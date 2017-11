Groot YouTube-kinderkanaal verwijderd wegens mogelijk gevaar betrokken kinderen

YouTube heeft het ToyFreaks-kanaal, dat meer dan 8,5 miljoen abonnees had, afgesloten op verdenking van het in gevaar brengen van de kinderen die rollen spelen in de video's. Kinder-kanalen die mogelijk ongeschikte content produceren worden sinds kort onder de loep genomen.

Het YouTube-kanaal uploadde video's waarin een vader met zijn twee dochters zich in verschillende situaties bevindt die de kinderen erg schrikwekkend of vies vinden, zo schrijft TechCrunch. Het zou onduidelijk zijn geweest in hoeverre de kinderen in de video's werkelijk negatieve emoties ervaren of dat ze slechts acteren voor de camera. Los van echt of gespeeld is het ook de vraag of de kinderen vrijwillig aan de video's meewerken. In een voorbeeld dat TechCrunch aanhaalt, sluipt de vader de badkamer in waar zijn twee dochters in bad zitten, waarna hij een emmer kikkers in het bad omkiept om de kinderen te laten schrikken.

YouTube zegt in een reactie tegenover TechCrunch dat het het zekere voor het onzekere neemt en het gehele kanaal verwijdert ter bescherming van zowel de kinderen in de video's als minderjarige kijkers. Het benadrukt ook dat de zet onderdeel is van een grotere operatie. De maker van de video bedankt de YouTube-gemeenschap voor de zorgen en stelt dat zijn twee dochters hun creativiteit en zelfvertrouwen hebben kunnen ontwikkelen met het spelen in de video's, die hij omschrijft als 'sketches'.

Het kanaal was nummer 68 in de ranglijst van populairste YouTube-kanalen. YouTube zei van plan te zijn voor kinderen ongeschikte video's te markeren als '18+', maar vond dat in dit geval duidelijk niet ingrijpend genoeg. Zusterkanaal Freak Family Vlogs bestaat nog wel, maar het portfolio daarvan is teruggebracht tot nog een enkele video.

Dergelijke video's staan sinds eerder deze maand in de schijnwerpers nadat een post op Medium en een artikel in The New York Times veel aandacht kregen. Deze spraken van talloze video's die in sommige gevallen en masse samengesteld worden door een geautomatiseerd proces en in andere gevallen bedoeld lijken voor kleine kinderen, maar alsnog enge, gewelddadige scènes bevatten. Nu is volwassen inhoud op YouTube niet ongebruikelijk en ook niet per se tegen de regels, maar de voorbeelden uit de stukken wisten door hun op kinderen gerichte presentatie door de filters van de YouTube Kids-app heen te komen, wat duidelijk niet YouTubes bedoeling is.