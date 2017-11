Duitse politie haalt usenetfora offline bij Europese actie

De Duitse justitie heeft een omvangrijke actie tegen usenetfora gehouden, waarbij servers in meerdere staten, waaronder Nederland, zijn doorzocht. De actie was met name op Town.ag en Usenet-town.com gericht, maar meer fora zijn offline.

De Duitse autoriteiten hebben Town.ag en Usenet-town.com offline gehaald. Op de sites is nu een melding van de politie van Sachsen te zien. Justitie heeft twee verdachten aangehouden, een uit Sachsen, de ander zit in Spanje. Tegen hem loopt een uitleveringsverzoek. De beheerders zouden miljoenen euro's met de sites verdiend hebben en worden door de autoriteiten verantwoordelijk gehouden voor grootschalige auteursrechteninbreuk.

Via de sites zou toegang naar films, muziek, software, e-books, luisterboeken en tijdschriften op usenet mogelijk gemaakt zijn. Bij het onderzoek zijn bij woningen van 26 verdachten en bij datacentra in onder andere Duitsland, Nederland, Spanje, San Marino, Zwitserland en Canada zoekacties verricht. Daarbij is voor een terabyte aan data van servers in beslag genomen, naast pc's en andere opslagmedia.

In navolging van de actie zijn andere usenetfora als Brothers of usenet, spacecowboys, nvo-underground.xxx, usenetrevolution.info en speeduse.net offline gegaan. Bij Brothers of usenet en spacecowboys was het de beheerder van de sites die zelf besloten heeft zijn fora te sluiten en de gegevens te vernietigen. Dat meldt het juridische YouTube-kanaal Kanzlei WBS.