Door Arnoud Wokke, woensdag 21 december 2016 18:21

Acer heeft de twee all-in-ones getoond in zijn Aspire C-lijn. Het gaat om computers met 21,5"- en 23,8"-displays met fullhd-schermen en de fabrikant levert de computers in elk geval in de Verenigde Staten met Windows 10, FreeDOS of LinPus Simple Linux.

De varianten met een ander besturingssysteem dan Windows 10 Home zijn echter nog niet te vinden op de Amerikaanse en Nederlandse sites van Acer. Die komen er echter wel aan, zegt de fabrikant. Het is onbekend waar en wanneer die precies gaan uitkomen. De versies op de site draaien Windows 10 Home.

De kleinere variant heeft een 21,5"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels, terwijl de grotere een 23,8"-scherm heeft met dezelfde resolutie. Beide desktops hebben twee usb 3.0-aansluitingen en twee usb 2.0-poorten.

Voor het overige verschillen de specs van de modellen. De kleinere heeft een Intel Celeron J3160 aan boord, terwijl de grotere een Core i3 6100U heeft, een Core-processor van de Skylake-generatie. De kleinere kost in de Verenigde Staten 450 dollar, de grotere heeft een adviesprijs van 699 dollar.