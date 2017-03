Door Joris Jansen, maandag 20 maart 2017 18:56, 1 reactie • Feedback

Instagram maakt het vanaf nu voor gebruikers van de mobiele app mogelijk om live-video's op te slaan. Deze functie komt vanaf maandag voor zowel Android als iOS beschikbaar in versie 10.12 van de mobiele app van Instagram.

De video's kunnen worden opgeslagen zodra ze zijn afgespeeld. Hiervoor kunnen gebruikers aan het einde van een live-uitzending op 'opslaan' drukken in de rechterbovenhoek van het scherm. Als daar niet voor wordt gekozen, dan zullen de gestreamde video's nog gewoon verdwijnen uit de app. Dit heeft Instagram bekendgemaakt.

Met deze toevoeging sluit Instagram aan bij het programma Periscope van Twitter en Facebook Live, die al langer de optie hebben om video's op te slaan. Toen Instagram Live eind 2016 werd geïntroduceerd en de optie van het streamen van live-uitzendingen beschikbaar kwam, verdedigde een productmanager van Instagram het ontbreken van de optie om de video's op te kunnen slaan. Gebruikers zouden zich dan comfortabeler voelen om de functie te gebruiken.

De nieuwe functionaliteit maakt het alleen mogelijk om de video op te slaan. Eventuele opmerkingen, likes of het aantal kijkers worden niet opgeslagen. De optie om de live-video's op te slaan is vooralsnog alleen beschikbaar in de mobiele app. Volgens Instagram komen er dit jaar nog meer verbeteringen voor het streamen en bekijken van live-video's.