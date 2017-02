Door Bauke Schievink, zondag 26 februari 2017 11:50, 2 reacties • Feedback

Instagram heeft nieuwe functionaliteit geļntroduceerd waardoor gebruikers meerdere foto's en video's tegelijkertijd kunnen delen. In deze zogenaamde galerijen is plaats voor maximaal tien foto's of video's.

Op zijn blog kondigde Instagram aan dat de nieuwe galerijfunctie uitgebracht wordt op de apps voor Android en iOS. De benodigde softwareupdate zou per direct beschikbaar moeten zijn, maar het kan wel even duren voordat deze bij iedereen binnen is.

Galerijen kunnen aangemaakt worden door tijdens het uploaden meerdere foto's of video's te selecteren. Instagram zet deze vervolgens automatisch om tot een galerij, waarin alle beeldmateriaal gelijktijdig zichtbaar wordt gemaakt. Het blijft overigens ook mogelijk de foto's en video's afzonderlijk te bekijken. Voor gebruikers is het mogelijk om aanpassingen te doen, bijvoorbeeld door de volgorde te veranderen. Overigens werkt de functie tot een maximum van tien foto's of video's.

Verder is het mogelijk om alle foto's en video's in de galerij afzonderlijk of juist tegelijkertijd aan te passen. Het is echter vooralsnog niet mogelijk om bij alle foto's en video's in de galerij afzonderlijke begeleidende teksten te schrijven.