Studenten TU Delft presenteren elektrisch eenpersoonsvliegtuig

Silverwing, een studententeam van TU Delft, heeft zijn elektrische eenpersoonsvliegtuig voor Boeings GoFly-competitie gepresenteerd. Het team is een van de vijf finalisten. De finale vindt eind februari plaats en de winnaar ontvangt een miljoen dollar.

Het compacte elektrische vliegtuigje dat de studenten presenteren is sinds maart in productie en heeft al een eerste hover-vlucht gemaakt. Voor de competitie moeten teams een elektrisch eenpersoonsvliegtuig maken dat autonoom kan opstijgen en landen en een passagier 60km kan vervoeren.

Het team heeft anderhalf jaar gewerkt aan het prototype van de Silverwing S1 en gaat het inzetten bij de finale van de Boeing GoFly-competitie. In die wedstrijd won het team al twee eerdere rondes; in totaal deden er zevenhonderd teams mee. Er zijn vijf teams over die meedoen aan de finale op 29 februari.

De S1 is 240cm hoog en 258cm breed. Het vliegtuigje stijgt verticaal op en kantelt daarna om horizontaal te vliegen met een snelheid van meer dan 120km/u. De ingesloten propellers moeten de geluidsproductie beperken, dat is een vereiste voor de wedstrijd, de vliegtuigjes mogen niet meer dan 87dBA produceren.

Volgens het studententeam heeft het prototype een elektrisch back-upsysteem en kan er bij nood een 'buiklanding' verricht worden. Eind deze maand wordt het prototype naar de Verenigde Staten vervoerd, om daar de laatste tests uit te voeren. Het team van TU Delft bestaat uit 33 mensen.