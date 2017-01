Door Sander van Voorst, vrijdag 6 januari 2017 17:40, 21 reacties • Feedback

Netwerkapparatuurfabrikant Netgear heeft in Las Vegas een aantal nieuwe ReadyNAS-systemen aangekondigd. De RN 420, 520 en 620 zijn volgens het bedrijf bedoeld voor gebruik in kleine of middelgrote bedrijven.

De meest uitgebreide modellen, in de ReadyNAS 620-serie, beschikken over twee 10Gbit-ethernetpoorten en draaien op een Xeon D-1521-processor van Intel, die de chipmaker eind 2015 introduceerde. Er is zowel in een 6bay- als een 8bay-variant. De maximale opslag is 80TB en kan met een uitbreiding van de kast verhoogd worden naar 130TB, uitgaande van schijven van 10TB. Het werkgeheugen bestaat uit 8GB ddr4-ram.

De modellen in de 520-serie zijn voorzien van een Intel D1500-processor en beschikken over een enkele 10Gbit-ethernetaansluiting. Er zijn drie configuraties te krijgen, in de vorm van 4bay-, 6bay- en 8bay-modellen. Deze beschikken over 4GB ddr4-werkgeheugen.

De modellen in de 420-serie moeten het doen met een Intel Atom C3338-dualcore-processor en beschikken over 2GB werkgeheugen. Deze modellen zijn er in 2bay- en 4bay-varianten en hebben een enkele gigabit-ethernetaansluiting. Alle modellen moeten gedurende dit kwartaal uitkomen; prijzen heeft Netgear nog niet bekendgemaakt.