vrijdag 6 januari 2017

Google heeft met enige vertraging de Nexus 6 voorzien van een update naar versie 7.1.1. van Android. Het bedrijf bracht de update begin december al uit voor andere Nexus-toestellen en de Pixel-telefoons, maar door een bug duurde het langer bij het Motorola-toestel.

Google maakte eind december aan Android Authority bekend dat er op het laatste moment een 'kleine bug' was geconstateerd, waardoor de update op zich liet wachten. Google zei toen dat deze begin januari uit zou komen en is deze belofte nu ook nagekomen. Het bedrijf heeft de factory image en de ota inmiddels op zijn site beschikbaar gemaakt.

De 7.1.1-update kwam begin december uit voor verschillende Nexus-toestellen en de Pixel-telefoons. De Nexus-toestellen hadden na de update naar Android 7.0 geen update naar de 7.1-versie gehad, die onder andere App Shortcuts en een gif-toetsenbord introduceerde. De Nexus 6 kreeg in oktober de update naar Android 7.0, dat was eveneens later dan de overige Nexus-telefoons.