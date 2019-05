Ubisoft bestrijdt grijzemarktverkoop game-keys met nieuw distributiesysteem

Ubisoft gaat geen cd-keys meer verstrekken aan online gamewinkels. Vanaf nu gebruikt het Silent Key Activation, een systeem waarbij de gamewinkel alleen een token in handen krijgt en de koper direct met zijn uPlay-gegevens moet inloggen. Dit in de strijd tegen verkoop op de grijze markt.

Silent Key Activation is ontwikkeld in samenwerking met het Britse Genba Digital, schrijft dat bedrijf in een bekendmaking. Omdat kopers geen key in handen krijgen maar de game direct aan hun account toegevoegd wordt, is er niets om op een later moment door te verkopen. Ook de tokens die de winkels in handen krijgen, zijn niet mee te nemen: die moeten op het moment van de verkoop direct aan een uPlay-account gekoppeld worden.

De grijze markt voor cd-keys bestaat veelal uit verkopers die met gestolen creditcardgegevens keys kopen en deze doorverkopen voor lagere prijzen. Deze markt is dus afhankelijk van daadwerkelijke, concrete codes die gekopieerd en geplakt kunnen worden. Bij het nieuwe systeem van Ubisoft en Genba is dat niet meer mogelijk. De game wordt bij de verkoop meteen toegevoegd aan een uPlay-library en is niet verder overdraagbaar.

Volgens Venturebeat gebruiken tien verschillende online gamewinkels het nieuwe systeem inmiddels, waaronder Chrono.gg en Fanatical. Alle partijen die vanaf nu digitale versies van Ubisoft-games willen verkopen, moeten Silent Key Activation gebruiken.