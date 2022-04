Halo 3 en Halo 3: ODST uit Master Chief Collection hebben crossplatform co-op

Ontwikkelaar 343 Industries heeft een nieuwe patch voor Halo: The Master Chief Collection uitgebracht. Daarmee komt er voor Halo 3 en Halo 3: ODST ondersteuning voor co-op, waarbij het voor het samenspelen niet uitmaakt of op de pc of op de Xbox-consoles wordt gespeeld.

De co-op-ondersteuning betreft specifiek de campagnes uit Halo 3 en Halo 3: ODST. Volgens de ontwikkelaar gaat het om een 'experimentele' functie die intern is getest, maar 343 Industries benadrukt dat het team nog nadere inzichten nodig heeft van spelers met verschillende netwerkset-ups. De ontwikkelaar vraagt spelers om bugs en issues rondom deze functie te melden op de Halo Waypoint-fora.

De huidige patch die deze ondersteuning voor co-op voor alle platforms mogelijk maakt, betekent op de Xbox-consoles een download van hooguit 21,5GB. Via de Microsoft Store of de Xbox-app op de pc moet er hoogstens 26,5GB worden binnengehaald en via Steam is dat maximaal 11,2GB.

Halo: The Master Chief Collection krijgt door middel van deze patch ook een aantal andere andere wijzigingen en verbeteringen, zoals de introductie van modtools voor Halo 3: ODST, een Campaign Customization-optie voor Halo 4 en verbeteringen voor de aangepaste gamebrowser. Die browser beslaat nu alle titels binnen de Master Chief Collection en er is ook een Quick Match-functie aan toegevoegd.

Halo: The Master Chief Collection bevat zes relatief oudere Halo-games: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST en Halo 4. Halo Infinite valt daarbuiten. Deze titel kwam in november vorig jaar uit en is de nieuwste game uit de gamereeks van Microsoft. Infinite heeft nog geen co-op; de toevoeging daarvan werd vorig jaar al uitgesteld.