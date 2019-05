Ubisoft stelt piratengame Skull & Bones verder uit

Ubisofts openwereldpiratengame komt waarschijnlijk pas na april 2020 uit. De ontwikkelaars zeggen dat de release is uitgesteld om het spel beter te maken, maar wanneer de game uitkomt zeggen ze niet. Tijdens de komende E3 zal Skull & Bones niet te zien zijn.

In 2017 werd Skull & Bones aangekondigd tijdens de E3-gamebeurs en toen zei Ubisoft dat de game in de herfst van 2018 zou uitkomen. Vorig jaar bleek dat die releasedatum niet gehaald zou worden en Ubisoft stelde de game toen uit naar een release ergens in het financiële boekjaar 2019, dat afloopt in april 2020.

Op Twitter maken de ontwikkelaars nu bekend dat Skull & Bones verder uitgesteld wordt. Er is geen duidelijkheid over wanneer het spel uitkomt, maar in ieder geval lijkt het aannemelijk dat de game niet meer in het huidige boekjaar uitkomt en dus na april 2020 verschijnt.

Ook zeggen de makers dat de game niet aanwezig zal zijn op de E3-gamebeurs die begin juni van start gaat. Vorig jaar was het spel de game daar wel te zien; Tweakers publiceerde toen een preview van Skull & Bones.

De game speelt zich af op de Indische Oceaan in 1712. Het wordt een openwereldgame met multiplayer en in feite is het een doorontwikkeling van de zeegevechten uit Assassin's Creed 4: Black Flag. Het spel zal uitkomen voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows.