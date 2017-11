Qualcomm start levering 10nm-processor met 48 ARM-cores voor servers

Qualcomm is de levering gestart van de Centriq 2400, een soc waarmee het bedrijf zich op gebruik in servers voor cloudtoepassingen richt. De chip moet de concurrentie met Intel Xeons aangaan door onder andere betere prestaties-per-watt te leveren.

De Centriq 2400 bevat 48 ARMv8-cores die op maximaal 2,6GHz draaien. De cores zijn onderverdeeld in twee groepen van 24 Duplex-clusters, met elk twee Falkor-cores die 512KB L2-cache delen. De Falkor Duplex-clusters zijn met elkaar verbonden met een coherent ring interconnect. In totaal is er 12 x 5MB gedistribueerd L3-cachegeheugen. De soc ondersteunt zeskanaals ddr4 met ecc, tot aan 32 pci-e 3.0-lanes, zes sata600-interfaces en twee gigabitethernetpoorten. Qualcomm laat de chip door Samsung fabriceren op zijn 10nm-finfet-procedé. In totaal heeft de soc 18 miljard transistors op een oppervlak van 398mm².

Het verbruik van de soc komt niet boven 120W uit, claimt Qualcomm. Hiermee ligt de prestatie-per-watt volgens het bedrijf zelf 45 procent hoger dan die van Intels Xeon Platinum 8180, het topmodel van de Skylake-serverprocessors. Qualcomm richt zich op gebruik in datacenters door servers die schaalbare, multithreaded cloudtoepassingen draaien. De prijs van de processor ligt op 1995 dollar, waarmee het bedrijf de chip als een goedkoper en zuiniger alternatief voor de Xeon Platinum- en Gold 6100-processors van Intel positioneert.

Cloudflare heeft een groot aantal benchmarks uitgevoerd om te kijken in hoeverre de ARM-processor een bruikbaar alternatief voor de Xeons is. Wat betreft singlecoreprestaties moet de Centriq het, niet verrassend, afleggen tegen de Intel-chips, maar bij multithreaded werk presteert de ARM-soc aanzienlijk beter dan de Xeons bij OpenSSL Public Key-, gzip- en brotli-testen. Bij Nginx presteert de Qualcomm beter dan Broadwell, maar minder dan Skylake. Bij toepassingen op basis van de Go-taal presteert de Centriq teleurstellend, aldus Cloudflare. Hier zouden nog optimalisaties doorgevoerd moeten worden. Het verbruik is het grootste pluspunt volgens het bedrijf: de chip verbruikte bij geen enkele test meer dan 89W, tegenover 160W voor de Intel Xeons.