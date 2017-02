Door Bauke Schievink, zondag 26 februari 2017 10:13, 3 reacties • Feedback

Sony lijkt te werken aan een opvolger van de Xperia XZ-smartphone, en daarvan is nu vermoedelijk de eerste afbeelding opgedoken. Daaruit blijkt dat de fabrikant kiest voor een chrome-achige afwerking. Het toestel draagt waarschijnlijk de naam Xperia XZ Premium.

De afbeelding werd online gezet door Xperia Blog, die niet meldt wat haar bronnen zijn. Waarschijnlijk is het plaatje afkomstig van een poster die de fabrikant wil gebruiken voor de aankondiging van de smartphone. Uit het door Xperia Blog geposte materiaal blijkt dat Sony voor de Xperia XZ Premium waarschijnlijk kiest voor een behuizing die is afgewerkt met chrome.

In eerdere geruchten werd genoemd dat Sony in de Xperia XZ Premium een zogenaamde memory embedded camera gaat inbouwen. De software zou beweging kunnen detecteren, waarna er vier foto's per seconde worden gemaakt met de 20-megapixelcamera, nog voordat de gebruiker op de knop drukt om een foto te nemen. Deze 'voorspellende' gave van de camera moet er waarschijnlijk voor zorgen dat de gebruiker niet te laat is met het nemen van een foto.

Verder zou de nog onaangekondigde smartphone beschikken over een Snapdragon 835-soc van Qualcomm. Ook wordt een schermresolutie genoemd van 4k, maar wat de precieze hoeveelheid pixels zal zijn is uit de geruchten niet duidelijk geworden.

Waarschijnlijk kondigt Sony de Xperia XZ Premium aan tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, dat de komende dagen wordt gehouden. Dan moet ook meer duidelijk worden over de release en de prijs.