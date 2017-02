Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 februari 2017 15:26, 12 reacties • Feedback

ZTE heeft op Mobile World Congress de Blade V8 Mini en Blade V8 Lite aangekondigd. De midrange-smartphone Blade V8 Mini beschikt over een dubbele camera, net als zijn grotere broer die in januari werd aangekondigd.

De ZTE Blade V8 Mini heeft een 5"-scherm met 720p-resolutie. De processor is de Qualcomm 435 en er is 2GB ram en 16GB opslag. De accucapaciteit van de telefoon is 2800mAh. Daarmee heeft de smartphone mindere specificaties dan de in januari aangekondigde Blade V8, maar wel is er een dubbele camera, net als bij dat model. Bij beide toestellen gaat het om een 13-megapixelcamera en 2-megapixelcompagnon. De frontcamera is een 5-megapixelmodel.

ZTE brengt daarnaast een Lite-variant van de Blade V8 uit. Deze moet de dubbele camera missen: er is een 8-megapixelcamera en 5-megapixelfrontvariant aanwezig. Het 5"-scherm biedt bij dit model de full-hd-resolutie. De processor is de Helio P10 MTK 6750-octacore, maar de accucapaciteit is met 2500mAh iets minder dan die van de Mini.

De Blade V8 Mini komt naar de Europese markt voor een nog onbekende prijs. De V8 Lite komt aanvankelijk alleen in Duitsland, Italië en Spanje uit, later ook naar andere Europese markten.

ZTE kondigde ook de 'Gigabit Phone' aan. Dit is een smartphone die lte-downloadsnelheden van 1Gbit/s aankan en over een Snapdragon 835 beschikt. Berichten hierover gaan al langer rond, maar op de MWC-beurs maakte ZTE tegen The Verge bekend dat het om een concept gaat, dat niet daadwerkelijk op de markt komt.