, waarmee de kwaliteit volgens 343 Industries dichtbij die van de Xbox 360 zou moeten zitten.

Het was al sinds vorig jaar duidelijk dat de ontwikkelaar bezig was om de audioproblemen op te lossen. De studio gaf toen al aan dat het wel enige tijd zou duren voordat er een oplossing gereed zou zijn. De ontwikkelaar ging twee weken geleden in een artikel nog uitgebreid in op de wijze waarop de geluidsproblemen zijn aangepakt.

De game kwam in december vorig jaar uit voor de pc en de Xbox One. Dit is een grafisch opgepoetste versie van het origineel uit 2010. De heruitgave bleek op de pc slechte audio te hebben, waarbij spelers onder meer melding maakten van het feit dat de schoten van vuurwapens erg gedempt klonken, naast meldingen over kraakgeluiden en lastig hoorbare stemmen.

Halo: Reach is onderdeel van de Halo: The Master Chief Collection, waarbij meerdere Halo-games stapsgewijs voor de pc uitkomen. De collectie kwam eerder al beschikbaar voor de Xbox One, maar Halo: Reach zat daar destijds niet bij. Dinsdag is Halo 3 als onderdeel van de collectie uitgekomen voor de pc.