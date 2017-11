YouTube-medewerkers checken gerapporteerde video's met personages kinderseries

YouTube-medewerkers gaan checken of gerapporteerde video's met voor kinderen herkenbare personages geschikt zijn voor kinderen. Nu belanden ongepaste of satirische video's nog vaak in de YouTube Kids-app en daar wil de videosite iets aan doen.

Als de medewerkers de video's ongepast vinden voor kinderen, dan zal YouTube vereisen dat gebruikers zijn ingelogd en hebben aangegeven dat ze boven achttien jaar zijn voor ze de video kunnen kijken, meldt techsite The Verge.

Eerst is er een algoritme dat dergelijke video's probeert op te sporen. Vervolgens is er volgens YouTube een team van tientallen medewerkers die gerapporteerde video's beoordeelt. De leeftijdsrestrictie voorkomt tegelijk dat dergelijke video's in de Kids-versie van YouTube verschijnen, iets dat nu nog wel gebeurt.

YouTube zegt dat het deze plannen al langer had en niet reageert op recente artikelen over deze kwestie. Zo meldde de krant The New York Times dat op YouTube Kids video's staan van voor kinderen herkenbare karakters als Minnie Mouse, Paw Patrol of Peppa Pig, waarin die karakters worden overreden of martelingen ondergaan bij de tandarts. Er is volgens YouTube wel plek voor dergelijke satire op de site, maar daar is volgens de site wel een minimumleeftijd aan verbonden. Door de leeftijdsrestrictie kunnen die video's niet langer advertenties tonen, waardoor ze niet meer aantrekkelijk zijn om te maken met het doel er geld aan te verdienen.