Sony treft voorbereidingen voor Europese PlayStation Direct-winkel

Sony heeft plannen om een Europese versie van zijn PlayStation Direct-winkel te openen. Het bedrijf zoekt in Europa een leidinggevende voor PlayStation Direct, waarmee het bedrijf direct aan consumenten levert.

Sony meldt in de vacature verder te willen bouwen op de succesvolle Amerikaanse introductie van het direct aan consumenten verkopen, met de komst van de PlayStation Direct Europe-winkel. Het bedrijf zoekt een leidinggevende die verantwoordelijk wordt voor de strategie, de planning en de doelstellingen van de verkopen. VG24 schreef als eerste over de vacature.

In de Verenigde Staten verkoopt Sony zijn consoles, accessoires en games via een eigen online winkel op direct.playstation.com. Het Japanse bedrijf startte daar in september vorig jaar mee. Niet bekend is hoeveel Sony omzet via zijn eigen winkel.

In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Sony 80,9 miljoen PlayStation 4-games waarvan 12,4 miljoen games die gemaakt zijn door eigen studio's. Tijdens de periode van drie maanden verkocht Sony nog 1,5 miljoen PlayStation 4-consoles. Inmiddels is de PlaySation 5 uitgekomen.