Windows 10 krijgt functie om bestanden met pc's in de buurt te delen

De laatste testversie van Windows 10 bevat de functie 'Near Share', die gebruikt kan worden om via bluetooth bestanden te delen met pc's in de nabije omgeving. Daarnaast heeft de Edge-browser de optie om het geluid van tabs afzonderlijk uit te zetten.

Microsoft heeft Windows 10 Insider Build 17035 beschikbaar gesteld voor deelnemers in de Fast Ring. Met de Near Share-functie kunnen bestanden en url's gedeeld worden, op voorwaarde dat beide systemen de laatste testbuild van Windows 10 draaien, bluetooth geactiveerd hebben en op een afstand van elkaar verwijderd zijn waarbinnen de Bluetooth-verbinding nog een goede doorvoer heeft.

De Near Share-optie moet eerst bij de instellingen onderdeel van het Action Center gemaakt worden, waarna deze hier geactiveerd kan worden. Bij het menu voor het delen van items verschijnen vervolgens pc's in de buurt die ook Near Share ondersteunen. De functie doet denken aan AirDrop, dat Apple vanaf Mac OS X 10.7 Lion en iOS 7 aanbiedt.

Nieuw bij versie 17035 van Windows 10 is verder de toevoeging van de mute-functie van tabs in Edge. De browser kan nu ook epub-boeken die gratis op internet te vinden zijn opslaan en er is een extra contextmenu voor e-books, onder andere om boeken te kunnen vastpinnen aan Start.

Microsoft waarschuwt dat pc's met AMD-processors niet kunnen upgraden naar deze versie, vanwege een bug die ervoor zorgt dat deze systeem een bugcheck uitvoeren tijdens de upgrade. Microsoft werkt aan een fix om het euvel te verhelpen zodat de blokkade opgeheven kan worden.