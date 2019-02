ZTE brengt Blade V10 met 32-megapixelfrontcamera uit in Europa

ZTE heeft de Blade V10 aangekondigd. Het toestel met 6,3"-scherm moet zich onderscheiden met zijn frontcamera, die een resolutie van 32 megapixel heeft. De Chinese fabrikant brengt de smartphone in Europa uit. ZTE kondigt ook een 5g-toestel aan, die ook in Europa verschijnt.

De Blade V10 heeft een 6,3"-scherm met resolutie van 2280x1080 pixels, voor een pixeldichtheid van 400ppi. De schermverhouding is 90,3 procent en de frontcamera is verwerkt in een kleine inkeping aan de voorkant. Die frontcamera is een 32-megapixelvariant en aan de achterkant zit een duo camera's, bestaande uit een 16-megapixel- en 5-megapixelcamera, waarbij die laatste van het fixed-focustype is.

De processor maakt ZTE niet bekend, behalve dat het een octacore met kloksnelheid van 2,1GHz is. Uit eerdere documenten is volgens Gizchina op te maken dat het om de MediaTek Helio P70 gaat. ZTE brengt varianten met 3GB ram en 32GB opslag en met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag uit. De smartphone heeft een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, usb-c, een micro-sd-kaartlezer en een accucapaciteit van 3200mAh.

De Blade V10 verschijnt in maart op de Europese markt voor een nog onbekende prijs. ZTE kondigde ook de Blade V10 Vita uit, die goedkoper moet worden en die een 8-megapixelfrontcamera heeft. Of dit model naar Europa komt is niet bekend.

De eerste 5g-smartphone van ZTE, de Axon 10 Pro 5G komt in ieder geval wel naar Europa, in de eerste helft van dit jaar. Dit toestel heeft een Snapdragon 855 met X50 5G-modem van Qualcomm, maar meer details maakte ZTE verder niet bekend.