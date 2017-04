Door Julian Huijbregts, woensdag 5 april 2017 09:05, 10 reacties • Feedback

Smartphonefabrikant TCL heeft de Alcatel Flash aangekondigd. Het toestel is voorzien van vier camera's: twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. Het 5,5"-toestel met Helio X20-soc lijkt voorlopig niet uit te komen in Europa.

Aan de achterkant van de Alcatel Flash zitten twee 13-megapixelcamera's. Deze maken gebruik van Sony IMX258-sensoren van het kleine 1/3,06"-formaat. Een van de sensoren maakt zwart-witfoto's, de andere is geschikt voor kleurenfoto's. Ook kan de informatie van de sensoren gecombineerd worden voor effecten zoals het nabootsen van achtergrondonscherpte. De lenzen hebben een diafragma van f/2.0 en er is een dualtoneflitser aanwezig. Verder kunnen er rawfoto's geschoten worden.

De camera's aan de voorkant hebben een resolutie van acht en vijf megapixel. Welke sensoren TCL hiervoor gebruikt, maakt de fabrikant niet bekend. De lenzen hebben ook aan de voorkant een diafragma van f/2.0. De frontcamera's schieten beiden plaatjes in kleur en de combinatie van de twee camera's wordt gebruikt voor een scherptediepte-effect.

Het toestel draait op Android 6.0 en is uitgerust met de Helio X20-soc van MediaTek. Dat is een chip die bestaat uit tien ARM-cores in drie clusters. Er is 3GB ram en 32GB opslagruimte aanwezig. Het 5,5"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en de accu heeft een capaciteit van 3100mAh. Aan de achterkant zit onder de camera's een vingerafdrukscanner. De telefoon heeft een usb-c-aansluiting en biedt ruimte aan twee simkaarten.

Alcatel heeft het toestel op zijn Arabische website staan en volgens PocketNow wordt het toestel verkocht in fysieke winkels in landen waaronder Bahrein, Koeweit, Pakistan en Qatar. Of het toestel ook naar Europa komt, is niet bekendgemaakt. Het toestel heet Alcatel Flash, maar heeft niets te maken met de eerdere telefoons in de Alcatel Flash-serie.