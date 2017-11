Apple belooft fix voor bug waardoor scherm iPhone X even niet reageert in kou

Apple werkt aan een fix voor een bug, waarbij het touchscreen van de iPhone X even niet meer reageert als een gebruiker in een koude omgeving stapt. Volgens de fabrikant duurt dat een paar seconden. Een update moet dat verhelpen.

Apple meldt tegenover Loop Insight geen details over de oorzaak van het probleem of wanneer het verwacht de update uit te brengen die het probleem oplost. Het issue kwam aan het licht toen een post op Reddit verscheen, waarin een gebruiker opmerkte dat het scherm het even niet meer deed als de gebruiker met koud weer naar buiten stapte.

De fabrikant vermeldt dat het issue kan optreden bij een plotselinge overgang naar een veel koudere temperatuur. Dat Apple denkt het met een softwarefix te kunnen verhelpen, betekent vermoedelijk dat de oorzaak ook ligt in software.

Het effect treedt niet bij elke gebruiker op en het is onbekend wat de oorzaak is. Het verschijnsel kwam niet naar boven tijdens de review van de iPhone X die Tweakers deed, ondanks dat het tijdens de reviewperiode wel een paar dagen koud is geweest. Tweakers zette de review van de iPhone X vrijdag online. Apple bracht de telefoon vorige week uit.