Chinese ontwikkelaar toont krijgskunstgame die gemaakt wordt in Unreal Engine 5

Lightspeed Studios presenteert Code: To Jin Yong. Dat is een openwereldactiegame gebaseerd op de krijgskunst uit de boeken van de Chinees-Hongkongse schrijver Jin Yong. De studio, een dochteronderneming van Tencent Games, maakt het spel in Unreal Engine 5.

Code: To Jin Yong is een bewerking van de verhalen van auteur Jin Yong. Die staat bekend om zijn fictieve verhalen in het Wuxia-genre over Chinese krijgshelden. Wuxia is net als kungfu een genre waarin vechtkunsten in de schijnwerpers staan. Lightspeed Studios toont een eerste trailer die volgens het onderschrift 'beelden uit de r&d-engine' bevat, maar die 'niet representatief zijn voor het eindproduct'.

Volgens de makers zal het spel iconische personages en omgevingen bekend van boeken en tv-series bevatten. Lightspeed Studios is een dochteronderneming van Tencent Games. Het bedrijf heeft vooral games voor de Chinese markt gemaakt, maar ook meegewerkt aan de mobiele versie van Apex Legends. Code: To Jin Yong zal wereldwijd uitkomen, maar wanneer en op welke platforms, is nog niet bekend.