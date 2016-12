Door Arnoud Wokke, woensdag 21 december 2016 17:26, 69 reacties • Feedback

Een statistiekenverzamelaar voor apps claimt dat de Sony Xperia XZ de succesvolste Android-smartphone is van dit najaar. Apteligent komt de XZ in de statistieken meer tegen dan bijvoorbeeld de Google Pixel en OnePlus 3T.

De meestgebruikte Android-toestellen in de database van Apteligent zijn alle modellen in de Galaxy S-serie van Samsung in de afgelopen jaren, maar in de categorie van Android-smartphones die in het afgelopen half jaar uitkwamen deed de Xperia XZ het als beste, met een aandeel van rond 0,14 procent. Dat schrijft Apteligent in zijn jaaroverzicht. Dat is nog altijd veel minder dan de van de markt gehaalde Galaxy Note 7 op het hoogtepunt. Toen was 0,35 procent van de toestellen een Note 7.

Apteligent is de verzamelaar van statistieken achter naar eigen zeggen tienduizenden apps, die in totaal honderden miljoenen keren per maand worden opgestart. Die apps sturen data over het toestel door naar de dienst, die vervolgens klanten inzicht geeft in trends die uit de data blijken. Een van de applicaties die data levert aan Apteligent is Pokémon Go.

De Xperia XZ laat onder meer de Google Pixel, LG V20, Moto Z en OnePlus 3T achter zich. Exacte verkoopaantallen zijn onbekend, maar dergelijke statistieken geven een beeld van hoeveel toestellen er in handen zijn van gebruikers.